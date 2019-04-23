Исследуя словообразование русского языка, мне поневоле приходится читать много литературы по данной тематике. Не хочется глупо выглядеть, когда то, что ты считаешь как бы своим "открытием", на самом деле уже давным-давно кем-то описано и опубликовано . Меня, конечно же, в основном интересует именно образность нашего русского языка. Литературы по этому поводу в настоящее время можно найти очень много, но ничего подобного, чтобы хоть как-то отдалённо напоминало мои исследования, я не нашёл ни у одного автора. О слоговом письме писали и П. Лукашевич, и А.С. Шишков, и Г.С. Гриневич, и П.П. Орешкин, и многие другие исследователи, но ни один из них не касался образности русского языка, не пытался исследовать именно эту его сторону.



То, что каждый слог (или как я его называю – корень) в слове, может нести в себе совершенно определённый образ, из которых и состоит образ всего слова, они даже не рассматривали. Тем не менее, вклад их в восстановление русского языка, как основы для всех языков мира, невозможно переоценить.



Но в данной статье я хочу высказать свою точку зрения не о строении русского языка, а о возникновении языка вообще, как устной речи, как инструмента для передачи понятной для всех информации.

В очень многих "научно-популярных" книгах, коих набралось у меня уже очень много, говорится о возникновении и развитии языка постепенно, в течение очень продолжительного времени, подражательно или из различных ощущений, возникающих у первобытных людей.

Л.Я. Ковадло в книге "Слово – тайна тысячелетий" предполагает:

"Потом, очевидно, люди научились произносить звуки и слова, которые рождались прямо из ощущений: "ах", "ой", "ого", "ух", "фу", "эх", "ха-ха", "ай-яй-яй". А может быть первые звуки произошли от подражания природным шумам и голосам зверей: "хлоп", "шлёп", "капать", "кукарекать", "гавкать", "чирикать".

Другой российский филолог В.Ю. Полуботко в книге "Язык древних ариев. История рождения речи белого человека" уверяет нас в следующем:

"Поэтому я исхожу из того, что в истории человечества была эпоха, когда слов не было вовсе. Однако люди к тому времени уже были людьми, и они как-то же общались между собою. Люди ведь не хуже обезьян, которые, не имея в своём запасе ни единого слова, умудряются каким-то образом обмениваться между собою ценною информацией; примерно так же это делают и медведи, и волки, и дельфины, и вороны… Улюлюканье, вой, свист, причмокивания, прищёлкивания языком, вопли окрашенные в различные интонации, а кроме того, жесты, движения всем телом, кивки головою, гримасы – вот приблизительно те средства общения, которыми пользовались люди до возникновения членораздельной речи.



Беспрерывная череда всё новых и новых событий ставила людей перед необходимостью постоянно оповещать друг друга о нахождении пищи, об опасности со стороны врагов или сил природы, о собственном гневе или недовольстве, о собственной радости… Они это самое и делали, всё более и более усложняя при этом систему существующих сигналов"

Скажу сразу, что я не сторонник происхождения человека от обезьяны, "предком которой раньше был одноклеточный организм в Первичном океане", по В.Ю. Полуботко. На эту тему я полемизировать в данной статье не собираюсь.



Мне кажется более логичной теория возникновения человека, которую донесли до нас шумеры, то есть теории о том, что человек был создан искусственно. По шумерской версии, человек был создан Богами, но не так, как он был создан по Ветхому завету, из глины и праха, а из уже готового материала, существа типа обезьяны, к которой методом генной инженерии были добавлены гены Богов, то есть гены другой инопланетной цивилизации.



Для чего это понадобилось Богам, оставим пока за рамками данной статьи.

Теория возникновения языка по Полуботко невероятно сложна и буквально высосана из пальца, полностью основана на предположениях и домыслах. Своим кумиром в этой области он считает лингвиста Н.Д. Андреева, на прочтение и осмысление книги которого "Раннеиндоевропейский праязык", он потратил, по собственному признанию, аж 13 лет!



Представляете, каким доступным языком должна быть написана книга, если её даже специалист 13 лет не мог понять? Я не лингвист, и не филолог, но, тем не менее, попытался прочесть и осмыслить, естественно, книгу В.Ю. Полуботко "Язык древних ариев. История рождения речи белого человека". Но не смог. Мне, наверное, и 13-ти лет будет недостаточно для её осмысления.



