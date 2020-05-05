Грабин Василий Гаврилович – гениальный конструктор советской артиллерии (2)

Советская дивизионная 76-миллиметровая пушка УСВ образца 1939-го стала своеобразной грабинской "работой над ошибками", выявленными в проекте Ф-22 . Новое орудие оснащалось полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором, гидравлическим тормозом отката, гидропневматическим накатником. Камора была рассчитана на стандартную гильзу образца 1900-го, что позволяло стрелять всеми боеприпасами для 76-миллиметровых дивизионных и полковых артиллерийских систем. В серию УСВ запустили в 1939-м, но через пару лет сняли с производства, так как мобилизационный план по дивизионным пушкам для РККА уже был выполнен. Однако первые месяцы Великой Отечественной значительно проредили артиллерийские резервы Красной армии, и производство УСВ возобновили.



На 1 июня 1941-го в распоряжении РККА имелось 1170 пушек УСВ. Орудие использовали как дивизионное и противотанковое. Оно без проблем пробивало немецкие танки "в лоб", однако толком повоевать так и не успело. В первые два года войны было потеряно множество орудий. К слову, захваченные в качестве трофеев советские пушки немцы оценили по достоинству.



Они присвоили им обозначение 7,62 cm F.K.297(r) и использовали вплоть до конца Второй мировой. В Красной армии эти пушки были вытеснены более удачными и технологичными системами ЗИС-3.



1940 год. Опытный образец 85-миллиметровой пушки Приволжского КБ прекрасно вписался в башню танка Т-28 и тяжелого танка КВ-1.



ЗИС-2 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года

Следующим грабинским шедевром стала 57-мм пушка образца 1941 года «ЗиС-2»: совершеннейшее противотанковое орудие, насквозь прошивавшее своим снарядом любой танк германской армии – немецкого, французского или чешского производства. И это свойство её чуть не погубило.



Избыточная мощность (не было во всём мире для неё цели) повлекла запрет производства этих орудий. Оборудование по выпуску «ЗиС-2» было приказано уничтожить, готовые стволы пустить в переплавку. Но Грабин и директор горьковского завода № 92 А. С. Елян не подчинились (Амо Сергеевич был свояком Л.П. Берии и мог позволить себе некоторые вольности в отношениях с руководством ГАУ): стволы они отправили на склад, оборудование законсервировали.



И как же пригодились именно эти орудия, когда на полях сражений появились гитлеровские особо «твердолобые» танки вроде «королевского тигра» (Тигр-II)! Грабин предвидел пути развития немецкой бронетехники и загодя приготовил для неё средство противодействия.

В годы Великой Отечественной войны по просьбе главы британской военной миссии в СССР Советское правительство передало английской армии для ознакомления не¬сколько пушек ЗИС-2. Интерес союзников к этому орудию не был случайным, ибо боевой опыт показал: советским конструкторам удалось создать 57-мм противотанкoвую пушку, которая по мощности превосходила английскую 57-мм пушку в 1,6 раза.

История создания этого орудия восходит к 1940 году, когда к прoектированию новой противотанковой пушки, соответствующей тактико-техническим требованиям ГАУ, приступил конструкторский коллектив, возглавляемый лауреатом Сталинских премий, доктором технических наук Василием Грабиным.

При проектировании классической противотанковой пушки Грабин столкнулся с проблемой выбора калибра орудия. Расчёты показали бесперспективность калибра 45-мм с точки зрения резкого роста бронепробиваемости. Различными исследовательскими организациями рассматривались калибры 55 и 60 мм, но в итоге было решено остановиться на калибре 57 мм.



Орудия такого калибра применялись в царской армии и флоте (пушки Норденфельда и Гочкиса), кроме того, 57-мм пушками Гочкиса были вооружены трофейные английские танки Mark V, состоявшие на вооружении Красной армии. Однако к началу 1930-х годов все эти орудия были уже сняты с вооружения.



ЗиС-2 образца 1943 года



Главной особенностью новой пушки стало использование длинного ствола длиной в 73 калибра. Одновременно, был решён вопрос с выстрелом — в качестве его гильзы была принята стандартная гильза от 76-мм дивизионной пушки с переобжатием дульца гильзы на калибр 57 мм.

Предназначенное для уничтожения танков и бронемашин противника, для подавления и уничтожения пехотных огневых средств, для уничтожения живой силы противника, расположенной открыто, это орудие на дистанции 1000 м пробивало бронебойным снарядом броню толщиной в 90 мм, а подкалиберным – 105 мм. На дистанции 500 м эти цифры составляют соответственно 100 и 145 мм.

