Почему Россия такая, какая есть/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла «История России: главное». В этой части Кирилл Назаренко рассказывает, как связаны условия земледелия русского крестьянина и черты его характера; чем уникальны русская печь и русская кухня и где могут крыться корни фразы «загадочная русская душа».
#цифроваяистория #егоряковлев #историяроссии #КириллНазаренкоЦИ
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3698
Предыдущее видео цикла: https://youtu.be/ZrAEnkpVhtM
Книги, упомянутые в беседе:
1. Похлёбкин В.В. Русские национальные блюда
2. Похлёбкин В.В. Национальные кухни наших народов
3. Похлёбкин В.В. Кухни славянских народов
4. Паршев А.П. Почему Россия не Америка
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