Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что считает президента России Владимира Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене. На прошедшей на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас эти времена позади.

«С вашей помощью страна развивается интенсивно», – указал он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», – добавил он.

Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», – ответил ему российский коллега.

Мин Аун Хлайн отметил, что в начале дипломатических отношений двух стран 75 лет тому назад контакты были нестабильны, «были какие-то паузы», но 20 лет назад отношения активизировались, началось интенсивное сотрудничество, которое до сих пор развивается очень активно. Он добавил также, что считает Россию великой страной.

Хлайн заявил, что Америка пытается разрушить стабильность в мире и регионе, осуждая сотрудничество России и Мьянмы. «Причина осуждения сотрудничества между нашими странами кроется в стремлении разбалансировать мировую стабильность. В многополярном мире мы – и Россия, и Мьянма – хотим сохранить мир и стабильность. АСЕАН также играет в этом большую роль. А США недовольны, потому что они хотят создать однополярный мир», – сказал Мин Аун Хлайн в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что каждое вмешательство Америки в стабильность других стран прикрывается демократией, правами человека и созданием искусственной зависимости от доллара. Кроме того, как напомнил Хлайн, Вашингтон поддерживал оппозицию в странах юго-восточной Азии.

«США поддерживали их, именно чтобы не было стабильности в регионе. История все помнит, это стало причиной многих конфликтов», – добавил он.

Кроме того, Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней осуществит первую поставку дизельного топлива из России, сказал Мин Аун Хлайн.

«Что касается системы платежей – в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях – это хорошо», – добавил он, отвечая на вопрос, могут ли РФ и Мьянма перейти на оплату поставок нефтепродуктов в рублях.

По материалам ТАСС, Рен-ТВ, РИА Новости