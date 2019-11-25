Что скрывают картины на обрезах старинных книг?

Книги – необыкновенные вещи, но некоторые могут оказаться по-настоящему волшебными. Они выглядят как обычные старые книги, но скрывают в себе любопытный маленький секрет. Живопись на обрезе книги – это картина, нарисованная на краях страниц; невидимая, когда книга закрыта.

Эта техника использовалась книжными издательствами высокого уровня на протяжении всей истории, и во многих случаях скрытые произведения искусства не обнаруживали в течение десятилетий или даже столетий после их создания. Некоторые, возможно, всё ещё прячутся на книжных полках в вашем любимом винтажном книжном магазине…

Если вы не пролистаете страницы, вы даже не узнаете, что там что-то есть. Художественные произведения чаще всего встречаются в книгах в кожаном переплёте с позолоченными или, ещё лучше, крапчатыми страницами, которые лучше скрывают секретную живопись. Эта поистине редкая и исчезающая практика (нет, мы говорим не о рисунках на страницах ваших учебников средней школы). Подобного рода картины практически невозможно создать с помощью принтера, что делает технику ещё более очаровательной – сколько сил требует то, что почти никто никогда не увидит.

Предположительно, именно король Англии Карл II ввёл эту практику в 1600-х годах, когда герцогиня его двора начала брать у него книги и “забывать” возвращать их. Король поручил придворному художнику решить проблему, и вместе они разработали секретный план для идентификации книг из его коллекции. Согласно “The Ancient Art of Fore-Edge Painting” от 1969 года, Карл однажды навестил герцогиню и увидел на полках одну из своих невозвращённых книг…

“Взяв её, он сказал: ‘Я заберу свою книгу с собой’.

‘Но, сир, – возразила дама, – эта книга моя’.

‘О?’ – король поднял брови. Затем, с хитрой улыбкой, он раскрыл книгу и показал то, что было нарисовано на внутренних краях – королевский герб. Позолота на внешних краях полностью скрывала изображение. Признав, что Карл перехитрил её, герцогиня повинилась перед королём”.

Техника стала популярной в Англии 18-го века благодаря издателю и переплётчику принца Уэльского. Вам нужно взглянуть на некоторые довольно ценные книги, чтобы найти живопись на обрезе. Многие коллекционеры и библиофилы, как правило, не одобряют эту практику, потому что для того, чтобы увидеть эти скрытые произведения, требуется раскрыть книгу таким образом, от которого у большинства антикваров начинается тахикардия. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить переплёт или разорвать вставки на передней или задней обложке книги. Имейте это в виду, когда будете исследовать книжные магазины.

Мартин Фрост, как полагают, является одним из единственных в мире коммерческих художников, которого научил этому искусству друг более 50 лет назад. Стоимость антикварных образцов, найденных на eBay или Etsy, варьируется от 300 до 1000 долларов, если только продавец книги обнаружит её секрет.

И некоторые из этих редких книг более замысловатые и ценные, чем другие: на их краях прячется не одна секретная картина. Они известны как двусторонние картины – страницы можно раскрывать в обоих направлениях, чтобы увидеть два разных произведения.

Более толстые книги могут скрывать другой вариант, который называется двойными картинами – когда при открытии книги появляются две отдельные картины.

Существуют также книги, которые скрывают произведения на верхнем и нижнем краях страниц. Опять же, этого достаточно, чтобы участить сердцебиение любого коллекционера книг.

Поэтому, прежде чем мы начнём искать в старых книгах местонахождение золота рыцарей-тамплиеров – (потому что, если оно не было тайно нанесено на край древней книги, то где ещё оно может быть?) – просто помните, что книги – ценные и хрупкие предметы, к которым следует относиться с уважением.

Куда мы направимся теперь? О, да… помчимся в раздел редких книг!