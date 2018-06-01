Продолжаем изучать историю вместе с Антоном Благиным

Начало моей новой книги здесь и здесь. Это уже её третья часть.

Комплексный анализ мировой истории дал совершенно ясный ответ, за что лидеры Запада так ненавидят Россию

Миллионы людей во всём мире в настоящее время совершенно не понимают, почему лидеры западных стран вводят под разными надуманными предлогами против России экономические санкции, почему организаторы очередных Олимпийских игр в 2018 году не допустили лучших российских спортсменов до участия в Олимпиаде, проходившей в Корее, и почему Запад в очередной раз угрожает России войной (уже третьей по счёту мировой войной!), размещая свои военные базы и ракеты в непосредственной близости у наших государственных границ. (На что Президенту России Владимиру Путину приходится отвечать созданием новых уникальных видов вооружений, способных беспрепятственно преодолевать средства защиты НАТО).

Всё это объясняется тем обстоятельством, что современное руководство такими странами как США, Англия, Евросоюз а теперь уже и Украина — это сплошь носители еврейской крови, дегенеративной, как выяснили лишь в ХХ веке генетики, оттого и агрессивной, продолжили и развили эту тему в том же ХХ веке врачи-психиатры!

А почему им всем Россия с её государствообразующим Русским народом стала буквально поперёк горла, читателю станет понятно чуть позже из прочтения этого материала.

Еврейское руководство Евросоюзом. Справа в первом ряду лидер Украины Пётр Порошенко (Вальцман).

То, что это идёт война крови, причём идёт она уже более 7 веков подряд, не прекращаясь ни на один день, стало очевидным только недавно, когда учёным удалось сложить воедино плоды исследований самых разные наук и получить в результате этого синтеза совершенно ясную систему понимания («концепцию») деградации современного человечества.

Буквальный перевод слова «деградация» — «вниз шагать», то есть, постепенное ухудшение морали, упадок духа, снижение качества культуры, и т.д.

Причём Запад стал деградировать особенно стремительно сразу после крушения в 1991 году Советского Союза. У меня лично сложилось впечатление, что СССР с его грандиозными успехами в области культуры на платформе социализма в буквальном смысле вынуждал Запад «держаться на уровне» и «быть не хуже», чтобы маскировать истинную дегенеративную сущность его политического и культурного руководства.

Как учёные выходили на эту «систему понимания дегенерации современного человечества», мы можем проследить по вехам, оставленным основоположниками новых научных дисциплин.

Всё началось с того, что в конце 18 века учёный Anquetil Duperro (1731 – 1805) перевёл на французский язык старинную персидскую книгу «Авесту». Результат — вся просвещённая Европа была буквально ошарашена тем откровением, которое являла собою для европейцев эта книга. Ну а как иначе могло быть?! Европейцы к тому времени все поголовно были приучены мыслить ветхозаветными категориями и образами книги «Библии», в которой утверждается, что у Бога есть особый богоизбранный народ — евреи, а тут, в «Авесте» была явлена мощь древнейшей арийской культуры, о которой на тот момент никто из европейцев даже не слышал!

Авеста.

И когда в 1858 году англичане установили своё господство над Индией, превратив её в свою колонию, и когда они узнали про наличие в Индии старинных книг, значительно более древних, чем христианская Библия и иудейская Тора, которые были написаны на языке «белых богов» — на санскрите, им тоже открылся совершенно неведомый мир, но при этом они увидели в этом незнакомом им арийском мире свои исторические (генетические) корни.

Здесь самое время заметить, что в Европе вплоть до начала 19 века с образованием населения была совершенно страшная ситуация. Мало того, что европейцам на протяжении многих веков буквально вбивали в головы идею геоцентризма, мол, «Земля — центр мироздания, а Солнце и все другие небесные тела вращаются вокруг неподвижной Земли», так было ещё принято считать на всех уровнях, вплоть до академического, что все европейские языки — это разные формы деградации древнееврейского языка!

Придумать такое мог только человек с дегенеративной логикой! Ну а что удивительного, если во всех европейских странах власть в какой-то момент стали перехватывать дегенераты? А как же иначе, если католическая церковь из века в век внушала европейским народам мысль, что все люди произошли от двух евреев — Адама и Евы!

