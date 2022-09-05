Володин призвал женщин Украины покинуть страну и спастись от мобилизации
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал женщин, живущих на Украине, переехать в любую другую страну, пока у них есть возможность покинуть Украину и не подпасть под мобилизацию.
«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», – отметил Володин в понедельник в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что киевский режим «решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети». «Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины – всего лишь расходный материал», – подчеркнул Володин.
При этом, отметил спикер Госдумы, жена президента Украины Владимира Зеленского находится за границей. «Так же, как и жены украинских олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснется», – добавил Володин.
О «женском призыве» сообщил в воскресенье украинский телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на Минобороны страны. Военнообязанными считаются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений, напомнил телеканал.
«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин», – цитирует телеканал юриста Минобороны Владимира Смилка. По его словам, на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, однако за неисполнение приказа до конца года для них не предусмотрены штрафы.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в стране готовится военная реформа, и, возможно, страна будет строить призывную армию по примеру Израиля, где есть женские части.
По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК
Какой молодец детапуп. Он призвал. Есть некоторые нюансы в реализации этого “проекта”.
У женщин есть работа, квартира, муж, сын, и никто не обеспечил ее выезд в любую страну.
После даже смены власти Зеленского, придет новый “зеленский”, и вспомнит женщине как она покинула родину. Украину никто выручать и делать из нее что то приемлемое не хочет. А призывать женщин может любой “мущщина”
Пришло время новому призыву на Украине: “Бабы, спасайтесь, кто как может! Мужиков повыбили, дошла очередь до нас!”
Решается главная задача – сотворить на б.Украине пустошь, пригодную для заселения пришельцами из Израиля, США. А нам, России, это надо?
Ленид,твои пожелания совпадают с мыслями вот этого стратега.Не скажу что он угадчик ,но он точно осведомленный:
“В частности, в этом году он не выступал со своим ежегодным Посланием в адрес Федерального Собрания и не проводил Прямую линию для диалога с гражданами. Это значит, что у Главы государства остаётся все меньше возможностей для того, чтобы объявить о системных изменениях во внутренней политике, которые могут полностью всё перевернуть.
Именно по этой причине, рассказал в своей авторской программе на радио «Говорит Москва» экономист Михаил Леонидович Хазин, в сложившейся ситуации нужно особенно внимательно следить за всеми публичными выступлениями Путина и очень сосредоточенно слушать то, что о чём он в них будет говорить.
Как полагает эксперт, вероятно, уже в самое ближайшее время, то есть в течение пары месяцев, Президент может объявить о своём важнейшем решении, которого от него как многие очень сильно ждут, так и другие очень сильно не хотели бы, чтобы оно было принято. Обстановка может сделать его неизбежным.
Речь идёт о возможном объявлении Путиным о создании в России полного аналога Чрезвычайной Комиссии времён начала СССР.
Целью этого нового надзорного органа должна будет стать борьба с противодействием смене курса государственной политике, которую несколько месяцев назад ярко инициировал и провозгласил Глава государства.
Иными словами, Комиссия должна будет выявлять тех, кто предпринимает усилия с тем, чтобы Россия осталась в рамках глобального Западного проекта, где ей уготована роль не полноценного участника со всеми правами, всего лишь на всего сырьевого придатка с запретом на развитие со всех остальных направлениях.
Путин может пойти на такой шаг просто от безысходности, просто в силу того, что он видит, как за все прошедшие месяцы наша либеральная элита, всё ещё полностью контролирующая все вопросы экономики и финансов в нашей стране, предприняла огромные усилия для того, чтобы в России ни в коем случае не началось настоящее импортозамещение, а также не была проведена национализация и индустриализация.
Чиновники и бюрократы не хотят переходить на новую модель развития страны, которую выбрал в качестве основной Путин. Таким образом они оказывают ему серьёзное сопротивление, чем тормозят осуществление его замысла.
Скорее всего, через пару месяцев Президент окончательно убедится в том и придёт к выводу, что без появления Чрезвычайно Комиссии (ЧК) ему не удастся добиться от управленческой элиты и чиновников смены вектора в их работе, чтобы они перестали надеяться на милость Запада и приступили к построению нашей собственной суверенной модели экономики.
Хазин считает, что Путин может объявить о создании ЧК уже в течение осени, а сделать это ему придётся открыто и публично на одном из традиционных мероприятий, к которым всегда приковываются взгляды всего населения страны, дабы новость об этом молниеносно прокатилась по всей России.
да пусть Ленид,зачем такие бабы ,что мужиков не спасли и не остановили и не спрятали ..Только чеканутая полностью может пойти на войну-а значит природа должна очиститься…
Если природа должна Зеленскому, то она очистится от полностью чеканутых, которые пойдут на войну. Это будет историческое начало израильской Руси.
Мысль о создании специального органа власти, в условиях чрезвычайной ситуации, – уже давно носится в воздухе. Такой шаг – не только возможности, но и обязанность Президента по Конституции!
” призыв на Украину дошло до нас ”
Получается Лень, что вы женщина ?
У Вас такие комментарии похожие, как этот (юродствующий), – выскакивают примерно с 13:00 до 18:00 стабильно ежедневно. Что с Вами в это время происходит ?
Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
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Хошлушки красивые, и смазливые отбивают мужиков на раз, англичане знают. Хохлы, легковерные, с кем и за что воюете? Не русские собираются забирать ваших девушек, и жен.
Это точно, только как жены украинки в Англии не нужны, они нужны для оказания дешёвых сексуальных услуг.
Женитесь на татарочках. Жена на всю жизнь одна. Всё без обману, а вы ребятки покажите, что их стоите.