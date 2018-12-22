Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2018
- 13:07 $10 млн – ключ к американским кораблям на Украине – Борис Юлин.
- 12:19 Украинским железным дорогам остро не хватает российских запчастей.
- 11:12 Окупилось: США дадут Украине $10 млн за провокацию в Керченском проливе.
- 10:24 Новогоднее настроение в Донецке.
- 09:29 Грошей нема: «Нафтогазу» не на что закупать газ в разгар зимы.
- 08:00 Предвыборная стратегия Порошенко: мясо, мясорубка, фарш.
- 07:00 Киев ищет повод к войне. Чем ответит Россия (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:00 Украинский военный флот — иллюзия и реальность (ФОТО).
- 04:30 Вниманию родителей! — рекомендации от полиции ДНР.
- 02:00 Финансирование ВСУ возрастет на 16 млрд, — Порошенко.
- Вчера 21:44 В ЛНР тысячи людей собрались на открытии главной елки Республики.
- Вчера 20:56 На главной площади столицы ДНР состоялось торжественное открытие Новогодней елки.
$10 млн – ключ к американским кораблям на Украине – Борис Юлин
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Украинским железным дорогам остро не хватает российских запчастей
Украинским железным дорогам остро не хватает запчастей российского производства, сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.
«Укрзализныця» остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации», — написал Кравцов на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что предприятие выходит «с предложением к национальным производителям создать альтернативу» этой продукции.
Кравцов добавил, что предприятие призывает украинских производителей создать альтернативу недостающей продукции, и уточнил: в 2019 году будет необходимо «230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для украинской экономики».
По его словам, в 2019 году «Укрзализныця» готова дополнительно инвестировать около 600 миллионов долларов к уровню 2018 года.
«В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей», — отметил он.
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Окупилось: США дадут Украине $10 млн за провокацию в Керченском проливе
США выделят украинским ВМС 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, сообщил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.
«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», — заявил он.
Дипломат также призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды».
Инцидент в Керченском проливе
Утром 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Российские пограничники задержали корабли, при этом им пришлось применить оружие. На борту оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ. Трое моряков получили легкие ранения. Всем задержанным предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы России.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.
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Новогоднее настроение в Донецке
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Грошей нема: «Нафтогазу» не на что закупать газ в разгар зимы
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» начнет 2019 год с минимальным остатком средств на счетах, что неизбежно станет причиной сложностей с закупкой газа в пик отопительного сезона.
Об этом заявил возглавляющий компанию Андрей Коболев.
«Уже несколько лет по средам Нафтогаз публикует информацию о долгах наших контрагентов, получающих газ на льготных условиях. Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на этом и других финансовых вопросах, которые являются источником угроз для закупок газа в пик отопительного периода.
Одной из коренных проблем является то, что группа Нафтогаз продает газ по ценам ниже рыночных. Согласно ст. 11 закона „О рынке газа“, Кабмин обязан компенсировать такие потери. В целом, за период с октября 2015 до конца июня 2018 года, Кабмин должен компенсировать группе Нафтогаз 102 900 000 000 грн. Которые мы могли бы направить на развитие добычи украинского газа, из которых бы заплатили налоги и дивиденды. Но этого не произошло», — пишет Коболев в Facebook.
«Более того, даже средства, которые группа должна была получить, реализуя газ по льготной цене, в полном объеме не оплачены — это еще одна большая проблема. Так, на данный момент совокупный долг льготников перед Нафтогазом составляет 57 500 000 000 грн.
В частности 24 700 000 000 грн задолжали „газсбыты“, 32 900 000 000 грн — тепловики и ТЭЦ. Нафтогаз применяет весь законный инструментарий для взыскания долгов, но иногда это дело безнадежное.
Еще одним фактором, который крайне негативно влияет на наше финансовое положение, являются долги облгазов и других потребителей за услуги. По состоянию на конец октября они превышали 28 300 000 000 грн. Здесь на первых ролях группа облгазов с долгом на 18 700 000 000 грн.
Результат влияния этих факторов?» — спрашивает у подписчиков олигарх.
И немедленно отвечает:
«В 2018 году Нафтогаз имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Ведь только Укргаздобыча нуждается в следующем году в не менее 38 млрд грн. инвестиций и это очень консервативная оценка.
В общем, мы видим, что 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35 200 000 000 грн».
А вот что ожидает рядовых украинцев и как все эти астрономические цифры скажутся на температуре в домах и квартирах, школах и больницах, хосписах и детских садиках?
«Русская Весна» уже сообщала о прекращении работы Одесского университета в зимний период по причине лютых холодов в учебных аудиториях.
Напомним, 19 октября майданное правительство объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Порошенко тогда заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.
Сразу вслед за этим последовал отопительный коллапс в ряде городов Украины: только в относительно небольшом Кривом Роге 12 ноября более полумиллиона жителей организовали акцию протеста возле здания компании «Криворожгаз». 14 ноября в Киеве прошел пикет с требованием обеспечить города Украины теплом. Демонстранты установили у входа в здание «Нафтогаза» бочку с горючим и подожгли ее.
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Предвыборная стратегия Порошенко: мясо, мясорубка, фарш
Что делать, если вы самозваный правитель самой нищей страны Европы, пришедший к власти на волне госпереворота, а ваше государство стало самым нищим как раз во время (и из-за) вашего правления? «Что делать» не в плане спасения угробленной вами страны, а в плане спасения своей персональной власти для дальнейшего ее ограбления?
Если вы кровавый диктатор, сидящий на штыках, бросающий инакомыслящих в тюрьмы, подсылающий к ним нацистских убийц и тратящий миллиарды на неселективные обстрелы жилых кварталов городов собственной страны, то вашим лозунгом будет «Армия!»
Если единственной социальной группой, которая вас поддерживает, является кучка акцентуированных нацистов, озабоченных только собственной русофобией в ущерб логике и здравому смыслу, то вашим лозунгом будет «Мова!»
Если ваши политтехнологи имбецилы, а вы готовы в очередной раз растоптать Конституцию, где записано «церковь отделена от государства» и «свобода совести и вероисповедания», и вас не страшит возможность религиозной войны (потому что, пока она будет идти, вы ещё что-то успеете украсть), то вашим лозунгом будет «Вера!»
Если вы трусливый, подлый, циничный (по собственному признанию), лживый и бесконечно жадный диктатор, то вашим слоганом будет «Армия! Мова! Вера!»
А что делать?! Ничего другого попросту не остаётся.
Потому что когда на встрече с президентом пенсионер спрашивает: «Как мне выжить на минимальную пенсию?» — то с диктатором приключается истерика.
Потому что нельзя второй год в каждом выступлении повторять «Остаточнэ прощавай», это смертельно надоело даже самым упоротым русофобам.
Потому что лица «сторонников Порошенко» на зарплате, которых он возит с собой по всей стране в двух автобусах, уже всем примелькались и это стало слишком заметно.
Уже нельзя использовать предыдущий лозунг «Житы по-новому», потому что народ этого «нового» уже наелся и больше не лезет. Подавляющее большинство (свыше 70%, если верить соцопросам) предпочли бы вернуть «по-старому». Но, как пела Пугачёва, «фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь».
Порошенко не может говорить о том, что действительно беспокоит граждан: о рабочих местах, зарплатах, пенсиях, качестве образования и медицинского обслуживания, тарифах ЖКХ.
Рабочих мест нет, покупательная способность зарплат и пенсий падает, цены растут, качество образования ужасное (и всякие Вятровичи делают его ещё хуже), к медикам лучше не попадать (особенно без пачки денег), а тарифы уже покинули околоземную орбиту и приближаются к Марсу.
А тут ещё «Громадське» сообщило, что доставка угля «из Роттердама» подорожала, поэтому тарифы на электричество могут снова вырасти. И Порошенко на пару с Ахметовым заработают на этом ещё порядка 6–7 миллиардов гривен.
Кстати, газ в ноябре Украина тоже закупала по рекордной цене в 339 долларов (средняя цена российского газа для ЕС при этом составляет сейчас 170 долларов, то есть в два раза дешевле).
Что делать? Конечно, кричать: «Смотрите! Там Путин нападает!» — одновременно распихивая по карманам остатки госбюджета.
Как известно, в бюджете на следующий год предусмотрено выделение миллиарда гривен для фонда Порошенко (и ещё несколько сумм поменьше для других контролируемых sagrada familia фондов). Оптимисты думают, что это для предвыборного подкупа избирателей. Я же думаю, что он их просто украдёт.
Как это сделал его предшественник Ющенко с деньгами «детской больницы будущего». Нет ни денег, ни больницы, ни будущего.