Опытный образец орудия был изготовлен в октябре 1940 года и прошёл заводские испытания. А в марте 1941 года пушка была принята на вооружение под официальным наименованием «57-мм противотанковая пушка обр. 1941 г.» Однако, в связи с неготовностью завода к производству нового сложного орудия, отгрузка пушек в войска началась лишь летом 1941 года.

В ноябре 1941 года было принято решение о приостановке серийного производства ЗИС. Всего с 1 июня по начало декабря 1941 года было изготовлено 371 орудие.

Однако 57-мм пушки из опытных партий приняли участие в боевых действиях. Когда танковые армады гитлеровцев рвались к Мoскве, противотанковые самоходки 57-мм пушки, установленные на лёгком гусеничном тягаче «Комсомолец», сказали свое веское слово. Оказалось, что броня немецких танков не способна противoстоять снаряду ЗИС-2. Возникло даже предложение укорочением ствола на 1,5 м сделать пушку более удобной для маскировки за счет снижения мощности. В конечном итоге было принято решение: в 1941 году орудие на валовое производство не ставить.

«…Все незавершенные в производстве стволы собрать, законсервирoвать и убрать. Всю технологическую оснастку и техническую документацию сохранить, убрав в соответствующее место с тем, чтобы при возникшей необходимости немедленно развернуть производство 57-мм пушки ЗИС-2…» – гласил приказ по заводу. И когда в 1943 году гитлеровцы бросили в бой тяжелые танки, заводу понадобилось всего три недели, чтобы возобновить выпуск орудия – 57-мм противотанковой пушки образца 1943 года ЗИС-2.

Правда, это орудие не стало точной копией пушки 1941 года, хотя баллистика и таблицы стрельбы были у них совершенно одинаковыми. В 1941 году наложением нового ствола на лафет 57-мм пушки была получена знаменитая 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 Огромные потребности фронта в этом орудии можно было удовлетворить либо значительным увеличением производственных площадей и оборудования, либо повышением эффективности существующего производства. Приняв второй путь, КБ провело конструктивнo-технологическую модернизацию пушек.

Вот лишь некоторые цифры: число деталей затвора сокращено со 103 до 51, нижнего станка – с 349 до 157. По всей пушке в целом количество деталей уменьшилось с 2080 до 1306, а расход электроэнергии на ее изготовление снизился на 86%. В результате модернизации технологичность конструкции повысилась, улучшилось качество. Наиболее бросающееся в глаза отличие модернизированного лафета – это трубчатые станины вместо коробчатых.



ЗИС-3 в больших количествах выпускалась с 1942 года и была хорошо освоена в производстве. При возобновлении выпуска 57-мм противотанковых пушек в 1943 году сочли целесообразным вести производство на едином лафете. Чтобы от ЗИС-3 перейти к выпуску ЗИС-2, требовалось лишь наладить изготовление моноблоков ствола. И в этом разгадка рекордной быстроты, с которой возобновился выпуск ЗИС-2.

В годы второй мировой войны ни в одной армии мира не было прoтивотанкового орудия, боевые характеристики которого превосходили бы характеристики ЗИС-2

Легендарная пушка ЗИС -3

Вершиной же конструкторской мысли Василия Грабина периода Великой Отечественной стала легендарная пушка «ЗиС-3». Мечта о таком орудии, поддерживающем войска «огнём и колёсами» (наступавшем вместе с пехотой) преследовала конструктора всю жизнь. Озарение произошло в конце 1941 года.



«Идея родилась за одну ночь», – вспоминал Василий Гаврилович. Но и воплощение её не заставило себя долго ждать. «Гениальность Грабина состоит в том, что он совместил в себе конструктора, баллистика, технолога, организатора, – писал биограф оружейника Сергей Худяков, – сублимируя в этом изделии всё то, чему его когда-то учили, и воплощая весь свой опыт».

Он привлёк даже врача-физиолога к конструированию, предвосхищая тем самым появление науки о гармоничном взаимодействии человека и механизма, именуемой эргономикой. Рационализм изделия позволил в разы уменьшить, против прежних моделей, количество узлов и деталей (Ф-22 – 2080 деталей, ЗИС-3 – всего 719).



Для производства были целесообразно расставлены станки, что снижало затраты на перемещение узлов и деталей. Для сборки был впервые в мире применён конвейерный метод.



