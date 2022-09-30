Прошло 40 дней со дня ее убийства в Больших Вяземах, неподалеку от Москвы и подмосковной усадьбы Захарово, где девушка принимала участие в ежегодном фестивале «Традиция». Террористы привели в действие взрывное устройство, в результате чего она скончалась на месте.

Дарья Дугина родилась 15 декабря 1992 года в Москве, в семье философов Александра Дугина и Натальи Мелентьевой. Ее интересы были разносторонними, касались не только политики и философии, но и музыки, литературы, кино. Даша научилась играть на флейте, прекрасно владела французским языком, стояла за диджейским пультом. При этом вела активную политическую и научную жизнь, готовилась к защите диссертации, получила образование и в России, и во Франции.

Свою научную и профессиональную деятельность начинала в российских СМИ, высказывалась по внешнеполитическим и внутриполитическим вопросам. Дарья писала для Russia Today, «Звезды» и «Царьграда». Чтобы несколько дистанцироваться от имени отца, работала под псевдонимом Дарья Платонова (в том числе, в связи с приверженностью идеям неоплатоников). Как спикер она сотрудничала с рядом других российских СМИ: изданием Mash, радио «Комсомольская правда», ресурсом «Геополитика.ру». Также активно принимала участие в мероприятиях Евразийского движения, работала главным редактором сайта United World International, занималась просветительским проектом Открытые сцены МХАТ под руководством Эдуарда Боякова.

Дугина публично поддерживала Специальную военную операцию, ездила в горячие точки, вела репортаж с завода «Азовсталь», занятого российской армией. Даша была одним из авторов готовящейся к выходу осенью 2022 года «Книги Z» с рассказами о российских военных, участвовавших в СВО.

Вечера ее памяти подготовили сразу несколько ее друзей. Это и мероприятие в «Бункере» Захара Прилепина, и сбор в «Изборском клубе» и в Новом театре под руководством Эдуарда Боякова, где представители Евразийского союза молодежи организовали вечер по случаю Дашиных сороковин. На вечере звучали теплые слова в ее адрес, воспоминания о ней, выступали поэты, музыканты, философы. Пространство вечера было оформлено при поддержке друга и единомышленника Дарьи, художника Алексея Гинтовта. В центре фойе стену украшало золотое полотно с алым. В той же цветовой гамме были выполнены и портреты Дарьи на стене зала для выступлений. В самой программе, тематически разбитой на три части, выступили со своими стихами поэты из Москвы и Санкт-Петербурга Мария Ватутина и Валентин Чередников. Не сумевших присутствовать на вечере поэтов представил актер МХАТ им. Горького Александр Карпенко, прочитавший стихи Игоря Караулова, Дмитрия Мельникова и Анны Долгаревой. Кроме того, артист дополнил свою программу и замечательным стихотворением собственного сочинения. Замдиректора Музея Серебряного века, поэт, литературовед, историк, писатель Михаил Шапошников, продекламировал со сцены стихи любимых Дарьей Николая Гумилева и Александра Блока. Их произведения о революционной эпохе, выбранные Шапошниковым, оказались как нельзя кстати, будто и не было ста лет между временем их написания и нашими днями.

Многие авторы посвятили свои стихи памяти Даши.

Вот стихотворение Марии Ватутиной памяти Дарьи Дугиной:

Как я провела это лето

Отца лишили дочери

Мать со своею дочерью.

Вот кузов развороченный

Пылает у обочины.

«Дивісь, якая гарная

Взвилась на небо дівчина…».

Москва стоит угарная,

На въездах непридирчива.

И падает тихонечко

Обугленное яблочко.

«О чем вздыхаешь, донечка?»

«О новом платье, матiчка».

«А ты б – о школе, милочка,

Экзамене запоротом.

Отдай сюда мобилочку –

Я выброшу за городом».

Плывет лихого ялика

Команда похоронная.

А яблоня на яблоко

Глядит, непокоренная.

Как страшная симфония.

Как зарево трехмерное.

«Ну, вот и всё. Эстония.

Через неделю первое».

А та, другая, явлена

Пред Господом – в окалине.

Ведь яблоко от яблони…

Ведь яблоко от яблони…

Это был скорбный вечер, но одновременно и прекрасный. Звучали стихи, воспоминания, размышления – и о Даше, и о ее деле, и о дружбе, любви, смыслах. Звучала прекрасная музыка.

Музыкальную программу украсили пронзительные выступления пианистки Валентины Лисицы, скрипачки Марианны Васильевой и мульти-инструменталиста Сергея Летова. Каждый – настоящий талант, с удивительной судьбой и международным признанием. Валентина Лисица родилась в Киеве, поселилась в США, играла с Роттердамским филармоническим оркестром, выступала с Бразильским симфоническим оркестром, исполняла программы в Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды), Большом концертном зале венского музыкального общества («Wiener Musikverein»). Концертный репертуар пианистки очень широк и включает произведения Бетховена, Рахманинова, Шостаковича, Грига, Листа и др. После присоединения Крыма к России в связи с высказываниями на этот счет столкнулась с жесткой критикой со стороны Запада. Приняла решение покинуть США и жить в России. Получила гражданство ДНР.

Ее коллега, Марианна Васильева, уроженка Петербурга – знаменитая скрипачка и профессор Академии Музыки в Мадриде, победитель Международного конкурса им. Г. Венявского, «Пражская Весна», скрипичного конкурса «Sion-Valais» и др. Марианна играет как с молодыми артистами: Антал Залай, Вадим Гладков, Чарли Сим, так и всемирно известными: Шломо Минц, Итамар Голан, Кшиштоф Пендерецкий, Томас Зандерлинг, Саулюс Сондецкис, Даниэл Хоуп и др.Также придерживается пророссийской политики, в связи с чем получает недоброжелательную критику в свой адрес со стороны европейских коллег и публики.

Закрывал музыкальную программу Сергей Летов – мультиинструменталист, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания «Пентаграмма». Сергей исполняет музыку на всех видах саксофонов, бас-кларнете, этнических духовых, а также на инструментах собственного изобретения. Пишет музыку к спектаклям и кино.

Все трое посвятили выступления памяти Дарьи, так любившей музыку. Небольшая пьеса в исполнении Лисицы звучала торжественно и проникновенно. Печальная скрипка Васильева словно плакала в память о Дарье. А саксофон Летова заполнил зал энергией и силой надежды.

Многие из присутствовавших часто выступают для воинов, несущих службу на территориях ДНР и ЛНР, а то и непосредственно принимают участие в СВО. На вечере были сказаны слова поддержки всем, кто оказался там в это непростое время, и в первую очередь семье Дарьи Дугиной. Завершился вечер памяти словами Эдуарда Боякова о том, что, несмотря ни на что, нужно продолжать делать светлые и добрые дела, ведя борьбу за добро не только на фронте, но и в своих домах, и со сцен культурных учреждений.