И вот, на рубеже 19 и 20 веков благодаря культурным открытиям (переводу на европейские языки персидской «Авесты» и индоарийской «Ригведы») в истории человечества появилась новая веха, — возникла новая наука, именуемая сравнительной лингвистикой.

Причём эта изучающая родство языков наука возникла на основе математического анализа!

Энциклопедическая справка:

«Сравнительно-историческое языкознание появилось после открытия европейцами санскрита, литературного языка древней Индии. Ещё в XVI веке итальянский путешественник Филиппо Сассети заметил сходство индийских слов с итальянскими и латинскими, однако научных выводов сделано не было.

Начало сравнительно-историческому языкознанию было положено в XVIII веке Уильямом Джонсом, которому принадлежат следующие слова: «Санскритский язык, какова бы ни была его древность, обладает удивительной структурой, более совершенной, чем греческий язык, более богатой, чем латинский, и более прекрасной, чем каждый из них, но носящей в себе настолько близкое родство с этими двумя языками как в корнях глаголов, так и в формах грамматики, что это не могло быть порождено случайностью, родство имеется настолько сильное, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих трёх языков (санскрита, греческого и латыни), не сможет не поверить тому, что они все произошли из одного общего источника, который, быть может, уже более не существует. Имеется аналогичное обоснование, хотя и не столь убедительное, предполагать, что и готский и кельтский языки, хотя и смешанные с совершенно различными наречиями, имели то же происхождение, что и санскрит».

(Комментарий А.Б.: «значит вот так вот?! Древнейший язык «белых богов», как индусы называли Ариев, имеет структуру, более совершенную, чем была у греческого языка, и он является более богатым по словарному запасу, чем латынь?! Так может санскрит был языком не «белых богов», а письменным языком белых жрецов, самых развитых во всех отношениях представителей белой расы?»)

Дальнейшее развитие науки подтвердило правильность высказывания У. Джонса.

В начале XIX века независимо друг от друга разные учёные различных стран занялись выяснением родственных отношений языков в пределах той или иной семьи и достигли замечательных результатов.

Франц Бопп исследовал сравнительным методом спряжение основных глаголов в санскрите, греческом, латинском и готском, сопоставляя как корни, так и флексии. На большом обследованном материале Бопп доказал декларативный тезис У. Джонса и в 1833 году написал первую «Сравнительную грамматику индогерманских (индоевропейских) языков».

Датский учёный Расмус-Кристиан Раск всячески подчеркивал, что грамматические соответствия гораздо важнее лексических, потому что заимствования словоизменения, и в частности флексий, «никогда не бывает». Раск сопоставил исландский язык с гренландским, баскским, кельтскими языками и отказал им в родстве (относительно кельтских Раск позднее переменил мнение). Затем Раск сопоставлял исландский язык с норвежским, потом с другими скандинавскими языками (шведский, датский), далее с другими германскими, и, наконец, с греческим и латинским языками. Раск не привлекал в этот круг санскрита. Возможно, в этом отношении он уступает Боппу. Но привлечение славянских и в особенности балтийских языков значительно восполнило этот недочет.

Третьим основоположником сравнительного метода в языковедении был А. Х. Востоков. Он занимался только славянскими языками. Востоков первый указал на необходимость сопоставления данных, заключающихся в памятниках мёртвых языков, с фактами живых языков и диалектов, что позднее стало обязательным условием работы языковедов в сравнительно-историческом плане. По мнению А. А. Котляревского, ещё раньше Востокова сравнительный метод в России применил М. В. Ломоносов, который «начал сравнивать и отличать славянскую стихию в языке от русской».

Трудами этих учёных сравнительный метод в языкознании был не только декларирован, но и показан в его методике и технике. Существенное влияние на становление сравнительного метода в отечественном языкознании оказал журнал «Филологические записки», выпускавшийся с 1860 года в Воронеже под редакцией А. А. Хованского. С 1866 года журнал Хованского был специально посвящён вопросам сравнительно-исторической методики и долгое время оставался единственным в России печатным органом, на страницах которого развивалось это новое ещё в середине XIX века направление в науке о языке.

Большие заслуги в уточнении и укреплении этого метода на большом сравнительном материале индоевропейских языков принадлежат Августу-Фридриху Потту, давшему сравнительно этимологические таблицы индоевропейских языков. Результаты почти двухсотлетних исследований языков методом сравнительно-исторического языкознания подытоживаются в схеме генеалогической классификации языков». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнительно-историческое_языкознание).

