Тематическая смена «Штурманы книжных морей» собрала в «Артеке» более 1200 детей со всей страны. Они участвуют в перформансах и квестах, получают в подарок книги и создают буктейлеры.

Во вторую смену попали дети, по-настоящему увлеченные чтением. Для них поездка в «Артек» - не просто мечта, но и возможность встретиться с другими ценителями классической и современной литературы.

«Я очень люблю читать. На данный момент я читаю книгу Владимира Железникова «Чучело». Книги для меня – это полёт души. Иногда, когда тебе не с кем поговорить, можно уединиться с книгами и полностью погрузиться в них», - поделилась Лада Николаева из Ижевска.

Многие из них мечтали попасть в «Артек», и вот, мечта осуществилась!

«Я мечтала попасть в «Артек». Это была моя мечта с самого раннего детства! И я действительно рада, что попала сюда!» - рассказала Варвара Галаганова из Брянска.

С 20 февраля в «Артеке» стартовали мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка. Школьников ждут квест по литературе и литературно-театральный перформанс.

Творчеством писателей и поэтов дети успеют насладиться вдоволь, ведь с 26 февраля в «Артеке» стартует Неделя книги, которая продлится до 3 марта. Ребята встретятся со знаменитыми авторами, побывают в творческих мастерских и на мастер-классах, смогут поучаствовать в дискуссиях. Кроме того, отдыхающих ждёт конкурс театрализованных буктейлеров.

Вторая смена призвана привлечь детей к читательской деятельности, сформировать в них интерес к литературе. «Артек» развивает и множество других хороших навыков и привычек. Например, столовые МДЦ помогают детям научиться здоровому питанию, а ещё увлекают их кулинарными мастер-классами, на которых те могут почувствовать себя поварами. Их проводят сотрудники профессионального комбината питания, который кормит школьников. В столовых лагеря действует шведский стол, питание пятиразовое. На столе не встретишь соленых и острых блюд, а также блюд из свинины и термически необработанных молочных и кисломолочных продуктов. Артековцы могут выбрать меню из трёх комплексов, все блюда которых приготовлены с соблюдением норм СанПиН.

Также детей не оставят без спортивных мероприятий. Например, ребят ожидают спортивно-игровое многоборье, открытие спортивной площадки «Малые Олимпийские игры» и акция «Знаем. Любим. Поддерживаем», в рамках которой артековцы подготовят рисунки для участников Олимпиады и Паралимпиады-2022 в Пекине.

Каждое посещение Международного детского центра навсегда остается в памяти ребенка, ведь «Артек» - это не только море, солнце и много друзей, но и дверь в мир детства и чтения.

«Артек» - это что-то нереальное, что-то волшебное! Здесь чудесные люди, и природа, и атмосфера!» - говорит Мария Пичугина из Ярославля.

«Очень трудно описать словами, но «Артек» - это и есть детство. Оно дарит радость, дарит улыбки, в него все время хочется возвращаться!» - размышляет Глеб Певзнер из Ижевска.