76,2-миллиметровое дивизионное орудие ЗиС-3



Ствол орудия — моноблок, с казёнником и дульным тормозом (поглощавшим около 30 % энергии отката). Затвор вертикальный клиновой, полуавтоматический. Полуавтоматика затвора механического (копирного) типа.



Спуск кнопочный или рычажный (на орудиях различных производственных серий). Ресурс ствола у орудий первых серий — 5000 выстрелов, у большинства орудий — 2000 выстрелов. Противооткатные устройства при выстреле откатываются со стволом, состоят из гидравлического тормоза отката и гидропневматического накатника.



Откат постоянный. Подъёмный механизм имеет два сектора. Поворотный механизм винтового типа. Рукоятки подъёмного и поворотного механизмов размещены слева от ствола, что существенно облегчало работу наводчика при стрельбе по движущимся целям. Уравновешивающий механизм пружинный, тянущего типа, состоит из двух колонок. Боевая ось прямая. Орудие имело подрессоривание, рессоры пружинные в колону.



Колеса металлические, с резиновыми шинами, близкие к таковым от автомобиля ГАЗ-АА (отличались иной формой ступицы). Для защиты расчёта орудие имело щит толщиной 5 мм. Орудие комплектовалось панорамным прицелом (орудия, направляемые в противотанковую артиллерию — прицелами прямой наводки ПП1-2 или ОП2-1).



Для перемещения конной тягой ЗИС-3 комплектовались унифицированным передком обр.1942 г. для полковых и дивизионных пушек.



Скорострельность и точность выстрела ЗИС-3 потрясала противника



Опытный образец ЗИС-3 был закончен в июне, а в июле 1941 г. он прошел полигонные испытания. Запуская в производство новое изделие, Грабин и Елян смогли в то же время в пять раз увеличить выпуск орудий – как это и было обещано Василием Гавриловичем в телефонном разговоре с Верховным Главнокомандующим.



И «ЗиС-3», минуя государственные испытания, под личную ответственность конструктора в количестве тысячи стволов ушла на фронт – и только после получения восторженных отзывов от бойцов прошла формальные испытания и была принята на вооружение РККА под названием «76-мм дивизионная пушка образца 1942 года».

Запуск в производство ЗИС-3 позволил организовать изготовление пушек поточным методом (впервые в мире) с резким увеличением производительности. Приволжский завод 9 мая 1945 г. рапортовал партии и правительству о выпуске 100-тысячной пушки ЗИС-3, увеличив производственную мощность за годы войны почти в 20 раз.

Благодаря высокой технологичности ЗИС-3 стала первым в мире артиллерийским орудием, поставленным на поточное производство и конвейерную сборку. Основными снарядами для стрельбы из пушки являются дальнобойная осколочно-фугасная граната и бронебойный снаряд.



В соответствии с поставленными задачами могут быть использованы шрапнель, подкалиберный, кумулятивный (бронепрожигающий), зажигательный, дымовой и другие снаряды.



Наибольшая дальность стрельбы дальнобойной осколочно-фугасной гранатой ОФ-350 равна 13290 м. Дальность прямого выстрела при стрельбе дальнобойной осколочно-фугасной гранатой и бронебойным снарядом 820 м (при высоте цели 2 м). При разрыве осколочно-фугасной гранаты образовывалось 870 убойных осколков с радиусом сплошного поражения 15 м (немецкий 75-мм осколочно-фугасный снаряд давал 765 осколков с радиусом сплошного поражения 11,5 м).



На дальности 500 м при угле встречи 90° бронебойный снаряд пушки пробивал броню толщиной 70 мм. Маневренность огня обеспечивается лафетом с раздвижными станинами, допускающими наибольший угол возвышения 37°, угол склонения 5°, угол горизонтального обстрела 54°. Скорострельность пушки благодаря полуавтоматике достигает 25 выстрелов в минуту.



Вес пушки в боевом положении 1150 кг. Натренированным расчетом перевод пушки из походного положения в боевое и обратно производится в 30-40 секунд. Пушку можно перевозить механической и конной (шестеркой лошадей) тягой. Для перевозки пушки применялись грузовые автомобили ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ЗИС-5 и другие.



Перевозить пушку механической тягой разрешалось со скоростью: по шоссе до 50 км/ч, по проселочным дорогам до 30 км/ч, по бездорожью до 10 км/ч. Конной тягой пушка перевозилась со скоростью 8-10 км/ч. 76,2-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. (ЗИС-3) успешно использовалась частями Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.



Эта пушка по праву оценивалась специалистами, в том числе и немецкими, как одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии. В послевоенное время она состояла на вооружении Советской Армии и армий многих других стран мира.



