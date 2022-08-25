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Научно-просветительская конференция «Сверхновая Россия. Какая ты будешь?»

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10 сентября 2022 года в Москве состоится Научно-просветительская конференция «Сверхновая Россия. Какая ты будешь?». Доклады экспертов будут прочитаны в конференц-зале «Москва» гостиницы «Измайлово» (корпус «Гамма-Дельта»).
После 24 февраля 2022 года наступила новая эпоха. В скором времени изменится всё. Какой должна стать Россия? Какие изменения нас ждут в ближайшие пять лет? Как противостоять мировому кризису и что надо сделать, чтобы Россия стала ещё сильнее?
Конференцию проводит издательство «Наше Завтра» при информационной поддержке каналов «День-ТВ», «Наше Завтра», «Книжный день» и газеты «Завтра».
Каждый, кто приобретет билет на конференцию, получит возможность не только прослушать интересные и содержательные доклады, но и задать свой вопрос выступающим, а также подписать книгу у любимого автора во время автограф-сессии.
В кулуарах участники конференции могут задать экспертам вопросы, поделиться своими взглядами, получить автограф и сделать совместное фото.
В фойе будет организована ярмарка с широким ассортиментом исторической, экономической, учебной и детской литературы.

Дата проведения: 10 сентября 2022 г.

Ведущий мероприятия: Андрей Фефелов.

Приобрести билеты на онлайн-трансляцию:
https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zm5-atz2jvI
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