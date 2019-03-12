Новости Украины и Новороссии 12 марта 2019
- 11:30 Порошенко и месть шарика.
- 09:33 «Беги, Петро, беги», — в Сети высмеяли побег Порошенко от неонацистов в Житомире (ФОТО).
- 07:06 Украина посчитала количество полученного от США оружия.
- 06:31 Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире.
- 06:00 Спецназ ВСУ вербует бойцов ДНР через сайты знакомств, — украинские СМИ.
- 04:30 Крым наш? — комбат «Востока» Александр Ходаковский.
- 00:28 Аваков прокомментировал «причастность агентов Кремля» к столкновениям нацистов и МВД.
- 00:14 Крым ликвидирует украинскую угрозу: Симферопольская ТЭС на финишной прямой.
- Вчера 21:28 Порошенко: Путин и бедность — главные недруги Украины.
Порошенко и месть шарика
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«Беги, Петро, беги», — в Сети высмеяли побег Порошенко от неонацистов в Житомире (ФОТО)
В Сети обсуждают фотографию с убегающим по лужам Петром Порошенко — неонацисты «Национального корпуса» вынудили «главнокомандующего» спешно покинуть встречу с избирателями в Житомире.
Как сообщала «Русская Весна», вчера на предвыборном митинге агрессивно настроенные неонацисты подобрались к самой сцене, выкрикивая: «Ганьба!», «Брехня!» и «Фу!».
Их попытались заглушить громкой музыкой, а когда это не удалось, раздосадованный Порошенко просто сбежал под прикрытием охраны, назвав неонацистов «негодяями».
Интернет-пользователи не оставили фото побега, опубликованное экс-нардепом Александром Онищенко, бежавшим из Украины в 2016 году, без внимания, высмеяв «гаранта».
«В его профессии главное вовремя смыться».
«После томоса по воде ходит!»
«Геть вид Москвы!» — напомнили Петру его собственный предвыборный лозунг.
«На гиперлуп просто спешил», — шутки про украинский суперскоростной поезд не теряют актуальности.
«Вера! Мова! Армия! Спорт!» — дополняют лозунг, с которым Порошенко начал свою предвыборную кампанию.
«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…»
«Беги, Петро, беги… Только куда?»
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«Петю Ростов не примет…» — прогнозируют украинцы.
«На вертолете потом сбежал… чай, не дурной, т. к. на дорогах обложили…»
А известный украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный с хохочущим смайликом написал всего одно слово: «Главнокомандующий». В сочетании с Порошенко это в самом деле выглядит смешно.
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Украина посчитала количество полученного от США оружия
Украинские воинские части получили от США около 400 единиц образцов вооружения и техники и более 9,5 тыс. других приборов и техники, утверждает министерство обороны Украины.
По данным военного ведомства, вооружение и техника поставлена в рамках материально-технической помощи, передает «Интерфакс».
Минобороны Украины также утверждает, что укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а сил, которые задействованы в Донбассе – 99%.
США поставляли Украине в том числе летальное вооружение – противотанковые комплексы Javelin.
В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов. Деньги пойдут в том числе на укрепление военно-технической базы.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире
Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден срочно покинуть митинг, на котором он выступал перед избирателями, так как на него пришли активисты Нацкорпуса. Убегающего по лужам главу государства сфотографировали местные жители и эти снимки стали самыми обсуждаемыми в украинских социальных сетях.
Как сообщает Страна.ua, националисты, которые в субботу вынудили президента свернуть митинг в Черкассах и подрались там с полицией, вынудили президента выступать за специальным ограждением и в Житомире. А после митинга Порошенко был вынужден спешно покидать место его проведения.
В комментариях под снимками побега Порошенко пользователи оставляют различные комментарии. «Беги, Лола, беги! Март, 2019 год. 27 дней до выборов президента Украины», «Украл что-то?», «Гарант ходит по воде» и другие.
Как ранее сообщалось, в Украинских Черкассах полиция задержала семерых активистов «Национального корпуса», включая главу областного отделения этой партии Дмитрия Кухарчука. В самом Нацкорпусе считают действия правоохранителей местью президента Порошенко за срыв его выступления в Черкассах 9 марта. Однако к вечеру 10 марта все пятеро штурмовиков были отпущены из отделения полиции.
9 марта в городе Черкассы в центральной части Украины активисты Нацкорпуса попытались прорваться к месту, где в ходе предвыборного митинга выступал президент страны Пётр Порошенко.
В ходе столкновений с полицией пострадали два десятка стражей порядка, в том числе начальник управления полиции по Черкасской области Валерий Лютый.
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Спецназ ВСУ вербует бойцов ДНР через сайты знакомств, — украинские СМИ
Сотрудники Сил специальных операций ВСУ заводят знакомства в социальных сетях с бойцами Народной милиции ДНР, гражданами России и жителями Донбасса с целью получения информации.
Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник.
По информации издания, в Броварах базируется 72-й центр информационно-психологических операций ССО, в котором работает 146 человек. Девиз центра: «Разум побеждает силу» и именно такие подразделения занимаются, в том числе, активной разведкой в Сети.
«Задача людей — под разными именами и никами находиться в интернете. В социальных сетях, на форумах, на сайтах знакомств и завязывать, собственно говоря, эти знакомства. Обычно ищут матерых ополченцев, ополченок, граждан России или жителей оккупированных территорий. Цель — сбор информации и расширение спектра не силовых действий. С мужчинами работают женщины, с женщинами — мужчины. Это необходимо для того, чтобы если „клиент“ захочет созвониться — свободно поговорить, соблюдая легенду», — рассказал источник.
По его словам, республиканские военные присутствуют в социальных сетях и на сайтах знакомств. Поэтому завязать контакт довольно просто.
«Начинаешь знакомиться. Первым делом с той стороны пробивают политический и военный настрой. Обычно, хватает нескольких фраз, вроде: я — аполитичен, мы же братья, за мир во всем мире. И перейти к более душевному знакомству. А дальше все по сценарию — рассказы о себе, естественно, вымышленном персонаже, осторожные расспросы о жизни, комплименты. Если с той стороны идут на контакт — можно работать дальше», — рассказывает собеседник «Вестей».
«Женщине надо дать почувствовать себя дамой, желанной. Иногда, если общаемся с кем-то из высокопоставленных, можно заказать цветы в том же Донецке с доставкой. Самое главное — не начать сразу выспрашивать личную информацию или что-то важное. Обычно месяца вполне достаточно, чтобы женщина привязалась. Дальше нужно очень аккуратно действовать в том же духе. Действия стандартные — постоянные комплименты, ласковые словечки, восхищения, обещания… И только потом выуживать информацию или расспрашивать об обстановке», — подчеркивает укрианский шпион.
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Крым наш? — комбат «Востока» Александр Ходаковский
Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.
«Одиннадцатого марта Крым провозгласил независимость, чтобы через неделю присоединиться к России, завершив тем самым коренную ломку локального миропорядка. Украина окончательно перестала быть нейтральной, а Россия и Штаты перестали притворяться, что заложенное при Ельцине «партнерство» стоит дороже, чем выеденное яйцо. В России в обиход прочно и довольно надолго вошёл хештег — «крымнаш», — а на Украине — «крымчей».
Но что такое — радость по поводу «крымнаш»? Это радость собирания русской земли? Радость собирания русского народа? Или это радость от установления полного и окончательного контроля над географическим участком, представляющим стратегически-важное значение с военной точки зрения? Или радость от расширения курортной инфраструктуры? За что мы платим такую цену?
Донбасс и Крым теперь повязаны. Можно много рассуждать, но трудно оспорить тот факт, что не случись Крыма — не случилось бы и Донбасса. Никто же ведь в здравом уме не стал бы говорить, что, ша, ребята, — мы просто забираем военные базы с прилегающим участком местности.
Пафос, сопровождавший процесс присоединения Крыма, свидетельствовал только об одном: Россия собирает земли и русских. Так почему бы Донбассу не ощутить себя русским, если даже крымские татары удостоились такой чести?
Конечно, здесь пропаганда переиграла сама себя. Ну, а что ей было, в конце концов, говорить? Что нет, ребята, — учитесь читать между строк? Что? Можно было бы сказать, что Крым, как в прошлом автономия, имел больше юридических прав на независимость, а Донбасс, Одесса, Харьков и другие — нет. Но хотел бы я посмотреть на того, кто так бы сказал. Как прилепить черный квадрат формализма к буйным краскам весны? Тем более, что рейтинги взлетели не на почве курортов и военных баз, а на почве ощущения возрождения.
И вот теперь, разговаривая вообще и о предстоящих выборах в заксобрание Севастополя в частности, подготовка к которым уже началась, я задал вопрос одному из будущих фигурантов: а почему вы в риторике не отсылаетесь к Русской весне, участниками которой были? Ответ меня… впечатлил: эта тема токсичная, сказал собеседник.
Я понимаю, что сейчас в русском городе Севастополе не все гладко. Нынешнего губернатора обвиняют в жесточайшей коррупции, в попытках зарабатывать на всем, в хищении бюджетных средств….
Местные показывают парк Победы как памятник махрового воровства: было потрачено больше миллиарда, а работ не произведено почти никаких. И по этой причине Москва прислала Дмитрия Саблина в качестве руководителя местной «Единой России», чтобы в преддверии анонсированных Медведевым крупных вливаний установить контроль за расходованием средств. И что, репутация губернатора сделала тему Русской весны «токсичной»?
