Разговор с конструктором дронов. Есть ли шанс у России?
Сегодня у нас в гостях авиаконструктор, разработчик беспилотных летательных аппаратов и основатель компании «Флайтус» Юрий Солодовников. Говорим о новых разработках, перспективах беспилотной авиации в России и о том как нам подготовить свою армию операторов БПЛА.
Курс подготовки операторов БПЛА: https://planeta.ru/campaigns/182270
Компания «Флайтер»: https://flyter.aero/
Контакты Юрия Солодовникова: +7(978) 832-25-66 Solodovnikov.technoart@yandex.ru
00:00 Вступление
01:27 Проект грузового дрона
03:50 О конкурирующих БПЛА
06:50 Какой дрон нужен на Севере
08:15 О военных БПЛА в России
11:55 Дроны Zala и Алмаз-Антей
16:35 Гражданские дроны Флайтус
24:53О подготовке операторов БПЛА
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер