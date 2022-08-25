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Разговор с конструктором дронов. Есть ли шанс у России?

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Сегодня у нас в гостях авиаконструктор, разработчик беспилотных летательных аппаратов и основатель компании «Флайтус» Юрий Солодовников. Говорим о новых разработках, перспективах беспилотной авиации в России и о том как нам подготовить свою армию операторов БПЛА.

Курс подготовки операторов БПЛА: https://planeta.ru/campaigns/182270

Компания «Флайтер»: https://flyter.aero/

Контакты Юрия Солодовникова: +7(978) 832-25-66 Solodovnikov.technoart@yandex.ru

00:00 Вступление
01:27 Проект грузового дрона
03:50 О конкурирующих БПЛА
06:50 Какой дрон нужен на Севере
08:15 О военных БПЛА в России
11:55 Дроны Zala и Алмаз-Антей
16:35 Гражданские дроны Флайтус
24:53О подготовке операторов БПЛА

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TyidYW7YYbE
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