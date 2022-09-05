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Володин призвал женщин Украины покинуть страну и спастись от мобилизации

202 12
Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Володин призвал женщин Украины покинуть страну и спастись от мобилизации

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал женщин, живущих на Украине, переехать в любую другую страну, пока у них есть возможность покинуть Украину и не подпасть под мобилизацию.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», – отметил Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что киевский режим «решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети». «Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины – всего лишь расходный материал», – подчеркнул Володин.

При этом, отметил спикер Госдумы, жена президента Украины Владимира Зеленского находится за границей. «Так же, как и жены украинских олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснется», – добавил Володин.

О «женском призыве» сообщил в воскресенье украинский телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на Минобороны страны. Военнообязанными считаются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений, напомнил телеканал.

«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин», – цитирует телеканал юриста Минобороны Владимира Смилка. По его словам, на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, однако за неисполнение приказа до конца года для них не предусмотрены штрафы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в стране готовится военная реформа, и, возможно, страна будет строить призывную армию по примеру Израиля, где есть женские части.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК

Источник: http://stoletie.ru/lenta/volodin_prizval_zhenshhin_ukrainy_pokinut_stranu_i_spastis_ot_mobilizacii_572.htm
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12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 9620 7228
    чужой 5 сентября 13:32

      Какой молодец детапуп. Он призвал. Есть некоторые нюансы в реализации этого “проекта”.
      У женщин есть работа, квартира, муж, сын, и никто не обеспечил ее выезд в любую страну.
      После даже смены власти Зеленского, придет новый “зеленский”, и вспомнит женщине как она покинула родину. Украину никто выручать и делать из нее что то приемлемое не хочет. А призывать женщин может любой “мущщина”

      1
      1
    • 1336 1070
      Ленид 5 сентября 13:41

        Пришло время новому призыву на Украине: “Бабы, спасайтесь, кто как может! Мужиков повыбили, дошла очередь до нас!”
        Решается главная задача – сотворить на б.Украине пустошь, пригодную для заселения пришельцами из Израиля, США. А нам, России, это надо?

        3
        3
        • 25575 21437
          маринаЛенид 5 сентября 15:05

            Ленид,твои пожелания совпадают с мыслями вот этого стратега.Не скажу что он угадчик ,но он точно осведомленный:
            “В частности, в этом году он не выступал со своим ежегодным Посланием в адрес Федерального Собрания и не проводил Прямую линию для диалога с гражданами. Это значит, что у Главы государства остаётся все меньше возможностей для того, чтобы объявить о системных изменениях во внутренней политике, которые могут полностью всё перевернуть.

            Именно по этой причине, рассказал в своей авторской программе на радио «Говорит Москва» экономист Михаил Леонидович Хазин, в сложившейся ситуации нужно особенно внимательно следить за всеми публичными выступлениями Путина и очень сосредоточенно слушать то, что о чём он в них будет говорить.

            Как полагает эксперт, вероятно, уже в самое ближайшее время, то есть в течение пары месяцев, Президент может объявить о своём важнейшем решении, которого от него как многие очень сильно ждут, так и другие очень сильно не хотели бы, чтобы оно было принято. Обстановка может сделать его неизбежным.

            Речь идёт о возможном объявлении Путиным о создании в России полного аналога Чрезвычайной Комиссии времён начала СССР.

            Целью этого нового надзорного органа должна будет стать борьба с противодействием смене курса государственной политике, которую несколько месяцев назад ярко инициировал и провозгласил Глава государства.

            Иными словами, Комиссия должна будет выявлять тех, кто предпринимает усилия с тем, чтобы Россия осталась в рамках глобального Западного проекта, где ей уготована роль не полноценного участника со всеми правами, всего лишь на всего сырьевого придатка с запретом на развитие со всех остальных направлениях.

            Путин может пойти на такой шаг просто от безысходности, просто в силу того, что он видит, как за все прошедшие месяцы наша либеральная элита, всё ещё полностью контролирующая все вопросы экономики и финансов в нашей стране, предприняла огромные усилия для того, чтобы в России ни в коем случае не началось настоящее импортозамещение, а также не была проведена национализация и индустриализация.

            Чиновники и бюрократы не хотят переходить на новую модель развития страны, которую выбрал в качестве основной Путин. Таким образом они оказывают ему серьёзное сопротивление, чем тормозят осуществление его замысла.

            Скорее всего, через пару месяцев Президент окончательно убедится в том и придёт к выводу, что без появления Чрезвычайно Комиссии (ЧК) ему не удастся добиться от управленческой элиты и чиновников смены вектора в их работе, чтобы они перестали надеяться на милость Запада и приступили к построению нашей собственной суверенной модели экономики.

            Хазин считает, что Путин может объявить о создании ЧК уже в течение осени, а сделать это ему придётся открыто и публично на одном из традиционных мероприятий, к которым всегда приковываются взгляды всего населения страны, дабы новость об этом молниеносно прокатилась по всей России.

            4
            4
          • 25575 21437
            маринаЛенид 5 сентября 17:13

              да пусть Ленид,зачем такие бабы ,что мужиков не спасли и не остановили и не спрятали ..Только чеканутая полностью может пойти на войну-а значит природа должна очиститься…

              1
              1
              • 9620 7228
                чужоймарина 5 сентября 17:49

                  Если природа должна Зеленскому, то она очистится от полностью чеканутых, которые пойдут на войну. Это будет историческое начало израильской Руси.

            • 1336 1070
              Ленид 5 сентября 15:35

                Мысль о создании специального органа власти, в условиях чрезвычайной ситуации, – уже давно носится в воздухе. Такой шаг – не только возможности, но и обязанность Президента по Конституции!

                3
                3
              • 25575 21437
                марина 5 сентября 19:16

                  Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.

                  Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».

                  В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.

                  Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.

                • 17 17
                  Сергей 5 сентября 20:31

                    Хошлушки красивые, и смазливые отбивают мужиков на раз, англичане знают. Хохлы, легковерные, с кем и за что воюете? Не русские собираются забирать ваших девушек, и жен.

                  • 205 169
                    Владимир zzz 6 сентября 10:04

                      Женитесь на татарочках. Жена на всю жизнь одна. Всё без обману, а вы ребятки покажите, что их стоите.

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