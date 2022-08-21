Почему растёт цена на газ. Борис Марцинкевич
Что обеспечивает рост цен на газ в Европе? Как РЖД действует вразрез с интересами государственных энергетических компаний? Обо всём этом рассказывает физик и главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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#ДеньТВ #Марцинкевич #Газпром
Такое интересное название статьи.
И так хотелось послушать как это происходит.
Не получилось.
И шо у Вас случилось ? Кто помешал – закрыл Ваши глаза и уши, выключил Ваш комп или электричество в доме..? Или другое ?