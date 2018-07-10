Война, советские дети и подвиг

Но вот настала Великая Отечественная война. И сразу же принесла она в семью Ениных огромное горе: прямо возле их дома фашистский снайпер застрелил Лёнину сестру Таню. Мог ли после этого мальчишка оставаться в стороне? Нет. Он горел желанием отомстить врагам. И ушёл на фронт. А фронт-то недалеко был…

Работы паренёк не боялся, он к ней привык с малых лет. И крепким рос, словно молодой дубок.

Лёня рос обычным босоногим сельским парнишкой. Родился он в 1925 году в маленьком села Покровка. Окончил шесть классов местной школы. Учился хорошо, хотя в передовых не был. Зато прилежный был мальчишка и хозяйственный. Родителям – первый помощник. До света встанет, скотине корма даст, за младшими ребятишками присмотрит.

А теперь вернёмся на много лет назад, в довоенные годы…

Рассказал он и о том, что односельчане бережно хранят память о подвиге героя. И ученица Становлянской школы Маша Руднева провела большую исследовательскую работу.

В этом материале упоминается Лёня Енин, уроженец села Становое Липецкой области. Юный герой-разведчик, расстрелянный фашистами. О судьбе этого мальчика нам рассказал житель Станового Юрий Алексеевич Макаров.

Шестнадцатилетний парёнёк стал разведчиком. А на задания ходил вместе со своим дядей Иваном Денисовым. Они вместе разведывали численность и расположение врагов, боевую оснащённость. И как-то само собой получилось, что увязался за ними девятилетний земляк – Ванюша Лобанов. Шустрый он был, приметливый, подозрений никогда не вызывал.

Несколько раз разведчики ходили на задания. Но однажды им поручили выяснить, какие силы фашистов расположились на берегу реки Красивая Меча.

Всё шло хорошо. Но когда разведчики уже возвращались домой, на Дагаевском мосту оккупанты задержали Ивана и Ванечку. Не удалось уйти и Лёне: его схватили неподалёку. Мальчишка в это время нёс на себе раненого «языка». К тому же у него нашли гранату…

Всех их отправили в здание школы села Чемоданово, где теперь располагался штаб гитлеровцев. Начались допросы. Пять дней разведчики ничего не ели и не пили. Их жестоко избивали. Но держался даже Ванечка… Тогда вконец озверевшие враги решили сжечь его заживо в печи. Велели хозяйке дома, где жили несколько фашистов, принести соломы. Что чувствовала эта женщина, получившая такой зверский приказ?!

Но, к счастью, по неизвестным причинам расправу отложили до утра. То ли изверги устали пытать, то ли просто решили растянуть страшное ожидание.

А утром послышались орудийные залпы. Наши! Наши пошли в наступление! Робкая надежда забрезжила в сердцах разведчиков. Но напрасно. Фашисты не забыли о своих пленниках. И решили их расстрелять.

Они очень торопились. Поэтому в общей суматохе упустили из вида незаметного Ванюшку. И он сумел спрятаться в кусе соломы и просидеть, не шевелившись, весь день. А ночью мальчуган пробрался домой. Несколько дней он не мог вымолвить ни слова – ужас сковал Ванюшку. И лишь потом рассказал о том, что пережил…

А Лёня и Иван погибли. Их вывели за деревню и приказали рыть себе могилы. Много времени не дали: фашисты понимали, что наши вот-вот займут село. Поэтому казнь получилась быстрой.

…Когда наши солдаты нашли разведчиков, то увидели, что у юноши на правой руке обрублены два пальца и вырезана звезда. На левой – свастика. На спине выжжен ремень.

…Что творилось с мамой Лёни, Александрой Григорьевной, словами не описать. Она нашли могилу сына, выкопала его тело и похоронила рядом с дочерью Танечкой. Вместе с односельчанами привела в порядок могилу Ивана Денисова. Спустя два десятилетия на ней установили обелиск.

В живых из ребятишек Ениных осталась только младшая сестрёнка Лёни Аня.

Софья Милютинская

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