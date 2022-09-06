— Это — легенда, которую сложили жители воющего Донбасса. Она передаётся из уст в уста, — услышал я в одном из подмосковных храмов, где собирали гуманитарную помощь для Донбасса.

Невольно прислушался к разговору двух женщин. Они складывали в коробки то, что принесли прихожане. Подошёл, поздоровался.

— Что же это за легенда такая? — поинтересовался я. — Расскажите, пожалуйста.

И Вера и Надежда — так звали женщин — поведали мне такую историю.

***

Война в Донбассе, увы, не обошла стороной и его святые обители.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, что в селе Никольское Волновахского района Донецкой Народной Республики, приютил беженцев из разных городов и сёл Донбасса и ближайших регионов Украины. Среди беженцев было много раненых, стариков, детей.

В марте 2022 года наши освободили село Никольское и монастырь, где в течение месяца и жители села, и беженцы укрывались от обстрелов. И всего их было здесь, этих страдальцев, наверное, полтысячи. Обстрелы были ежедневно. По несколько часов в день.

***

Два купола Успенского собора во время обстрелов повреждены. Снаряды дважды прошили верхушку собора насквозь. То, что купола не обрушились и не загорелись, в обители считают чудом.

От Васильевского храма остались только стены. Кровли нет. Всё сожжено.

Рядом — обгоревшая келья основателя монастыря схиархимандрита Зосимы (Сокур), почившего два десятилетия назад и погребённого в часовне-усыпальнице близ Успенского собора.

Возле кельи старца — и это тоже чудо! — уцелел памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому.

***

Когда обитель освободили, беженцев эвакуировали. Но не всех, а в первую очередь стариков и больных. Всех-то трудно было эвакуировать под обстрелами: ведь от укреплений ВСУ до Никольского и монастыря было совсем близко.

Продукты и вода в обители были. А вот хлеба нет. Монастырская пекарня сгорела при обстреле.

Жителей в Никольском осталось немного. Рискуя жизнью, они приходят в монастырь за водой, продуктами, лекарствами.

А эти-то нелюди постоянно обстреливают и саму обитель, и единственную дорогу в монастырь.

Заложники у них в качестве «живого щита». В монастырь трудно доставить гуманитарную помощь, вывезти в безопасное место раненых и больных.

***

Обстрел обители начинался внезапно. Некоторые из беженцев не выходили из подвалов по многу дней.

Те, кто решался выйти за водой, рисковали попасть под обстрел. Жертвы уже были. А сколько их ещё может быть — Бог весть.

— Да они просто сатанисты, — говорят люди.

***

Но монастырь молится и жив. Святыню уничтожить невозможно. И монахи и монахини, и беженцы усердно молятся Матери Божией.

Главный собор обители посвящён Успению Пресвятой Богородицы. И она здесь — святая Игумения.

В Нижнем храме собора службы практически круглые сутки.

***

Среди беженцев была и Василиса, женщина лет шестидесяти. До войны по благословению своего духовника она вела занятия в воскресной школе в небольшом донбасском городке.

В первый же раз, когда она пошла в храм на службу, Василиса попала под обстрел, получила ранение — слава Богу, лёгкое.

Теперь она тоже не выходила из подвала. И ежедневно усердно молилась Божией Матери и угодникам Божиим.

А когда вновь пришла в храм, в исполнении сестринского хора услышала окончание духовного песнопения «Воспомянем о батюшке Зосиме»:

…Воспомянем о батюшке Зосиме,

Молитвенно попросим, преклонясь.

Он завещал нам быть со всеми в мире.

И обещал быть с нами в трудный час.

***

Никто из беженцев не знал, когда точно появился среди них этот мальчик лет 10-12, чей он, как его зовут. Но вот уже недели две он был среди них. Помогал каждому, чем мог. Подбадривал. Улыбался, шутил.

— Что-то мы тебя в Никольском никогда не видели, — говорили сельчане. — Может, ты из Волновахи?

Мальчик молчал.

— И мы тоже, — говорили беженцы из Волновахи.

— Как тебя зовут? — поинтересовалась одна бабуля.

— Иоанн я. Зовите Ванечкой.

И это ласково-домашнее — «Ванечка» — ещё больше расположило к нему людей.

— Чей же ты: ни родителей, ни бабушки или дедушки рядом с тобой нет?

— Божий! — улыбался Ванечка.

***

Ванечка появлялся и уходил. Вновь появлялся и вновь уходил.

— Да не сон ли это? — говорили одни.

Уже который год шла война в Донбассе. Люди настрадались.

— Да какие сны сейчас? — говорили другие. — Всё, всё отняла у нас война. И сны тоже.