Благодаря новой науке — сравнительной лингвистике — учёным удалось выяснить, что из всех существующих на земле языков ближе всего к санскриту, на котором написаны древние индо-арийские «Веды», оказался Русский язык! Сегодня это признано всей мировой наукой!

В этом и кроется тайна: откуда у Евреев имеется особая нелюбовь к Русским, часто переходящая в патологическую ненависть, и почему в начале ХХ века евреи-большевики ставили опыты с кровью, чтобы убедиться в коренном отличии крови Евреев от крови Русских.

Если сейчас посмотреть на мировую карту языковых семей, составленную учёными-лингвистами, то мы увидим, что арийская (индо-европейская) языковая семья (представленная светло-зелёным цветом), с которой у русского языка самое близкое родство, имеет самый широкий ареал распространения на планете. Это почти целиком Южная и Северная Америки, это половина Австралии, это юг Африки, это Индия, это Иран, это Турция, это вся западная Европа, и это, конечно же, вся европейская часть России а также значительная часть Сибири и Дальнего Востока!

Ниже на фотоснимке запечатлена археологическая находка в городе Зеугма, доказывающая факт пребывания белокожих Ариев на территории современной Турции. На так называемых «римских фресках» надписи оказались на русском языке!

Далее мы подходим к ещё одной важной исторической вехе.

К середине 19 века под воздействием сравнительной лингвистики и в связи с открытием древних арийских письменных источников, таких как «Ригведа» (Индия) и «Авеста» (Персия), в Европе начинает развиваться новая наука — сравнительное религиоведение.

И опять у просвещённых европейцев возникает культурный шок. Ведь им, начиная со средних веков, целенаправленно вбивали в сознание авраамический культ единого Бога, прививая попутно мысль, что никаких других духовных ценностей в мире не существует! А тут, оказалось, что в мире очень даже существуют и другие духовные ценности, и ещё какие!

Более того, оперируя новыми историческими и культурологическими знаниями, два великих европейца Макс Мюллер (1823-1900) и Эрнест Ренан (1823-1892) вводят классическую дихотомию, то есть, они обнаруживают чёткое противопоставление двух миров: семитского и арийского. Это противопоставление они наглядно демонстрируют на уровне языка, на уровне мифологии, на уровне культуры: системы ценностей, мировоззрения, и т.д.

«Дихотомия (греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») — раздвоенность, последовательное деление на две части, более связанные внутри, чем между собой».

Вот посмотрите, в чём, например, Макс Мюллер и Эрнест Ренан увидели это противопоставление двух миров: арийского и семитского.

Всё, что касается арийской мифологии — это всегда Солнце! Это культ Солнца во всех его проявлениях. В противоположность этому семитская мифология — это лунный культ и лунный монотеизм! Доказательства: иудеи-евреи живут по сей день по лунному календарю, у семитов-мусульман и сегодня главная символика их религии — полумесяц.

Наличие большого сходства между мифологией иудаизма и мифологией ислама сегодня можно объяснить исключительно тем, что у иудейских духовных лидеров был когда-то замысел подчинить себе весь арабский мир через распространение среди арабов (семитов) учения иудейской «Торы». Однако, в один прекрасный момент этому замыслу библейских Иудеев помешал осуществиться пророк Мухаммед (мир ему!). Он сумел убедить многих здравомыслящих представителей арабской цивилизации пойти по совершенно иному пути. А поскольку Иудеям на тот момент уже удалось привить какой-то части арабов иудейскую традицию и иудейскую мифологию, то Мухаммеду не оставалось ничего другого, как просто видоизменять их, адаптируя под здравый семитский менталитет. Отсюда и такое большое сходство между мифологией иудаизма и мифологией ислама.

Мною лично несколько лет назад в ходе сравнительного религиоведения было обнаружено ещё более поразительное сходство между христианством и арийским ведизмом («ведизм» — от слова «Веды», «ведать»).

Главные точки соприкосновения этих двух мировоззрений и мифологий следующие: и там, и там есть «учение о Духе», раскрытое в большей степени в арийских «Ведах», чем в христианстве. Например, в «Новом завете» Иисуса Христа дано представление о Боге, который есть Дух («Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 24).

