Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал женщин, живущих на Украине, переехать в любую другую страну, пока у них есть возможность покинуть Украину и не подпасть под мобилизацию.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», – отметил Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что киевский режим «решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети». «Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины – всего лишь расходный материал», – подчеркнул Володин.

При этом, отметил спикер Госдумы, жена президента Украины Владимира Зеленского находится за границей. «Так же, как и жены украинских олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснется», – добавил Володин.

О «женском призыве» сообщил в воскресенье украинский телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на Минобороны страны. Военнообязанными считаются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений, напомнил телеканал.

«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин», – цитирует телеканал юриста Минобороны Владимира Смилка. По его словам, на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, однако за неисполнение приказа до конца года для них не предусмотрены штрафы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в стране готовится военная реформа, и, возможно, страна будет строить призывную армию по примеру Израиля, где есть женские части.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК