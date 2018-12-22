Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2018

Руководство РФ не будет разговаривать с нынешним президентом Украины, а вот диалог с политиком, который его сменит, возможен. Но в оставшееся до украинских выборов время могут произойти самые трагические события, Киев по указке Запада ищет повод к войне.

России следует выработать, наконец, политическую позицию и определиться с тем, как реагировать на провокации. Эти и многие другие темы обсудили российские и украинские политики, эксперты и журналисты во время пресс-конференции «Украинский вектор на большой пресс-конференции В. В. Путина» в рамках спецпроект «Украинское досье» редакции Украина.ру.

Тяжёлая атмосфера

Никогда еще не было в отношениях Украины и России столь тяжёлой и напряженной атмосферы, отметил украинский политолог Михаил Погребинский, добавив, что такого, по его мнению, не было даже во время «котлов» в ходе военного конфликта в Донбассе (впрочем, «котлы» устраивала не Россия — ред.).

Атмосфера всё более нагнетается с момента провокации в Керченском проливе, так, накапливалась информация из ДНР и ЛНР о готовящихся провокациях Украины, было известное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова…

«Это такая атмосфера, контекст, в котором Владимир Владимирович Путин отреагировал вчера на абсолютно хамский, и ожидаемо хамский от Романа Цымбалюка вопрос. И для меня высказывание президента РФ произвело впечатление успокоительного характера», — констатировал Погребинский.

Политолог Александр Асафов в связи с этим отметил, что «Цымбалюк не просто так нарывался на грубость»: эта возможная ответная «грубость потом была бы ретранслирована в мировых СМИ традиционным образом».

То же самое касается звучащих из Киева угроз взорвать Крымский мост и т. д., сказал Асафов, отметив, что Запад ищет повод обвинить Россию в агрессии — «для этого нужен ответ, желательно — силовой».

Мы один ли народ?

Погребинский отметил, комментируя пресс-конференцию российского лидера, что Владимир Путин, ранее говоривший, что русские и украинцы — один народ, на этот раз внятно заявил, что украинский и российский народы — разные.

«Мне кажется, что это важно, и я воспринимаю это как позитивный сигнал, который дает основание сказать, что Россия в лице президента не претендует на то, что Украины как государства может не быть», — сказал Погребинский.

Напомним, президент РФ на пресс-конференции заявил, что «до тех пор, пока Украиной руководит русофобская власть, остановить процесс разрыва двух близких народов, но отдельных… нельзя будет».



© РИА Новости, Евгений Биятов

По мнению Погребинского, Пётр Порошенко не является убеждённым русофобом, но — «вжился в роль». Впрочем, ситуации это не меняет.

Дело не в Порошенко

Может ли произойти перезагрузка российско-украинских отношений после президентских выборов на Украине? По мнению Погребинского, рассчитывать на это сложно — выбирать украинцам придётся из двух зол.

По его словам, «сегодня реально претендует на роль будущего президента Юлия Владимировна Тимошенко», но также «борется за возможность восстановиться в этой должности на следующие пять лет Порошенко».

Конечно, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут что-то изменить. Но в любом случае стоит помнить, что «во внешнеполитическом отношении Тимошенко ничем не отличается от Порошенко», отметил политолог. И всё же, по его мнению, есть единственный плюс: «если с президентом Порошенко президент Путин разговаривать не будет — это он дал ясно понять», то «в случае победы Тимошенко отказа говорить с ней не будет». Сама же Тимошенко «дала понять, что готова к переговорам».

Так что для Москвы «она меньшее зло, чем нынешний украинский президент», — сделал вывод Погребинский.

При этом политолог высказал гипотезу, что «если Порошенко выиграет выборы, а честные выборы он не выиграет, это может быть в случае фальсификации, — это даст Кремлю шанс не признавать его режим». В случае победы Тимошенко отказа говорить с ней не будет, а сама она дала понять, что готова к переговорам. Это единственный плюс», — указал Погребинский.

Неофашистское государство в центре Европы

Запад предпочитает не замечать, что в центре Европы создается фашистское государство. Об этом сказал принимавший участие в пресс-конференции депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

Политик напомнил, что в Думу он прошёл от Севастополя и уже давно видел зарождение неонацизма на Украине — «молодчики в балаклавах» ещё в 2009 году приезжали в Севастополь.

«Мы (крымчане, — ред.) в 2014 году свой выбор сделали, — сказал Белик. — А вот на остальной Украине происходит такая ситуация, что господин Порошенко сам по себе решает, какая должна быть история у государства, какие герои, какие праздники, какая вера… (…) Мы видим праздники в честь Бандеры и всех остальных. По сути, мы видим, что в центре Европы возникло неонацистское, неофашистское государство».



© РИА Новости, Стрингер

По его словам, следует различать киевский режим и украинский народ. А «то, что делает Порошенко, — он целенаправленно… пытается вбить клин (между народами Украины и России, — ред.), все, что есть общего — разорвать, и неважно, чем это будет достигнуто».

Политик выразил недоумение по поводу «слепоты» Запада.

«Сегодня, когда на Украине, по сути, создается неонацистское государство, где все эти голоса? Где Польша? Где Европа?» — задал он риторический вопрос. И добавил: «Если Россия защитила крымчан и севастопольцев в 2014 году, она вправе сегодня защитить соотечественников от этого режима».

«Теряем русскую Украину»

Каким образом Россия может защитить соотечественников? Разными способами, отметил Белик, напомнив, что «на этой неделе Госдума в третьем чтении приняла законы о гражданстве, которые предполагают упрощенное принятие российского гражданства теми людьми, которые находятся на Украине и не считают, что это их дом — по сути, его осквернили (…) уничтожением истории, уничтожением памяти…»

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Парламентарий добавил, что Россия должна дать возможность тем, кто подвергается гонениям на Украине, «в течение месяца получить российский паспорт». По его словам, для получения российского гражданства этим людям вовсе не обязательно нужно будет отказываться от украинского паспорта.

Модерировавший дискуссию политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что не раз в публикациях и на заседаниях в рамках спецпроекта «Украинское досье» поднималась тема необходимости либерализации политики в отношении беженцев с Украины.

«Возможно, и наш скромный голос был услышан», — предположил он.

Но эта проблема многогранна, заметил политический обозреватель ИД «Коммерсант» Максим Юсин.

«Нам нужно четко, откровенно и честно сказать о том, что если мы предоставляем (гражданство РФ, — ред.) нормальным людям на Украине, которые рассматривают Россию не как государство-агрессор, мы себе помогаем. Мне, как россиянину, будет очень хорошо и комфортно, если сюда приедут миллионы людей и улучшат здесь демографическую ситуацию. Но если эти миллионы людей приедут сюда, то мы в еще большей степени потеряем Украину. Они будут нашими соотечественниками, они не смогут там голосовать», — сказал Юсин.

Он привёл данные социологов: сейчас на Украине лишь «от 30 до 35% готовы проголосовать за более вменяемые силы в Раде».

«И если мы создадим условия, чтобы они сюда переселились, и эта русская Украина будет сужаться и сужаться. Давайте четко эту проблему обозначим. Либо мы перетаскиваем людей, и они будут жить нормально и комфортно, но теряем Украину», — сказал журналист.



© РИА Новости, Наталья Селиверстова

Дмитрий Белик в связи с этим подчеркнул, что тут России нужно определиться: «мы защищаем людей или думаем об электорате?»

А Погребинский отметил, что перелома в настроениях украинцев пока не произошло: массы видят, что всё идёт не так, но свою вину в происходящем пока что признать не готовы. «А будут ли готовы?» — поинтересовался Хисамов. Погребинский ответил, что — будут, жизнь заставит…

«Повод к войне»

Юсин подчеркнул, что Москве следовало бы, по его мнению, быть гибче в реакциях на действия Киева. По его словам, провокаторы «очень хорошо знают, как Москва отреагирует, а она отреагирует на уровне собаки Павлова, рефлексов».

«Мы не проявляем гибкости и идем в ту ловушку, которую для нас расставила Украина. Да, вполне возможно, будет новая провокация с использованием катеров в нужный момент. Россия отреагирует так же. Украинские власти достигнут сразу многих целей. Они ребята упорные и знают, что им нужно: конкретные европейские санкции за азово-черноморские дела», — отметил политобозреватель, добавив, что «упорные ребята» также рассчитывают сорвать всё же проект «Северный поток — 2» и создают к тому поводы.

Очень высокую вероятность дальнейших провокаций со стороны Украины отметил и военный эксперт Евгений Крутиков, заявивший, что «провокации обязательно будут».

По его словам, это будет не обязательно морская провокация, могут быть обострения в Донбассе или у Крыма. Ожидать сейчас можно чего угодно.

«Зачем-то понадобилось переводить в Бердянск всё, что летает из авиации. Они находятся в зоне (поражения, — ред.) наших С-400 в Крыму… Зачем это делать? Если он залетит не туда, он будет сбит. Вот вам и casus belli (повод к войне, — ред.)», — отметил Крутиков.

По его словам, во время Керченского инцидента удалось остановить украинские корабли без применения чрезмерного насилия (все моряки живы), но в другой раз так может и не получиться.

С этим согласился Александр Асафов. По его мнению, «эти кораблики (которые шли в Керченский пролив, — ред.) с подготовленными экипажами (…) должны были погибнуть в бою», фактически — стать «морской сотней» (по аналогии с «небесной сотней» Майдана, — ред.).

«Целью является втащить Россию в конфликт, чтобы Россия вступила в войну, в ту, которую ведет Украина», — констатировал эксперт, напомнив, что «Россия почему-то за последние 5 лет на эту войну не явилась».

Но всё может быстро измениться. Крутиков отметил, что сложившаяся сейчас обстановка «не добавляет психического равновесия всем силам». Россия просто вынуждена отвечать на угрозы и провокации. При этом политической позиции в Москве так и не выработали, но приказа «просто терпеть» — не будет. Вероятность конфликта, по словам Крутикова, сейчас очень велика — «50 на 50».



© пресс-служба президента Украины, Михайло Палінчак

Нужны ли Киеву ответы

В России склонны преувеличивать самостоятельность украинских политиков, тогда как они просто выполняют поставленные перед ними задачи, считает Александр Асафов.

«Отсутствие ответа на тот хамский выпад Романа Цымбалюка (на пресс-конференции Путина, — ред.) симптоматично, поскольку Цымбалюку не нужен содержательный ответ. Как содержательный ответ не нужен и Порошенко…» — сказал политолог.

Впрочем, за Киевом стоит Запад.

«Мы преувеличиваем суверенность „коллективного Цымбалюка“. По-моему, за последние пять лет было много документов о нахождении там американских советников, есть постоянные визиты за „ярлыком за княжение“ всех кандидатов (в президенты Украины, — ред.)на выборах. Та же Тимошенко устроила фактически road-show по США», — сказал политолог.

Он добавил, что «американцам не очень важно, какая будет фамилия у следующего президента Украины, для них важно, чтобы сохранялся антироссийский контекст».

Отметим, что в ходе дискуссии тезис о полной несамостоятельности киевских политиков был подвергнут сомнению: вероятно, какая-то свобода действий у них всё же есть.

Угроза для всей Европы

Асафов высказал мнение, что выборы на Украине будут декоративными, а победит на них, скорее всего, действующий президент Пётр Порошенко — благодаря админресурсу и поддержке со стороны США. По его словам, если нынешний режим на Украине закрепится, это будет угрожать и спокойствию Европы: «Украина для американцев важна как инструмент давления на Европу, на ту же Германию».

Понятно, что в нынешнем своём состоянии Украина представляет угрозу для России. И недооценивать киевских «упорных ребят» не стоит, они действуют по выверенному плану и достаточно успешно, отметил Хисамов, добавив, что не следует недооценивать и украинскую экономику.

Асафов в связи с этим напомнил, что товарооборот между Россией и Украиной растёт — вопреки звучащей со всех сторон «военной риторике».

Где адекватные граждане?

У власти на Украине русофобы, но украинский народ этой болезнью не страдает, отметили участники дискуссии. Михаил Погребинский указал на данные соцопросов, в соответствии с которыми даже в нынешних условиях хорошо к России относятся 45% украинцев.

«Почему же не слышен голос адекватных граждан Украины?» — такой вопрос был задан во время пресс-конференции. Погребинский ответил, что сегодня подать голос на Украине — это угроза для жизни.

«Для того чтобы было слышно других — адекватных — украинцев, нужно, чтобы были активные люди, готовые идти на риск для жизни. Таких людей очень мало, и те, которые есть, сидят в тюрьме, некоторые преследуются, а некоторые убиты. У государства такой репрессивный аппарат, что идти против него невозможно», — указал он.

Политолог добавил, что по этой же причине практически невозможно сейчас создание «адекватной» политической организации на Украине.

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Андрей Лубенский, Украина.ру