Это тоже христианство:

«4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому даётся проявление Духа на пользу.

8 Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (Библия, 1-е Послание Коринфянам 12: 11).

Если открыть «пятую Веду», книгу «Махабхарату», то там мы можем прочесть следующие строки:

Нам Веды нужны лишь как воды колодца:

Чрез их глубину вечный Дух познаётся!

...

Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность.

...

Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья...

...

Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, -

Тот сам не убьёт и убить не принудит.

...

Кто, действуя, с Духом всесущим сольётся,

Того вековечное зло не коснётся, -

...

Сольётся он с Духом существ, с вечным Светом,

И, действуя, не загрязнится при этом...

Эти строки «Махабхараты» являются доказательством того, что древняя арийская философия первородна (первична) по отношению ко всем авраамическим религиям!

Сравнительное религиоведение выявило ещё одно поразительное сходство между христианством и арийским ведизмом: в «Новом Завете» Христа-Спасителя и в индо-арийской «Махабхарате» имеется совершенно одинаковое обращение к людям-злодеям и даже одинаково обрисован их закономерный финал — однажды они будут сожжены как злостные сущности!

Судите сами, читатель, вот прямая речь Христа-Спасителя, вписанная в текст библейского «Нового завета»:

«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей». (Мф. 23: 33-36).

Это тоже «Новый завет» Иисуса Христа:

37 Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;

43 тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13: 37-43).

Благодаря фразе «а иных будете бить в синагогах ваших», у нас есть точный адресат этого обличительного посыла Христа. Это было сказано в адрес Иудеев, которые по сей справляют свои религиозные обряды в синагогах.

Именно к Иудеям, как мы видим, Спаситель обратился со словами «змии, порождения ехиднины!».

Слева ядовитая змея-ехидна, справа евреи Украины в синагоге. В центре иудейскую «Тору» держит Игорь Коломойский.

Казалось бы, это невероятно, однако, увы, это факт! Учение Христа самым тесным образом перекликается с древним арийским учением, изложенным в «Ведах»!

В древней индо-арийской «Махабхарате», которую индусы называют пятой «Ведой», есть глава — «СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ». В этой главе поэтическим языком рассказано, что «ехиднино племя» однажды будет само ползти в священный очистительный огонь, который в итоге пожрёт миллионы двуногих тварей-человекоубийц!

«СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ»

«...Согласно заветам, что мира древнее

Огню будут преданы злобные змеи.

Теперь совершу Я земли очищенье,

Теперь принесу Я огню приношенье,

Сказал [Бог] жрецам: «Для такого обряда

Всё то, что потребно устроить нам надо».

Тогда-то пришли, как велел Повелитель,

И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.

Избрали равнину под радостным небом,

Обильную солнцем, плодами и хлебом.

Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,

Огромный алтарь посредине равнины».

(Сравните со словами Христа: «Змии, порождения ехиднины!

Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей». (Мф. 23: 36).

«Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,

О, злобные змеи, кусливые змеи!

Спешите лесами, полями, лугами,

Сегодня сожрёт вас великое пламя».

(Сравните со словами Христа: «и ввергнут их в ПЕЧЬ

ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов...» (Мф. 13: 42).

«Жрецы повторяли свои заклинанья,

Создав в государстве змеином стенанья,

Заставив спокойно дремавших проснуться,

А самых жестоких и злых – содрогнуться.

И змеи, своим побуждённые роком,

На гибель, на смерть устремились потоком.

Ползли, не желая, ползли они в страхе,

Вельможи, учёные, стражи, монахи,

Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,

Творившие зло на свету и во мраке».

«Ползли, и ползли, и ползли МИЛЛИОНЫ! –

Поток бесконечный, огнём поглощённый.

Они материнскою прокляты властью,

Ползли, пожираемы огненной пастью.

Что было для чистого сердца страшнее,

Чем злобные змеи, кусливые змеи?

А ныне смотрели живые творенья,

Как топливом стали они для горенья.

Те самые змеи, сообщество злое,

Что ужас на всё наводило живое, –

Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,

Теперь устремились в огонь справедливый…»

Такое сходство смыслов и даже ключевых слов, применённых в индо-арийской «Махабхарате» и в «Новом завете» Иисуса Христа не может быть случайным!