Впрочем, так думаю не только я. Даже штатные порохоботы с аккаунтов, созданных для антироссийской пропаганды, плачутся, как всё плохо, и сомневаются, что выборы вообще будут.
У меня плохие новости для Порошенко. По данным соцопросов, в бедственном положении Украины винят «российскую агрессию» только 5–7% населения. Но даже из этого жалкого меньшинства далеко не все поддерживают «однотурового», потому что на поле русофобии играет и большинство других политиков Украины.
А почему вместо морских фрегатов Порошенко тратит государственные деньги на речные «Гюрзы»? Естественно, потому что их производит заводик, принадлежащий Петру Порошенко! «Слабоумие и жадность» — девиз його высокоповажности по жизни.
Так что «циничну бандеру» ненавидят даже самые закоренелые русофобы.
Единственный шанс для Порошенко остаться на второй срок — это повторить «маневр Кучмы». Кучма — единственный президент, который смог избраться второй раз. За счёт того, что резко и кардинально поменял сторону. Так что Порошенко нужно с криком «Это был хитрый план!» устроить нацикам «ночь длинных ножей» и попроситься в состав Российской Федерации. «Путин прыдэ, порядок навэдэ». Только тогда его, возможно, поддержало бы большинство избирателей.
Но Порошенко слишком туп, труслив и жаден для этого. Поэтому дурацкие «Армия! Мова! Вера!» продолжатся, а остатки госбюджета будут перекачиваться в карманы Порошенко и Ахметова по схеме «Роттердам++».
Всем плевать на Украину, а Порошенко — больше всех.
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Александр Роджерс
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Киев ищет повод к войне. Чем ответит Россия (ФОТО, ВИДЕО)
Руководство РФ не будет разговаривать с нынешним президентом Украины, а вот диалог с политиком, который его сменит, возможен. Но в оставшееся до украинских выборов время могут произойти самые трагические события, Киев по указке Запада ищет повод к войне.
России следует выработать, наконец, политическую позицию и определиться с тем, как реагировать на провокации. Эти и многие другие темы обсудили российские и украинские политики, эксперты и журналисты во время пресс-конференции «Украинский вектор на большой пресс-конференции В. В. Путина» в рамках спецпроект «Украинское досье» редакции Украина.ру.
Тяжёлая атмосфера
Никогда еще не было в отношениях Украины и России столь тяжёлой и напряженной атмосферы, отметил украинский политолог Михаил Погребинский, добавив, что такого, по его мнению, не было даже во время «котлов» в ходе военного конфликта в Донбассе (впрочем, «котлы» устраивала не Россия — ред.).
Атмосфера всё более нагнетается с момента провокации в Керченском проливе, так, накапливалась информация из ДНР и ЛНР о готовящихся провокациях Украины, было известное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова…
«Это такая атмосфера, контекст, в котором Владимир Владимирович Путин отреагировал вчера на абсолютно хамский, и ожидаемо хамский от Романа Цымбалюка вопрос. И для меня высказывание президента РФ произвело впечатление успокоительного характера», — констатировал Погребинский.
Политолог Александр Асафов в связи с этим отметил, что «Цымбалюк не просто так нарывался на грубость»: эта возможная ответная «грубость потом была бы ретранслирована в мировых СМИ традиционным образом».
То же самое касается звучащих из Киева угроз взорвать Крымский мост и т. д., сказал Асафов, отметив, что Запад ищет повод обвинить Россию в агрессии — «для этого нужен ответ, желательно — силовой».
Мы один ли народ?
Погребинский отметил, комментируя пресс-конференцию российского лидера, что Владимир Путин, ранее говоривший, что русские и украинцы — один народ, на этот раз внятно заявил, что украинский и российский народы — разные.
«Мне кажется, что это важно, и я воспринимаю это как позитивный сигнал, который дает основание сказать, что Россия в лице президента не претендует на то, что Украины как государства может не быть», — сказал Погребинский.
Напомним, президент РФ на пресс-конференции заявил, что «до тех пор, пока Украиной руководит русофобская власть, остановить процесс разрыва двух близких народов, но отдельных… нельзя будет».
© РИА Новости, Евгений Биятов
По мнению Погребинского, Пётр Порошенко не является убеждённым русофобом, но — «вжился в роль». Впрочем, ситуации это не меняет.
