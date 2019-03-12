Новости Украины и Новороссии 12 марта 2019

Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.

«Одиннадцатого марта Крым провозгласил независимость, чтобы через неделю присоединиться к России, завершив тем самым коренную ломку локального миропорядка. Украина окончательно перестала быть нейтральной, а Россия и Штаты перестали притворяться, что заложенное при Ельцине «партнерство» стоит дороже, чем выеденное яйцо. В России в обиход прочно и довольно надолго вошёл хештег — «крымнаш», — а на Украине — «крымчей».

Но что такое — радость по поводу «крымнаш»? Это радость собирания русской земли? Радость собирания русского народа? Или это радость от установления полного и окончательного контроля над географическим участком, представляющим стратегически-важное значение с военной точки зрения? Или радость от расширения курортной инфраструктуры? За что мы платим такую цену?

Донбасс и Крым теперь повязаны. Можно много рассуждать, но трудно оспорить тот факт, что не случись Крыма — не случилось бы и Донбасса. Никто же ведь в здравом уме не стал бы говорить, что, ша, ребята, — мы просто забираем военные базы с прилегающим участком местности.

Пафос, сопровождавший процесс присоединения Крыма, свидетельствовал только об одном: Россия собирает земли и русских. Так почему бы Донбассу не ощутить себя русским, если даже крымские татары удостоились такой чести?

Конечно, здесь пропаганда переиграла сама себя. Ну, а что ей было, в конце концов, говорить? Что нет, ребята, — учитесь читать между строк? Что? Можно было бы сказать, что Крым, как в прошлом автономия, имел больше юридических прав на независимость, а Донбасс, Одесса, Харьков и другие — нет. Но хотел бы я посмотреть на того, кто так бы сказал. Как прилепить черный квадрат формализма к буйным краскам весны? Тем более, что рейтинги взлетели не на почве курортов и военных баз, а на почве ощущения возрождения.

И вот теперь, разговаривая вообще и о предстоящих выборах в заксобрание Севастополя в частности, подготовка к которым уже началась, я задал вопрос одному из будущих фигурантов: а почему вы в риторике не отсылаетесь к Русской весне, участниками которой были? Ответ меня… впечатлил: эта тема токсичная, сказал собеседник.

Я понимаю, что сейчас в русском городе Севастополе не все гладко. Нынешнего губернатора обвиняют в жесточайшей коррупции, в попытках зарабатывать на всем, в хищении бюджетных средств….

Местные показывают парк Победы как памятник махрового воровства: было потрачено больше миллиарда, а работ не произведено почти никаких. И по этой причине Москва прислала Дмитрия Саблина в качестве руководителя местной «Единой России», чтобы в преддверии анонсированных Медведевым крупных вливаний установить контроль за расходованием средств. И что, репутация губернатора сделала тему Русской весны «токсичной»?

Нет. Или — не только: по словам собеседника, крымчане разочарованы… несбывшимися надеждами. Но позвольте! Крым в России? Паспорта российские? Крым же ради этого объявлял независимость и присоединялся к России? По логике — да. Так в чем разочарование? В том, что не случилось войны, а хотелось? В том, что нет комендантского часа? Чем недоволен среднестатистический крымчанин, вот уже без недели как пять лет русский… точнее — россиянин? Или опять пропаганда где-то подгадила? Чего-то пообещала, а те, кто обещания должны были реализовать, не справились? Не абзац, а сплошные вопросы.

Время изречь банальность: все познается в сравнении. Мы уже активно бухтели, когда Путин подписал указ, признающий наши республиканские документы легитимными на территории России — и наступило временное счастье.

Теперь ждем обещанных слухами паспортов — и снова будем либо счастливы, либо привычно «сосредоточенны». Учитесь правильно растягивать удовольствие! А получили бы весь кусок сразу — и нечего было бы ждать….

А разочарованным крымчанам хочу посоветовать: приезжайте в гости. А то донецких машин в Крыму много, а крымских на Донбассе нет совсем. Милости просим».

Читайте также: Донбасс: жирная точка

Александр Ходаковский