Спаситель Христос либо читал литературные труды Ариев, либо сам был из рода Ариев, то есть, был одним из «белых богов», как звали Аариев индусы, а стало быть, вся "родословная Иисуса, вписанная иудеями в Библию — дезинформация для одурачивания "гоев"!

Так, благодаря открытию европейцами языка санскрита, а вместе с ним арийской культуры и арийской символики, в Европе и в США в конце 19 века на уровне простого народа и на уровне представителей мелкого и среднего бизнеса начался бум почитания свастики!

В России этим почитанием свастики заразилась даже семья последнего российского императора Николая II Романова.

Царское Село. 1911 год. Николай II поправляет князю Орлову аксельбант.

Ещё один интересный факт: незадолго до крушения Российской империи Николай II издал указ о денежной реформе, согласно которой в России должно было начаться хождение новых бумажных денег и ценных бумаг, содержащих изображение арийской свастики!

С этой целью в 1915 году или даже ранее были изготовлены клише для печатания новых денежных купюр, вот только выпуск новых денег со свастиками и ценных бумаг начался в России уже после свержения монархии — сначала при Временной правительстве, потом при установлении после октября 1917 года Советской власти.

Вспомните теперь, читатель, о сенсационном археологическом открытии, сделанном в 1920 году на святой земле Иордана, которое все мировые СМИ обошли гробовым молчанием.

Если вы запамятовали, я напомню. В ходе археологических раскопок древнего города Гераса (Gerasa), засыпанного в 749 году новой эры селевым потоком, были найдены под слоем грунта и песка напольные мозаики, явно указывающие на присутствие арийской культуры на территории Иордана и её связь с ранним Христианством!

Фрагмент напольной мозаики храма «Святого Космаса и святого Дамиана» («Church of SS. Kosmas and Damian»).

Свастика в Иордане, это раннее Христианство, а СМИ молчат по этому поводу уже почти 100 лет!

Здесь, как мы видим, древний художник-мозаичник стремился передать посредством множественных изображений движущегося в пространстве во все стороны «вращающегося креста» суть действия «Духа Святого», учение о котором, как я уже показал ранее, было прежде всего у Ариев, авторов «Вед» и «Махабхараты», потом его стал проповедовать Христос-Спаситель, о чём есть свидетельства в Евангелиях.

Хочу привести по этому поводу очень любопытный факт. В латыни, языке древних учёных, слово «Дух» — «Spiritus», a слово «Spiritus» является однокоренным со словом «Spiro», которое означает в переводе на русский язык — «кружусь, вращаюсь». А латинское слово «Spira» — «спираль»!

Так латынь и арийская свастика вместе свидетельствуют о том, что Арии обладали знанием, к которому представители авраамической цивилизации смогли прийти только в начале ХХ века с открытием фотоэффекта и получения представления о неделимых частицах света — фотонах!

Как оказалось, фотон (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет»), наименьшая материальная «частица» или наименьшая «порция» света, при движении в пространстве поступательно «может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон).

Вы чего то не поняли?

Вот пояснение: «Спин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся). Вращение может происходить либо в левую, либо в правую сторону».

Символом такого вращения и является свастика, вращающийся в левую или в правую сторону арийский крест!

Все эти открытия арийской культуры в конечном итоге так возбудили европейцев и, естественно, евреев а также их религиозно-политическое руководство, (которое на протяжении многих веков добивалось, чтобы про Ариев никто вообще не вспоминал, как будто их никогда и не было), что на рубеже 19 и 20 веков началась просто грандиозная эпопея по поиску прародины белой расы!

Одни люди искали прародину Ариев, чтобы обогатить мировую науку и расширить понимание истории, а евреи искали прародину Ариев, чтобы уничтожить все её следы.

В ту пору народ очень эмоционально спорил по этому поводу. Кто-то искал прародину белой расы в Сибири, кто-то на Украине, кто-то на Кольском полуострове, кто-то даже на Северном полюсе....

И здесь я не могу не упомянуть тех людей, кто внёс самый большой вклад в это дело:

В начале XX века, в 1903 году, выдающийся исследователь культуры своего народа и политический деятель Бал Гангадхар Тилак, индус из рода брахманов, написал и издал книгу «Арктическая Родина в ведах», в которой он привёл интересные факты из жизни древних Ариев.

