У самого чистого моря. Цикл “Москва – Владивосток” (1976)
У самого чистого моря. Цикл “Москва – Владивосток”
О жемчужине Сибири – озере Байкал. О хозяйственном использовании самого чистого и самого древнего озера планеты, о его богатствах и бережном к ним отношении.
#ДокументальныйФильм #МоскваВладивосток
ТО Экран 1976
Автор сценария – В. Жемчужников
Режиссер – Нина Соболева
Оператор – Валерий Меньшов
#байкал #сибирь
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