— Не ангел ли это? — говорили третьи.

— Да нет, хлопец это, настоящий хлопец, — вступила в разговор бабушка, постель которой размещалась в самом дальнем углу. — На днях захотела чайку попить, а встать не могла.

— И что? — заинтересовались соседки.

— А то, что ангелы – духи бесплотные, невидимые для наших глаз, и потому помощь их зачастую невидимая. Хлопчика этого, Ванечку, мы все видим каждый день. И на руку я его оперлась, тёплую человеческую руку, и с помощью Ванечки подошла к столу, выпила чаю.

***

Ванечка и воду приносит пожилым людям, и иной раз положит прямо в ладошки просфору.

Те, что пекли монахини и трудницы в своей пекарне, уже давно должны были в обители закончиться.

А эта, в ладошке, — словно только испеченная.

И это не только радость и поддержка пожилому человеку. Это — настоящее чудо во время войны.

***

В июне 2022 года военнослужащие и спасатели Донецкой Народной Республики под огнём ВСУ смогли эвакуировать из монастыря стариков, монахинь и инвалидов.

Дорога через войну была тяжёлой. Но все в автобусе верили, что Победа близка.

Ехали с Иисусовой молитвой. И вновь, как многих в монастыре, она спасала при обстрелах.

И ещё беженцы с теплотой вспоминали Ванечку.

***

И вот автобус, как Ноев ковчег в пучине войны, доставил их всех в безопасное место.

Василиса, которая после долгих лет разлуки надеялась наконец увидеть дочь и внуков в Донецке, спросила:

— А где же наш Ванечка? Почему его нет с нами? Ведь Ванечка вроде сирота? Почему он остался в монастыре?

Одна из монахинь сразу поняла, о ком идёт речь.

— А Ванечка остался в монастыре других беженцев утешать и поддерживать.

Монахиня протянула Василисе иконку святого праведного Иоанна Кронштадтского.

— Старец Зосима очень почитал и молился Кронштадтскому пастырю всю жизнь, и всех благословлял молиться.

— И я буду молитесь, — с благодарностью принимая иконку, промолвила Василиса.

— А ведь и у нашего дорогого батюшки Зосимы, — улыбнулась монахиня, — мирское имя Иоанн. Ваней, Ванечкой его звали до монашеского пострига.

И добавила:

— Ему мы тоже усердно молимся. Хотя и не прославлен он пока в лике святых. Молимся и поём в духовном песнопении:

… Он завещал нам быть со всеми в мире.

И обещал быть с нами в трудный час.

И тут только к Василисе пришло озарение:

— За обыкновенным мальчиком, — с радостью думала она, — скрывается великая духовная Реальность. Ванечка — это Зосима! Молитвы становятся явью. Старцу Зосиме молятся. Он сам к нам приходил!

***

Здесь, в монастыре, а теперь после беседы с монахиней Василиса, по-настоящему поверила в реальное присутствие в нашей жизни небесных молитвенников и заступников.

Поверила, что благодаря им живёт и побеждает Россия. Наше Земное Отечество, которое однажды князь Вяземский назвал «вечностью на земле».

— Приезжай к нам, сестра, в мирное время, обязательно приезжай! — сказала монахиня Василисе.

И повторила:

— Приезжай к нам, сестра!

***

Стоят посреди степи в далёком донбасском селе две обители: мужская и женская. Стоят как духовные крепости. Как осознанный вызов силам беспредела и зла.

И сам Донбасс, и враги его прекрасно понимают цену этому самоотверженному вызову.

Беженцы, что спас монастырь, Бог даст, приедут сюда в мирное время. Приедут в обитель старца, приедут к Ванечке.

Ведь для всех них обитель батюшки Зосимы теперь как дом родной, а с его насельниками и насельницами, с которыми породнила война, они, как одна семья.

Приедут. Вспомнят вместе, что пережили. И вместе помолятся за любимый, настрадавшийся Донбасс.

***

Вот такую легенду передают из уст в уста жители воющего Донбасса. Я благодарен Вере и Надежде, которые поведали мне эту легенду в одном из подмосковных храмов.

А мысль о рассказе, полагаю, внушил мне сам старец Зосима, Ванечка.

Когда я поделился этой историей со своим другом, он сказал:

— Спасибо, брат! Ванечка в этой истории такой реальный, совсем живой, в него веришь. И то, что он остался в монастыре утешать беженцев очень правильно: война не кончена, и без Ванечки не закончится. Ванечка защищает Донбасс и Россию. А нам — новых Ванечек рожать.







3 сентября 2022 года