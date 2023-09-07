Рассказы классика деревенской прозы Владимира Крупина о дне вчерашнем и современности. Герои этих историй любят и борются со страстями, маются в суете мегаполиса и обретают успокоение в русской глубинке, учат уму-разуму детей и внуков и за всё благодарят Бога.

Эта программа продолжает в эфире телеканала «Россия К» разговор об общественной и эстетической значимости литературы. Ее создатели намерены посвятить передачу самым актуальным явлениям в отечественной словесности.

Задача – ближе познакомить зрителей с мастерами пера, но и представить пока неизвестных широкой публике писателей, рассказать о книжных новинках, обсудить вопросы современной жизни и общегуманитарные темы.

У программы есть свой «код»: каждый выпуск – это встреча с автором недавно вышедшей книги. Далее последует разговор о писателе и его героях, анализ художественных приемов, выяснение потаенных смыслов.