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Единомыслие главное оружие в руках народа

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Алексей Никитин и Алексей Орлов

Что необходимо осмыслить каждому человеку сегодня, когда идёт спецоперация и льётся кровь братских народов?
Над чем задуматься и что предпринять?
Какое будущее нас ждёт?

Никитин Алексей Владимирович – вице-президент общероссийского фонда развития спорта и воспитания молодёжи Александра Поветкина “Возрождение”, почётный вице-президент Федерации бокса России в Центральном федеральном округе.

ЯрГора март 2022

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#яргора #спорт #АлександрПоветкин #АлексейНикитин #алексейорлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HqWBFYIXiXA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24062 22532
    жора шапов 11 сентября 15:10

      Балаболы, а где Ваши действия раньше были ? Балаболы – про какой народ ? Говорильня по СВО (войны), как ожидание заявленных результатов в реализации , и реальный ход событий – несколько отличаются на сегодня.

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