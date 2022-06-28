По профессии он финансист, но своим подлинным призванием считает литературу. В своих стихах, прозе и публицистике писатель говорит о самом главном – пути человека к вере, любви, милосердию. Недавно Дмитрий Мизгулин был отмечен Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы».

– Дмитрий Александрович, в каком возрасте вы ощутили себя поэтом?

– Я родился в Мурманске, городе за полярным кругом. Папа был моряком, мама врачом. Родители собрали дома хорошую библиотеку. С детства я рос, окруженный книгами, и с юных лет мечтал стать писателем. Думал, что буду заниматься прозой, но в итоге получилось, что стихов я написал больше, потому что всегда работал по основной специальности, свободного времени на что-то крупное оставалось мало.

– Вы получили профессию финансиста, возглавляли крупные банки. Как это сочетается с поэтическим даром?

– В этом нет ничего необычного. Если вы посмотрите биографию наших крупнейших писателей, то заметите – служили практически все. Державин был губернатором и министром юстиции, баснописец Дмитриев – сенатором и министром юстиции. Петр Вяземский руководил Государственным заемным банком. Или возьмем Ивана Аксакова. Мы его помним, как славянофила, как писателя и автора биографии Тютчева. А он еще был председателем московского купеческого банка, отчеты подписывал, собрания проводил. В банках работали поэты Владимир Бенедиктов и Илья Чавчавадзе.

– У нас часто демонизируют банкиров. Почему?

– У нас любят демонизировать то, что плохо знают. Настороженное отношение пошло с советских времен, когда возникло представление, что банкир ­– это человек в цилиндре, с моноклем и пузом, в которое красноармейцы втыкают штык на карикатурах. В лихие 90-е банкиров воспринимали как барыг и кровососов. А на самом деле, банки – это системы расчетов между людьми и предприятиями, проведение операций. Эта отрасль экономики, которая должна работать по небольшой ставке кредитования. Во всем мире кредитуют за 1,5-2%, и тогда экономика развивается. Сейчас, практически, вся банковская система в России государственная – и Сбербанк, и ВТБ, и «Открытие». Кстати, в сообществе банкиров много верующих людей, которые занимаются меценатством и филантропией. У меня тоже есть благотворительный фонд «Дорога жизни». Я уже продолжительное время занимаюсь книгоизданием, организацией различных литературных премий. Мы отметили около 300 писателей, среди которых были – Валентин Распутин, Даниил Гранин, Станислав Куняев, Юрий Козлов, а также начинающие авторы. Еще я руковожу большим литературным проектом по изданию многотомной антологии стихотворений о Великой Отечественной войне. А вообще русский язык переживает сегодня сложные времена…

– А что, на ваш взгляд, происходит с русским языком?

– Упало количество носителей языка. Советский Союз занимался распространением русского языка. Более 300 млн проживало на территории СССР. Русский язык изучали в странах Восточной Европы. Когда сегодня приезжаешь туда, видишь, что люди старшего поколения прекрасно говорят по-русски. То же самое можно встретить и в Юго-Восточной Азии. Но по сравнению с советскими временами русскоговорящих становится все меньше. Меняется этнический состав России не в пользу русского человека и не в пользу православного человека. Огорчает, что люди перестали читать книги. Русский язык подпитывается литературой. Еще одна проблема: наш родной язык засоряется англицизмами. Например, возьмем слово «киллер». Когда мы его слышим, то воспринимаем это спокойно, не испытывая ни ужаса, ни страха, ни омерзения. А если кто-то скажет: «убийца» – то вздрогнем. Я думаю, что нужно внимательно вслушиваться в слова. Что такое – «Спасибо», это же означает «Спаси Бог». А все ли это осознают? Думается, надо чаще говорить людям – благодарю – благо дарю. У каждого языка глубокий ассоциативный ряд. Слово же не просто звук, как писал Пушкин: «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный/ Волны, плеснувшей в берег дальний, / Как звук ночной в лесу глухом».

– Что еще вас тревожит как писателя?

