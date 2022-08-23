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О сходствах между СВО и советско-финляндской войной

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Историк Баир Иринчеев и Дмитрий Пучков про аллюзии на финскую войну в ходе СВО

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7818844.html
Метки: война на украине, иринчеев, история, пучков, Украина, финляндия
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