Существует такое очень меткое выражение: "Неясность мыслей приводит к неясности высказывания". Это как раз про эту книгу.

Но вернёмся к изложению мыслей о возникновении языка. Почему я пишу "языка", а не "языков"? Здесь как раз всё очень просто: возникновение сразу нескольких языков не возможно в принципе.



Попытаюсь внятно это объяснить. Для того, чтобы возникло сразу несколько языков, нужно, чтобы разные народы находились на абсолютно одинаковом уровне развития, чтобы у них были одинаковые предпосылки и необходимость в возникновении языка, а самое главное – у них у всех должен быть одинаково развит речевой аппарат.



А этого не может быть даже в принципе, ведь разные народы, по теории происхождения человека от обезьяны, находились на разных ступенях развития, и те, у кого языка ещё не было, кто ещё просто не дорос до этого, не доэволюционировал, могли просто воспользоваться уже существующим языком по мере "взросления". И тогда язык всё равно был бы один.

Железную аргументацию в пользу этого довода приводит в своей книге "5 сенсаций" А.Н. Драгункин:

"На обозримом горизонте есть один язык, в котором все эти "следы" (имеются ввиду "следы" более раннего языка. – прим. авт.) не являются "разрозненными следами", а являются органической составной частью единого целого – то есть представлены в нём в наиболее полном виде – и не в виде хаотическом и разрозненном, а как часть одной системы, образующей, повторяю, единое целое!!! В свою очередь данная информация даёт все основания полагать, что этот язык и есть тот праязык (или его наследник!), из которого или образовались, или черпали, или от которого отошли (все) "новообразования" – но чтобы такое могло произойти, он во всяком случае должен был существовать раньше, чем другие языки… И этот язык - русский !!!"

Но обо всём этом можно говорить лишь в том случае, если принять теорию происхождения человека от обезьяны. Я же в эту весёлую историю не верю, а стало быть не верю и в "постепенное" возникновение языка, и здесь уже не важно – русский это был язык или какой-то другой. Постараюсь понятно довести до вас свою аргументацию.

Начну с того, что человек в принципе не способен умнеть постепенно, от поколения к поколению, от отца к сыну и так далее. Внук может получить от деда только те знания, которыми владеет дед, и то только тогда, когда он будет находиться ещё в раннем детстве.



Многим, наверное, известна русская пословица: "Не научился Ванечкой – Иван Иванычем не научишься". О чём эта пословица? О том, что способность обучаться и воспринимать всё новое человек способен только в самом раннем детстве. Если уж в возрасте "Ванечки" человек ничему не научился, то в возрасте "Иван Иваныча" он уже ничего не будет способен воспринимать.

Именно эта особенность человеческого организма применяется в настоящий момент нашим правительством для выращивания "послушного" поколения, именно с этой целью полностью разрушена система НАЧАЛЬНОГО школьного образования. Государству нужны только дебильные рабы. И это не метафора.



Если в НАЧАЛЬНЫХ классах школы человек не получит необходимых ему базовых знаний, не приобретёт навыков самообразования, то потом ты его хоть в МГУ принимай без экзаменов – всё равно на выходе будет дебил.

А теперь давайте вернёмся к нашим обезьянам, от которых, по всей видимости, и произошли некоторые "учёные". Продолжим ту же самую логическую цепочку, которую я начал в предыдущих абзацах. Представим себе, что детёныш обезьяны способен обучаться и страстно желает этого, представим себе, что он даже гений.



Но у кого, простите, он будет обучаться, кто ему передаст свои знания? Обезьяна? Так она сама ничего не знает и обучаться ей уже поздно, коль у неё уже у самой есть дети. Да и обучиться она могла только у такой же как и она обезьяны-матери или обезьяны-отца.



Как ни крути, а никакого развития не получается, не от куда черпать знания. Да и зачем обезьяне развиваться? Она же понятия не имеет о том, что может быть что-то более лучшее, чем у неё уже есть. Условия, в которых она проживает, её полностью устраивают, а когда всё устраивает, то никакой эволюции не будет – нет смысла.



