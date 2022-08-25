Почему Израиль всегда делает, что хочет, и мировое сообщество молчит
Спецоперация Израиля в Палестине вновь активизировалась – почему мировое сообщество не применяет санкции против Израиля? Каково влияние еврейских диаспор в мире? Почему Израиль никогда не пойдёт против России? Какова сейчас политическая ситуация внутри Израиля? Сила Об этом говорим с политологом Владимиром Блиновым. Ведущий – Сергей Харцызов.
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Что происходит сейчас в Израиле и вокруг него. Владимир Блинов https://www.youtube.com/watch?v=khWyw8h3GLI&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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Бг-г-г.. Вопросы ведущего более торчковые, чем ответы.