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СК РФ об убийстве Дарьи Дугиной

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СК РФ об убийстве Дарьи Дугиной

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершённого общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе, в районе посёлка Большие Вяземы, на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины.

«Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

https://russian.rt.com/russia/news/1039593-sk-ugolovnoe-delo-vzryv-dugina – цинк

Что еще известно:

1. Машина была заминирована на охраняемой парковке, где не работала камера наблюдения.
2. Использовалось взрывное устройство мощностью 400 граммов тротила заложенных в передней части машины.
3. Информация о задержании подозреваемого по фотороботу не подтверждается.

PS. Фото из недавней поездки Дарьи в ДНР, территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7813339.html
Метки: дугин, Россия, ск рф, терроризм, Украина
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