Природа рациональна, она и пальцем не пошевелит, если и так всех и всё устраивает. Эволюция – это трата энергии ради непредсказуемого результата. Обезьяне-то это зачем?

Теперь давайте вспомним замечательную книгу Р.Киплинга "Маугли". Весь сюжет, конечно же, пересказывать не буду, напомню только, что в книге говорится о том, что детёныш человека в младенческом возрасте попал в волчью стаю и был ею с большим успехом воспитан.



Причём воспитан он был почему-то по "образу и подобию" человека, а не волка. И уже став возмужалым юношей, он впервые встретился с людьми, в конце концов ушёл из волчьей стаи и стал жить среди людей. Очень красивая сказка. Непонятно только, почему волки не воспитали Маугли как волка, разве они знали что-то другое? Но это сказка, в ней такое возможно.

Но, к сожалению, существует и быль по мотивам этой красивой сказки. И не одна – тысячи! И не где-нибудь в далёких джунглях, а, можно сказать, среди нас. В 2011 году в Приморском районе Петербурга были обнаружены две девочки-"маугли". Цитирую:

"В Приморском районе в органы опеки и попечительства попали две сестры – Лена и Варя, 6 и 4 лет. Они никогда не ели горячей пищи, дети до сих пор не умеют говорить, а благодарность выражают, как собаки – пытаются лизать руки. Родители девочек – алкоголики со стажем. Младшая сестра молчит, старшая может невнятно выговорить лишь несколько коротких слов: «Катя» и «аф-аф». Соцработники предполагают, что «Катя», скорее всего – кукла, «говорившая» девочке свое имя, а «аф-аф» – результат общения с жившими в комнате собаками."

История, конечно же, шокирующая, но к возникновению человека в результате эволюции из обезьяны, как пример невозможности такой эволюции, имеет самое прямое отношение.



Представим себе, что девочек воспитывали бы не родители-алкоголики, а какие-нибудь, пусть даже и очень "умные", обезьяны. Намного бы отличался результат обезьяньего "воспитания" этих девочек от родительского? Думаю, что результат был бы точно таким же. А какими бы воспитали эти девочки, выросшие в таком окружении, своих детей? Да точно такими же. Какой-то замкнутый круг получается.



И ещё: человек так устроен, что он не может в своём развитии стоять на месте – полученные когда-то знания не могут находится в неизменном состоянии до конца его жизни. Человек может или развиваться, получая всё новые знания, накладываемые на старые, львиную долю которых он получил ещё в раннем детстве, или деградировать, если он никаких знаний не получает. Tertium non datur – как говорили латиняне.



Не навязываю никому своего мнения, но лично мне совершенно понятно, что теория возникновения и эволюции языка, как основного инструмента для передачи информации в пространстве и времени, основанная на примерах и знаниях предшествующего поколения, никакой критики не выдерживает.

К сожалению, таких историй, в которых человеческие дети воспитывались дикими зверями, очень много. Есть даже случаи, когда детей воспитывали самые настоящие волки. В интернете подобных историй можно найти сотни, если не тысячи. Но никогда дети, воспитанные животными, вернувшись в человеческое общество, людьми не становились.



Никогда! Слишком поздно они вливались в человеческий "коллектив", даже если их возвращение было в 10-летнем возрасте и ранее. "Портал", через который происходила установка программы образования, самообразования и развития человека, всегда уже был, в связи с ненадобностью, закрыт.



По всей видимости, открытым он бывает только до тех пор, пока человек сам не прекратит своё развитие. Ребёнок, само собой разумеется, никогда самостоятельно развиваться не захочет. Единственным исключением можно считать киплингского Маугли.

Исходя из всего вышеизложенного, я делаю простой вывод о том, что постепенно язык появиться и развиться до современного его состояния никак не мог. Это подтверждается ещё и тем фактом, что когда-то в древнерусской Буквице было 49 букв, и всеми ими пользовались, ни одной лишней не было.



А теперь наш алфавит довольствуется всего 33-мя. Где развитие? Не мог же язык, в самом деле, возникнуть в более сложном состоянии, чем он находится сейчас. Любая естественная эволюция всегда пойдёт по пути упрощения, а не усложнения. Что мы и наблюдаем в настоящее время, и именно на примере русского языка.

