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1991. Армия и спорт на снимках Питера и Давида Тирни

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01. В Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой
01. В Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой

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12. Военная часть

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Источник: https://humus.livejournal.com/8577984.html
Метки: история, Россия, спорт, фото
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