Казалось бы, где как не в России нужно переводить этот текст, ведь Арктика — это прежде всего Россия. И, тем не менее, прошло почти 100 лет, прежде чем эта важная для мировой науки книга была впервые переведена на русский язык!!!

Это сделала в 2000 году Наталья Гусева, индолог, историк и этнограф; доктор исторических наук, известный специалист по культуре Индии и индийским религиям, автор более 160 научных трудов по культуре. Сама книга была опубликована в Москве в 2001 году.

Ещё один факт. В 1910 году русский учёный сербского происхождения Евгений Елачич написал и издал книгу «Крайний Север — прародина человечества». В ней он рассказал опять же об Ариях, от которых со временем произошли многочисленные белые народы. И что? Единственный экземпляр этой книги имеется в Москве, в библиотеке имени Ленина! Причём с 1913 по 1982 года этот экземпляр книги не был затребован историками и представителями системы образования ни разу!!!

Об этом рассказала Светлана Жарникова, советский и российский этнограф и искусствовед, действительный член Русского географического общества. Кандидат исторических наук. Видео с её лекцией можно посмотреть по этой ссылке: https://youtu.be/twAIflja5To

«О том, что русский язык и санскрит похожи, говорили еще исследователи XIX века. А санскритолог Дурга Прасад Шастри в 1960 году на конференции сказал: «Если бы меня спросили, какие два языка наиболее близки в мире, я не задумываясь бы ответил: русский и санскрит» … Раньше использовали для сравнения литературный русский язык. Когда же Дурга Прасад Шастри приехал в Москву, Наталья Романовна Гусева рассказывала, что через две недели он отказался от переводчика, потому что он понимал, о чём говорили. Но самым потрясающим было то, когда он приехал в одну из подмосковных деревень, и спросил на английском языке: «Чей это дом?» Наталья Романовна Гусева переводила ему с русского на английский. Хозяйка ответила: «Это наш дом». Шастри спросил, на каком языке она ответила. Гусева сказала, что на русском. Он удивился: «Как на русском, это же санскрит, на котором звучит: «Это наш дан». Он спрашивает дальше: «А это чей дом?» Хозяйка отвечает: «Это дом сына». Шастри опять спросил, на каком языке ему ответили. Гусева ответила: «На русском». «Как на русском, это же санскрит: «Это дан суну». Тогда он спросил про третий дом. Хозяйка отвечает: «Это дом снохи». Тут у Шастри подкосились ноги, и он сел на траву. Потому что на санскрите это будет звучать: «Это дан снухи (снуши)». Поэтому, вернувшись в Индию, он сделал выводы о потрясающем сходстве русского и санскрита…»

Теперь, я предлагаю читателю оглянуться назад, вспомнить всё прочитанное выше с самого начала (здесь и здесь) и подумать вот над чем. Не о таком ли Ренессансе «античной культуры» мечтали просвещённые люди во времена тёмного средневековья?

Вспомните, например, о том, что в античные времена был такой Аристарх Самосский, древнегреческий астроном, математик и философ, разработавший научный метод определения расстояний до Солнца и Луны и их размеров . Когда его расчёты показали, что размеры Солнца многократно больше размеров Земли, он сделал научное обоснование «Гелиоцентрической системы мира». И вспомните параллельно о том, что был такой средневековый польский учёный Николай Коперник, который на протяжении 40-ка лет писал книгу «О вращении небесных сфер», в которой он тоже наглядно представил «Гелиоцентрическую систему мира», но до конца своих дней он боялся издать свой труд, потому что Церковь «за прославление Солнца» (!) могла запросто казнить любого! Вспомните также великого итальянского учёного Галлилея, который попал таки под суд Инквизиции «за поддержку идей Коперника», а по сути, за поддержку античной философии и арийского мировоззрения.

Чем ответили на этот вызов времени, на попытки Ренессанса «античности» могущественные правители «Священной Римской империи»?

Помните?

Я считаю нужным здесь повториться, т.е. воспроизвести ещё раз текст, приведенный где-то вначале своего сборника, чтобы вам, читатель, стало понятно, что повтор событий имел место и в нашей реальной истории.