Постепенно, анализируя все эти факты, не сразу, а в течение довольно продолжительного времени, я приходил к выводу, что язык человеку был дан в уже готовом виде. Окончательную точку в этом вопросе, по крайней мере для меня, поставили мои исследования корней русского языка.



Проанализировав всего лишь очень небольшое их количество, я пришёл к однозначному выводу, что русский язык имеет очень чёткую систему: каждый корень (или слог – назвать их можно как угодно) наделён некоторым количеством образов, которые активно участвуют в формировании образа всего слова.



Именно образов, а не просто звуков. Мной так же чётко установлено, что образ корня не меняется в зависимости от его местоположения в слове.



Например: в слове "РАдуга" корень "РА", одним из образов которого является "отражение", а "РАдуга" – это и есть разложившийся на спектр "отражённый" солнечный свет, стоит в самом начале слова, а в слове "заРАза", надеюсь никто не будет спорить с тем фактом, что "заРАза", как болезнь, распространяется именно методом "отражения" от больного к здоровому, этот корень стоит уже в середине слова.



А в слове "фаРА" этот же "отражательный" образ, полагаю, что и с этим тоже никто спорить не будет, находится уже в самом конце слова. Также мной совершенно чётко установлено, что самый главный корень, образ которого создаёт образ всего слова, всегда находится на последнем месте в слове.



Всегда! Исключений я пока не встречал, хотя исследовал, наверное, уже не одну сотню тысяч слов. Исключений нет! В вышеприведённом примере чётко видно, что главным предназначением слова "фаРА" является "отражать" свет, поэтому корень "РА" и стоит на последнем месте в слове, а вот в слове "заРАза" "отражательный" образ слова не является определяющим, главным образом в этом слове будет образ болезни, а корень "РА" говорит лишь о том, что она может, "отражаясь", передаваться от одного к другому.



В слове "РАдуга" "отражение" тоже не является главным образом слова, главным здесь будет наличие спектра, а "РА" – это всего лишь способ его получения.

Считаю большой удачей для всего человечества чудом сохранившуюся древнерусскую Буквицу. Низкий поклон тем, кто сумел донести её до нас. Не зная образов её букв, вряд ли бы мне удалось "открыть" образы корней и установить систему словообразования русского языка. Предполагаю, что где-то существует или, по крайней мере, существовала когда-то некая таблица или что-то в этом роде, в которой были бы расписаны как сами корни русского языка, так и все их образы.

Главным итогом своих исследований я считаю то, что уже могу совершенно определённо констатировать тот факт, что русский язык имеет строгую систему, он похож на очень хорошую компьютерную программу, которая никоим образом не могла быть создана спонтанно, самим "компьютером", методом "прищёлкивания" и "а-яйканья", подражания птичкам или "шлёп"нувшейся коровьей лепёшки. Язык – это слишком серьёзная вещь, чтобы его случайно могли создать какие-то обезьяны.

Тот, первый, только что созданный человек (кем – в данный момент не столь важно) был способен, в отличие от нас современных, воспринимать речь образно, для него слово означало очень много, примерно то же, что для нас сейчас означает целое предложение.



Современными людьми слово воспринимается плоско, они его перестали понимать. Удивительно, но образовались даже специальные науки, которые пытаются нам самим растолковать, что же мы имеем ввиду, когда произносим то или иное слово. Семантика и этимология изо всех сил стараются разъяснить нам, откуда взялись слова и что они означают. Как, почему такое возможно?

Ещё одним выводом своих исследований я сделал следующий: никакой этимологии не существует. Всё это профанация – искать следы там, где их нет и быть не может. Любое слово, изначальные корни которого мы пожелали бы найти, рано или поздно всё равно упрётся в русский язык.



Потому, что это единственный язык, который имеет стройную систему образного словообразования. Если кто-то знает другой такой язык – назовите!

Русский язык – это язык, который был либо создан специально для человека на нашей Земле, либо является языком того Создателя, который создал самого человека и одарил его своим языком. Других вариантов я не вижу.

Исследовав совсем мизерное количество корней, я пришёл к однозначному выводу, что Русский язык – это энциклопедия мировых знаний. Слова Русского языка способны объяснить буквально ВСЁ!



Вл. Головков

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