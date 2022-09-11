Единомыслие главное оружие в руках народа
Алексей Никитин и Алексей Орлов
Что необходимо осмыслить каждому человеку сегодня, когда идёт спецоперация и льётся кровь братских народов?
Над чем задуматься и что предпринять?
Какое будущее нас ждёт?
Никитин Алексей Владимирович – вице-президент общероссийского фонда развития спорта и воспитания молодёжи Александра Поветкина “Возрождение”, почётный вице-президент Федерации бокса России в Центральном федеральном округе.
ЯрГора март 2022
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Балаболы, а где Ваши действия раньше были ? Балаболы – про какой народ ? Говорильня по СВО (войны), как ожидание заявленных результатов в реализации , и реальный ход событий – несколько отличаются на сегодня.