Я писал: «…с процессом Реформации был напрямую связан процесс Ренессанса (ri — «снова, заново» + nasci — «рождённый»). Отличительная черта эпохи Ренессанса (Возрождения) — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился этот термин.

Контрреформация (как противодействие Реформации) опиралась в Европе главным образом на орден иезуитов, созданный в 1534 и узаконенный Папой Павлом III в 1540 году. О том, как много сделал этот орден в деле Контрреформации, говорит его главный лозунг: «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Действенность «ордена иезуитов» объяснялась устройством их организации по военному образцу, жесточайшей дисциплиной и повиновением, высочайшим образовательным уровнем иезуитов…»

Смотрите теперь, какая великая подлость тогда была совершена!

Иезуиты, которым были присущи чисто иудейские черты характера — хитрость, предательство, подлость и чрезвычайная жестокость к людям, назвались тогда «Обществом Иисуса»! Явно и очевидно, что они пошли на это, чтобы дискредитировать имя и дело Христа-Спасителя, запятнать их массовыми убийствами и пытками людей с талантами как у Иисуса Христа.

А кроме того иезуиты использовали в качестве символа своей организации образ Солнца, чтобы под изображением «античного Бога» ("Отца Небесного") беспощадно бороться с теми, кто мечтал в средневековой Европе о гуманизме и реформах.

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святиться имя Твое.. " (Мф. 6: 9).

И посмотрите теперь на символику ИЕЗУИТОВ: Солнце, крест в виде карающего меча и буквы IHS – сокращение от Iesus Hominum Salvator (Иисус, спаситель человечества).

В ХХ веке ситуация повторилась почти один-в-один!

Когда в результате ряда открытий исторического и культурного характера у людей во всём мире возник огромный интерес к арийской культуре, как раз в это время в центре Европы, в Германии, как бы сама собой возникла организация нацистов, созданная по военному образцу, с жесточайшей дисциплиной и фанатичным повиновением своему руководству.

Как и иезуиты в своё время, нацисты сделали в ХХ веке всё для максимальной дискредитации «античной символики» и самой памяти об Ариях.

Себя «иезуиты ХХ века» назвали «арийцами», а в качестве государственной символики нацистской Германии они взяли, конечно же, арийскую свастику, «вращающийся крест», который, как мы уже знаем, в раннем христианстве был символом «Духа Святого»!

Символика НАЦИСТОВ (Государственный флаг нацистской Германии).

Далее переходим к прочтению главы:

Нацизм породили евреи, которые для маскировки называли себя «арийцами»!

Вот они на этой фотографии – липовые «арийцы»:

На самом деле это два еврея-дегенерата – Адольф Алоизович Шикльгрубер (Гитлер) и главный пропагандист национал-социализма Йозеф Пауль Геббельс.

Это они сначала раздули на весь мир «антисемитскую истерию», потом покорили большую часть Европы, а затем, подчинив себе промышленность всех покорённых стран, двинулись уничтожать построенный Сталиным и руками миллионов советских людей Союз Советских Социалистических республик.

Для чего два еврея-дегенерата постоянно кричали, что они будут убивать евреев? Этим иезуитским приёмом они хотели решить сразу несколько задач:

1. Оседлать резко нарастающие тогда в Германии и во всём мире антиеврейские настроения. Причём это были именно антиеврейские настроения, а не «антисемитские», как сейчас принято говорить, потому что в группу «семиты» входит более 10 различных народов, а неприязнь у немцев была только к евреям. (К числу современных семитских народов относят помимо евреев, также арабов, мальтийцев, потомков древних представителей южной подгруппы южных семитов в Южной Аравии, махри, шахри, жителей о. Сокотра и других, амхара, тигре, тиграи и ряд других народностей Эфиопии, ассирийцев. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Семиты).

2. Возглавить на волне антиеврейских настроений более чем 90-миллионный немецкий народ, испытывавший к евреям весьма сильную нелюбовь, особенно после устроенного ими в 30-х годах ХХ века экономического кризиса, в результате которого в Германии каждый второй взрослый (!) оказался безработным.

Справка: «Великая депрессия (англ. Great Depression) – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год). Поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платёжеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40–60 %». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_депрессия)

3. Возродить в новом качестве "Священную Римскую империю германской нации" (создать «Третий Рейх» – «третий Рим») за счёт политического или силового подчинения Германии большинства стран Европы.

