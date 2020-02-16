Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее.
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Программа Научно-просветительская конференция «Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее».
14 марта
11.00 – 11.30 Встреча гостей.
11.30 Открытие первого дня конференции.
Андрей Фурсов, кандидат исторических наук, социолог, публицист
12.00 – 15.00
Николай Вавилов, китаевед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра
«Китайская угроза: мифы и реальность»
Валентин Катасонов, доктор экономических наук
«Китай: социализм с китайской спецификой или госкапитализм»
15.00 – 16.00 Обеденный перерыв. Автограф-сессии
16.00 – 19.00
Ольга Четверикова, кандидат исторических наук
«Цифровизация Китая или Почему в Китае 40 миллионов католиков и 20 тысяч православных»
Николай Сапелкин, историк, религиовед
«Прошлое и будущее Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая»
19.00 Завершение первого дня конференции
15 марта
11.00 – 11.30 Встреча гостей
11.30 – 15.00
Николай Вавилов, китаевед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра
«Экономика Китая: кризис и возможности»
Евгений Спицын, историк, советник при ректоре МПГУ
«Китай против СССР. От “дружбы на век” до военных столкновений. Причины и последствия»
15.00 – 16.00 Обеденный перерыв. Автограф-сессии
16.00 – 19.00
Михаил Делягин, доктор экономических наук
«Китай: неосознанная смена глобального проекта»
Константин Батанов, кандидат экономических наук
«Как вести дела с китайскими партнерами»
Николай Сапелкин, историк, религиовед
«Тайная советская дипломатия в Китае с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века»
19.00 Завершение конференции
Как купить билеты?
Онлайн. На сайте день-магазин.рф вы можете выбрать места на схеме и оплатить с помощью банковской карты.
В книжном магазине. Также вы можете оплатить билет наличными или картой в нашем книжном магазине по адресу: г. Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2 (в помещении Центральной библиотеки №15 имени В.О. Ключевского). Вторник – пятница с 10 до 19.
Уточнить информацию о приобретении билетов вы можете по телефону: +7(499) 350-17-79
Каждый день конференции будет представлять собой самостоятельное научно-просветительское мероприятие. Поэтому билеты на 14 и 15 марта приобретаются отдельно! При покупке билета на один из дней вы получаете промокод, дающий право на 10% скидку на второй день.
Условия возврата
В случае возврата билетов взимается комиссия Intickets на продажу и возврат, которая составляет 15% от стоимости билета. Деньги возвращаются тем же способом, которым вы оплачивали билет.
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