Нет. Или — не только: по словам собеседника, крымчане разочарованы… несбывшимися надеждами. Но позвольте! Крым в России? Паспорта российские? Крым же ради этого объявлял независимость и присоединялся к России? По логике — да. Так в чем разочарование? В том, что не случилось войны, а хотелось? В том, что нет комендантского часа? Чем недоволен среднестатистический крымчанин, вот уже без недели как пять лет русский… точнее — россиянин? Или опять пропаганда где-то подгадила? Чего-то пообещала, а те, кто обещания должны были реализовать, не справились? Не абзац, а сплошные вопросы.
Время изречь банальность: все познается в сравнении. Мы уже активно бухтели, когда Путин подписал указ, признающий наши республиканские документы легитимными на территории России — и наступило временное счастье.
Теперь ждем обещанных слухами паспортов — и снова будем либо счастливы, либо привычно «сосредоточенны». Учитесь правильно растягивать удовольствие! А получили бы весь кусок сразу — и нечего было бы ждать….
А разочарованным крымчанам хочу посоветовать: приезжайте в гости. А то донецких машин в Крыму много, а крымских на Донбассе нет совсем. Милости просим».
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Александр Ходаковский
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Аваков прокомментировал «причастность агентов Кремля» к столкновениям нацистов и МВД
Министр внутренних дел Украины не видит российской подоплёки в инцидентах, произошедших в минувшую субботу в Черкассах и Киеве.
В понедельник вечером в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV глава МВД, комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной, сказал: «Та это чушь, я думаю».
Министр добавил: «Эти молодые люди (инициировавшие беспорядки, — прим. ред.) решили, что они могут переходить границы… Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое».
Аваков также выразил обеспокоенность тем, что накануне выборов «каждый переходит свои «красные линии».
«Когда все сходят с ума, мы (полиция, — прим. ред.) спокойно делаем свою работу», сказал министр.
В целом глава МВД вновь заявил о недопустимости силового разрешения ситуации в ходе предвыборной кампании и самих выборов. «Никакой другой силы, кроме государственной, мы не позволим применять», — подытожил А. Аваков.
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Крым ликвидирует украинскую угрозу: Симферопольская ТЭС на финишной прямой
Симферопольская ТЭС близка к открытию второго энергоблока. На протяжении трех дней специалисты проводили проверку второго блока под проектной нагрузкой. В результате была подтверждена стабильность работы всех систем и оборудования. Мощность обоих энергоблоков Симферопольской ТЭС составляет 480 МВт.
Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Сообщается, что 25 января первые очереди (энергоблоки и сопутствующая инфраструктура) Севастопольской и Симферопольской электростанции запущены в эксплуатацию. В ближайшее время их ожидает запуск второй очереди.
С конца 2018 года обе ТЭС в штатном режиме обеспечивают электроэнергией жителей Крыма и Севастополя, вопреки стараниям украинской стороны, которая всячески старалась лишить полуостров электричества.
Ранее заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов рассказал, что новые электростанции в Крыму (симферопольская и севастопольская) будут самыми экологичными на полуострове, так как применение новейших технологий позволяет значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу, доведя его практически до минимума.
Справка
Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) — парогазовая электростанция в Крыму. Проектная мощность — 470 МВт. Цель строительства — снизить нагрузку на передающие сети, что позволит повысить надёжность энергосистемы Крыма и сократит затраты на реконструкцию ЛЭП. Строительство осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
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Порошенко: Путин и бедность — главные недруги Украины
Президент Петр Порошенко считает, что препятствиями на пути Украины к Европейскому Союзу и НАТО являются российский Президент Владимир Путин и бедность украинцев. Об этом он сказал в ходе визита в Житомирскую область.
«Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности», — приводят слова президента Українськi Новини.
Порошенко сообщил, что преодолевать бедность во многом помогает децентрализация. Также шагами по борьбе с бедностью Президент назвал индексацию пенсий, которую пообещал проводить ежегодно, и монетизацию субсидий.
«Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я еще не мог этого обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия», — сказал он.
Порошенко также анонсировал восстановление ракетостроительства, а именно создание высокоточного оружия повышенного радиуса действия.
«Хочу напомнить, что Украина богата опытом ракетостроительства. На самом деле мы о нем вспомнили 5 лет назад. Вы уже слышали результаты тех испытаний, которые сейчас проведены. Но мы придерживались неких ограничений, которые на нас накладывал договор о ракетах средней и меньшей дальности, который действовал со времен СССР», — сказал он.
Как ранее сообщалось, согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг» Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты занимают третью позицию, пропустив вперед себя Юлию Тимошенко. Фаворитом гонки остается Владимир Зеленский.
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