Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

Программа Научно-просветительская конференция «Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее».

14 марта

11.00 – 11.30 Встреча гостей.

11.30 Открытие первого дня конференции.

Андрей Фурсов, кандидат исторических наук, социолог, публицист

12.00 – 15.00

Николай Вавилов, китаевед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра

«Китайская угроза: мифы и реальность»

Валентин Катасонов, доктор экономических наук

«Китай: социализм с китайской спецификой или госкапитализм»

15.00 – 16.00 Обеденный перерыв. Автограф-сессии

16.00 – 19.00

Ольга Четверикова, кандидат исторических наук

«Цифровизация Китая или Почему в Китае 40 миллионов католиков и 20 тысяч православных»

Николай Сапелкин, историк, религиовед

«Прошлое и будущее Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая»

19.00 Завершение первого дня конференции



15 марта

11.00 – 11.30 Встреча гостей

11.30 – 15.00

Николай Вавилов, китаевед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра

«Экономика Китая: кризис и возможности»

Евгений Спицын, историк, советник при ректоре МПГУ

«Китай против СССР. От “дружбы на век” до военных столкновений. Причины и последствия»

15.00 – 16.00 Обеденный перерыв. Автограф-сессии

16.00 – 19.00

Михаил Делягин, доктор экономических наук

«Китай: неосознанная смена глобального проекта»

Константин Батанов, кандидат экономических наук

«Как вести дела с китайскими партнерами»

Николай Сапелкин, историк, религиовед

«Тайная советская дипломатия в Китае с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века»

19.00 Завершение конференции

Как купить билеты?



Онлайн. На сайте день-магазин.рф вы можете выбрать места на схеме и оплатить с помощью банковской карты.

В книжном магазине. Также вы можете оплатить билет наличными или картой в нашем книжном магазине по адресу: г. Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2 (в помещении Центральной библиотеки №15 имени В.О. Ключевского). Вторник – пятница с 10 до 19.

Уточнить информацию о приобретении билетов вы можете по телефону: +7(499) 350-17-79

Каждый день конференции будет представлять собой самостоятельное научно-просветительское мероприятие. Поэтому билеты на 14 и 15 марта приобретаются отдельно! При покупке билета на один из дней вы получаете промокод, дающий право на 10% скидку на второй день.

Условия возврата

В случае возврата билетов взимается комиссия Intickets на продажу и возврат, которая составляет 15% от стоимости билета. Деньги возвращаются тем же способом, которым вы оплачивали билет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0CkTV_1mOqU