– Меня огорчает, что люди стали меньше читать. Многие думают так: а зачем открывать книгу, когда можно посмотреть кино. Зачем писать «хорошо», если можно написать «ОК» или смайлик послать. И мы возвращаемся к символам, которые ни с чем не ассоциируются. В Евангелии от Иоанна написано: «В начале было Слово… и Слово было Бог». Евангелист же не написал, что в начале был огонь или воздух, он написал, что Господь пришел к нам через Слово. Об этом нужно помнить. Я думаю, что сегодня очень важная организационная роль принадлежит Церкви. Я бывал в русских храмах за рубежом, видел, что туда приходят наши соотечественники на литургию и для того, чтобы общаться. Это центры притяжения. Надо продолжать сеять разумное, доброе, вечное, в том числе поддерживать книжную культуру. При храмах должны работать библиотеки. Отрадный факт – приходишь в церковную лавку и видишь много достойной художественной литературы. Кто-то пришел к вере через русскую классику. Хорошая книга тоже помогает найти дорогу к Богу.

– В вашем творчестве религиозная тема занимает заметное место. У вас есть замечательная книга «Духов день». Для вас эта тема важна?

– Все от Бога, это правда. У меня есть строки: «Держись поближе православной веры, а там Господь подхватит как-нибудь». Я всегда пишу о том, что мне интересно. Надо помнить, что все в мире создал Господь – земля, деревья, цветы, звезды… Если приходят испытания, надо включать голову и размышлять: для чего они даны? Иногда мы думаем, что эта жизнь дана нам для комфорта, чтобы мы пили вино, курили сигары, рассуждали о высоком, сидя в мягком кресле. Конечно, это не так. Еще недавно были времена, когда религия в нашей стране преследовалась. А сегодня нам Господь дал такую милость, что мы свободно ходим в храм. Чем больше я смотрю на жизнь, тем больше убеждаюсь, что она направляется Богом. И наше дело молиться, жить по заповедям, бороться со своими грехами, делать хорошие дела, двигаться от частного к общему. Господь нас не забудет.

– А в чем, на ваш взгляд, значимость художественного слова для человека?

– Литература как вид искусства заставляет человека самостоятельно мыслить, создавать образ – когда ты читаешь, ты воображаешь. Ни в театре, ни в живописи, ни в кино ты сам не фантазируешь. Даже музыка дает тебе настрой. Слово помогает создать свой образ. Владимир Крупин описывал, как в детстве читал книги: вот у него лес шумит, вот запах сена и резеды. Он не понимал, как буквы это все передают и к лампе подносил книгу, ему казалось, что за листом что-то волшебное прячется. Если ты читаешь русскую литературу, знаешь русскую историю, ты становишься православным человеком. И писатели всегда находились в диалоге с духовенством. У Пушкина была дискуссия с митрополитом Филаретом, они писали друг другу стихи. Русская литература дает знание русской истории – вспомним «Войну и мир» Толстого, «Полтаву» Пушкина или «Цусиму» Новикова-Прибоя. Сейчас я живу в Питере. И очень этому рад. Этот город связан с литературой XIX века и начала XX века. Я живу в центре и знаю, что здесь рядом жили Пушкин, Достоевский, Лесков, Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Для меня очень важно, что большинство русских писателей были глубоко верующими людьми. Они регулярно исповедовались и причащались. Я тут недавно стал перечитывать письма Чехова. И сразу обратил внимание, что он всех с Рождеством и Пасхой обязательно поздравлял. Я думаю: читая русскую литературу, мы приходим к Богу.







Беседу вела Татьяна Медведева







P.S. Дмитрий Мизгулин родился 10 сентября 1961 года. Образование получил в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.Вознесенского и в Литературном институте. Работал в коммерческих структурах, в частности, возглавлял ОАО Ханты-Мансийский Банк. Лауреат конкурсов «Банкир года», кандидат экономических наук. Автор поэтических сборников: «Петербургская вьюга», «География души», «Духов день», «Друзьям». Лауреат конкурса «Просвещение через книгу», премий «Петрополь», «Традиция» и других. Отдельными изданиями выходили книги на французском, английском, сербском, чешском, украинском, греческом, венгерском, болгарском, татарском и белорусском языках.



Лауреат многих литературных премий, а также премии Правительства РФ в области культуры.