Советские артиллеристы ведут огонь из пушки ЗиС-3 по немецким позициям

Бойцы ласково называли ЗИС-3 «Зося» или «Залп имени Сталина». «Огнём и колёсами» она проделала путь от Курска до Берлина. Характерен отзыв о ней представителя тех самых немецких оружейников, которые в своё время не захотели обучать своим премудростям молодого советского инженера Грабина – консультанта по артиллерии Адольфа Гитлера, руководителя отдела артиллерийских исследований фирмы Круппа профессора Вольфа.



Он писал: «…мнение, что ЗиС-3 является лучшим 76-мм орудием Второй мировой войны, абсолютно оправданно. Можно без всякого преувеличения сказать, что это одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии».



Танк Т-34 с грабинской пушкой Ф-34 (слева); КВ-1С были вооружены грабинскими пушками ЗиС-5.

Василий Грабин изобрёл десятки других артиллерийских систем, его орудия были установлены на танках Т-34 разных модификаций и многих САУ. Но пушка «ЗиС-3» вправду была особенной: она стала самым массовым орудием Второй мировой, настоящим оружием Победы. Праздничные салюты в Москве и других городах-героях сопровождаются выстрелами из неё до сих пор.



ЗиС-3 стала лучшей дивизионной пушкой Второй мировой войны. На улицах Вены



Эта пушка стала самым массовым артиллерийским орудием Великой Отечественной – за годы войны построили более 100 тыс. штук. За создание новых пушек в 1941 году Грабин получил свою первую Сталинскую премию из четырех, а в 1942 году было создано Центральное артиллерийское конструкторское бюро (ЦАКБ) в подмосковном Калининграде.



1942 год создание ЦКБА 38 в Калининграде



Пушка БС-3

Последней пушкой Василия Грабина стала 100-миллиметровая полевая БС-3 образца 1944-го. Это "сухопутная" адаптация морского орудия Б-34, которым вооружались крейсеры.



Система со всей мощью проявила себя на завершающем этапе войны — в первую очередь в борьбе с тяжелыми танками "Тигр" и "Тигр-2", а также самоходками "Фердинанд". Пробиваемости ее снарядов с лихвой хватало, чтобы уверенно поражать немецких монстров в любую проекцию на любых дистанциях стрельбы.



Впрочем, орудие было по-настоящему универсальным и применялось для стрельбы с закрытых позиций по пехоте и полевым укреплениям немцев.



Расчёт БС-3 1944 год





100-миллиметровая полевая пушка образца 1944 года БС-3

После войны БС-3 долгие годы оставалась на вооружении Советской армии и послужила базой для создания семейства новых мощных противотанковых пушек. Около десятка этих орудий до сих пор в арсенале 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на острове Итуруп в качестве системы береговой обороны.



БС-3 экспортировались в другие страны и до сих пор несут вахту в армиях Вьетнама, Киргизии, Мозамбика, Монголии, Никарагуа, Конго и Судана.



Танковая пушка Ф-34 использовалась и для вооружения бронепоездов

Роль Василия Грабина в создании артиллерийских систем периода Великой Отечественной войны общеизвестна. Но он был не только конструктором, но и выдающимся технологом и организатором производства. Знаменитые грабинские пушки Ф-22, Ф-34, УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 и другие составили более половины орудий, выпущенных нашей промышленностью в 1941-1945 гг. Именно они уничтожили подавляющее большинство немецких танков.

Статья посвящается 40 -ой годовщине со дня смерти славного сына нашего народа Василия Гавриловича Грабина и годовщине со дня смерти моего отца – майора-артиллериста Мильшина Николая Евтеевича, впервые рассказавшего мне о роли выдающегося конструктора в развитии советской артиллерии. Светлая Память миллионам артиллеристов, воинов положивших жизнь свою на алтарь Защиты Отечества…

Вторая часть статьи

"Василий Гаврилович Грабин. Утраченный задел" https://cont.ws/@hodanov/16559…



СПИСОК ССЫЛОК

1) Книга Грабин В. Г. «Оружие победы: (Воспоминания конструктора артиллерийских систем)» / Лит. запись М. Д. Михалёва, В. В. Левашова; Предисл. В. Левашова. — М.: Политиздат, 1989. — 544 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-250-00408-3.

2) Широкорад А. «Закат империи Грабина»mlhttp://nvo.ng.ru/history/200…

3) https://odnarodyna.org/content…

4)https://biography.wikireading….

Ходанов



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