Владимир Крупин. Возвращение. По мотивам рассказов и “Повести о том, как…” Часть 1 (1987)
Владимир Крупин. Возвращение. Радиоспектакль по мотивам рассказов и "Повести о том, как…" Часть 1
После двух лет службы в армии в родное село возвращается Виктор Колпащиков. За это время он, естественно, сильно изменился, возмужал, и многие проблемы современной деревни видятся ему иначе, чем прежде. Состоит из 2-х частей. Автор инсценировки и режиссер Виноградов Валентин.
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Исполнители: Автор – Нетребин Даниил; Виктор – Маслаков Василий; Дед Евланя – Граббе Николай; Баба Маня – Иванова Людмила; Кирсеич – Сез Владимир; Катя – Решетникова Татьяна; Аня – Гобзева Ольга; Толя – Фролов Геннадий; Коля – Басов Владимир; Мать Виктора – Совчи Тамара; Отец Виктора – Прокофьев Владимир; Тракторист – Плотников Владимир
Год производства: 1987