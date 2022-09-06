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У самого чистого моря. Цикл “Москва – Владивосток” (1976)

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У самого чистого моря. Цикл “Москва – Владивосток”
О жемчужине Сибири – озере Байкал. О хозяйственном использовании самого чистого и самого древнего озера планеты, о его богатствах и бережном к ним отношении.

#ДокументальныйФильм #МоскваВладивосток
ТО Экран 1976
Автор сценария – В. Жемчужников
Режиссер – Нина Соболева
Оператор – Валерий Меньшов

#байкал #сибирь

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D0zhHvT9VGA
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