Причём в этой истории есть одна любопытная деталь — кумиром Адольфа Гитлера, ставшего в 1933 году главой Германии, был император Священной Римской империи, сын еврейки Юдит Боварской – Фридрих Барбаросса (1122-1190).

Именно в его честь Адольф Гитлер (Шикльгрубер) назвал свой план нападения войск «Вермахта» на СССР — «Планом Барбаросса»:

Это последствия нашествия нацистов на Европу и СССР (число жертв):

4. Организовать, как это делала когда-то «Священная Римская империя», под символом креста самый настоящий «крестовый поход», нацеленный на Русь («Drang nach Osten»), с целью её покорения и уничтожения силами объединённой Европы.

Справка: «В годы войны 1941-1945 годов против СССР воевала вся Европа. 350 миллионов человек вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках, или стояли у станка, производя оружие для Вермахта, делали одно дело».

5. Дискредитировать древний арийский и христианский символ – свастику – до невозможности её дальнейшего использования в России и в Европе в качестве позитивного символа, изначально заряженного энергией благополучия, чтобы впредь никто в Европе и в России про арийскую культуру и символику уже не вспоминал!

Вот, кратко, те задачи, которые в ходе Второй Мировой войны 1939-1945 годов решал еврей Адольф Гитлер (Шикльгрубер), будучи главой нацистской Германии, которого привели к власти сначала над немецким народом, а потом и к власти над всей Европой другие очень богатые и влиятельные евреи.

Что касается воплей журналистов и политиков по поводу «Холокоста 6 миллионов евреев», якобы погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, и что касается реального убийства сотен тысяч самых бесполезных для иудаизма евреев, то это всего лишь один из множества подлых приёмов, имеющихся в арсенале еврейско-иудейского руководства. Еврейско-иудейское руководство, регулярно прибегает к использованию этого подлого приёма для выгодного им психического воздействия на умы как евреев, так и неевреев.

Прочтите теперь заявление одного из старейших депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владимира Вольфовича Жириновского (кстати, еврея по папе, который до 10 июня 1964 года носил фамилию Эйдельштейн). Это заявление В.В.Жириновский сделал непосредственно в стенах Государственной Думы РФ:

«Вы знаете, что уже есть опубликованные дневники из семьи Ротшильдов?! Кто такой был Гитлер? Это был 100% еврей, а не немец! И они, Ротшильды, специально взяли на вооружение антисемитизм, понимая, что он растёт во всех странах мира! И тогда они его оседлали! Им было это выгодно сделать! Да, пускай погибли немецкие евреи, ещё кто-то, но они столкнули две державы! Американцы тогда открыто сказали: «Мы будем давать оружие и деньги и немцам, и русским, и пусть они убивают друг друга как можно больше!»

Вот она — ПРАВДА с большой буквы! Источник: https://youtu.be/XMKEB5hUpPg

По поводу того, что «американцы тогда открыто сказали…», я знал и раньше из книги «СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945». (МИД, том 2, Москва, Издательство политической литературы, 1984, с. 64).

Слова «и пусть они убивают друг друга как можно больше», выражающие направление официальной политики США, сказал 24 июня 1941 года сенатор США Гарри Трумэн, масон, ставший впоследствии 33-м президентом США. Это по его же указанию в августе 1945 года были сброшены первые атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

А вот про опубликованные дневники семьи Ротшильдов, я узнал впервые. Спасибо В.В.Жириновскому, просветил!

Если про еврейский клан Ротшильдов — всё правда, это именно данный клан Иудеев привёл к власти над немецким народом еврея Адольфа Гитлера (эту информацию ничто не мешает тщательно проверить нашим властьимущим и поднять её до уровня «юридического факта»), то в этом случае народы планеты имеют полное право требовать созыва нового Международного суда, который на этот раз должен осудить заказчика или группу заказчиков всех нацистских преступлений, а также осудить мировое еврейство за чудовищную спекуляцию на теме Холокоста!

1 июня 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Юрий Т: здравствуйте, Антон! Меня шокировало выступление (по ссылке) патриарха Кирилла, особенно, когда читаешь вашу "Геометрию Жизни"! Аналогии просто налицо! Неужели наш "главный святой" прислуживает иудейскому проекту? Причём потеряв всякое чувство самосохранения!