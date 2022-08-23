Каково будущее российской экономики. Валентин Катасонов
Промедление смерти подобно? Какие шаги нужно предпринять, чтобы выйти из экономического цунами, которое надвигается на нашу планету, живыми? Беседуем с профессором, доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентином Катасоновым.
Книга «Капитализм.» Комплект в 3-х томах. Катасонов В.Ю. https://den-magazin.ru/utm/1304
Книга “Антиутопии. Литературные фантазии или проектирование будущего?” https://den-magazin.ru/utm/1315
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