СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Александр Колпакиди

Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

21 и 22 декабря 2019 г. в Москве состоится Научно-просветительская конференция «Сталинские чтения». Заседания пройдут в конференц-зале «Москва» гостиницы «Измайлово» (корпус Гамма-Дельта).



21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося советского государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина. Его жизни посвящено огромное количество научных трудов, книг, художественных и документальных фильмов. Тем не менее, многие страницы его биографии, его деятельности на посту главы государства остаются малоизученными.



В силу масштаба личности Сталин до сих пор остается действующим фактором в политической сфере. Именно поэтому против него и государства, построенного им, и сегодня ведется информационная война. В целях защиты исторической правды и воссоздания истинной картины событий того времени, когда Сталин руководил нашей страной, канал «ДЕНЬ-ТВ» и газета «ЗАВТРА» выступили с инициативой проведения Научно-просветительской конференции «СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ».



В ходе конференции с докладами выступят профессиональные историки и другие лучшие специалисты-исследователи этого периода нашего прошлого.



Каждый, кто приобретет билет на конференцию, получит возможность не только прослушать интереснейшие доклады, но и задать свой вопрос любому из выступающих, а также подписать книгу у любимого автора во время автограф-сессии.



В фойе будет организована книжная ярмарка с участием ведущих книжных издательств, которыми будет представлен широчайший ассортимент исторической, учебной, художественной и детской литературы.



Ведущие мероприятия: Николай Сапелкин и Андрей Фефелов.



На мероприятии будут присутствовать большинство авторов и ведущих «ДЕНЬ-ТВ», в кулуарах участники конференции могут задать им интересующие вопросы, поделиться своими взглядами, получить автограф и сделать совместное фото.



#ДеньТВ #СТАЛИНСКИЕЧТЕНИЯ #АлександрКолпакиди #ЮрийЖуков #ВалентинКатасонов #АлексейИсаев #СССР #ПОБЕДА

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q2U_JEkcrb4