Дело не в Порошенко
Может ли произойти перезагрузка российско-украинских отношений после президентских выборов на Украине? По мнению Погребинского, рассчитывать на это сложно — выбирать украинцам придётся из двух зол.
По его словам, «сегодня реально претендует на роль будущего президента Юлия Владимировна Тимошенко», но также «борется за возможность восстановиться в этой должности на следующие пять лет Порошенко».
Конечно, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут что-то изменить. Но в любом случае стоит помнить, что «во внешнеполитическом отношении Тимошенко ничем не отличается от Порошенко», отметил политолог. И всё же, по его мнению, есть единственный плюс: «если с президентом Порошенко президент Путин разговаривать не будет — это он дал ясно понять», то «в случае победы Тимошенко отказа говорить с ней не будет». Сама же Тимошенко «дала понять, что готова к переговорам».
Так что для Москвы «она меньшее зло, чем нынешний украинский президент», — сделал вывод Погребинский.
При этом политолог высказал гипотезу, что «если Порошенко выиграет выборы, а честные выборы он не выиграет, это может быть в случае фальсификации, — это даст Кремлю шанс не признавать его режим». В случае победы Тимошенко отказа говорить с ней не будет, а сама она дала понять, что готова к переговорам. Это единственный плюс», — указал Погребинский.
Неофашистское государство в центре Европы
Запад предпочитает не замечать, что в центре Европы создается фашистское государство. Об этом сказал принимавший участие в пресс-конференции депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.
Политик напомнил, что в Думу он прошёл от Севастополя и уже давно видел зарождение неонацизма на Украине — «молодчики в балаклавах» ещё в 2009 году приезжали в Севастополь.
«Мы (крымчане, — ред.) в 2014 году свой выбор сделали, — сказал Белик. — А вот на остальной Украине происходит такая ситуация, что господин Порошенко сам по себе решает, какая должна быть история у государства, какие герои, какие праздники, какая вера… (…) Мы видим праздники в честь Бандеры и всех остальных. По сути, мы видим, что в центре Европы возникло неонацистское, неофашистское государство».
© РИА Новости, Стрингер
По его словам, следует различать киевский режим и украинский народ. А «то, что делает Порошенко, — он целенаправленно… пытается вбить клин (между народами Украины и России, — ред.), все, что есть общего — разорвать, и неважно, чем это будет достигнуто».
Политик выразил недоумение по поводу «слепоты» Запада.
«Сегодня, когда на Украине, по сути, создается неонацистское государство, где все эти голоса? Где Польша? Где Европа?» — задал он риторический вопрос. И добавил: «Если Россия защитила крымчан и севастопольцев в 2014 году, она вправе сегодня защитить соотечественников от этого режима».
«Теряем русскую Украину»
Каким образом Россия может защитить соотечественников? Разными способами, отметил Белик, напомнив, что «на этой неделе Госдума в третьем чтении приняла законы о гражданстве, которые предполагают упрощенное принятие российского гражданства теми людьми, которые находятся на Украине и не считают, что это их дом — по сути, его осквернили (…) уничтожением истории, уничтожением памяти…»
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Парламентарий добавил, что Россия должна дать возможность тем, кто подвергается гонениям на Украине, «в течение месяца получить российский паспорт». По его словам, для получения российского гражданства этим людям вовсе не обязательно нужно будет отказываться от украинского паспорта.
Модерировавший дискуссию политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что не раз в публикациях и на заседаниях в рамках спецпроекта «Украинское досье» поднималась тема необходимости либерализации политики в отношении беженцев с Украины.
«Возможно, и наш скромный голос был услышан», — предположил он.
Но эта проблема многогранна, заметил политический обозреватель ИД «Коммерсант» Максим Юсин.
«Нам нужно четко, откровенно и честно сказать о том, что если мы предоставляем (гражданство РФ, — ред.) нормальным людям на Украине, которые рассматривают Россию не как государство-агрессор, мы себе помогаем. Мне, как россиянину, будет очень хорошо и комфортно, если сюда приедут миллионы людей и улучшат здесь демографическую ситуацию. Но если эти миллионы людей приедут сюда, то мы в еще большей степени потеряем Украину. Они будут нашими соотечественниками, они не смогут там голосовать», — сказал Юсин.
Он привёл данные социологов: сейчас на Украине лишь «от 30 до 35% готовы проголосовать за более вменяемые силы в Раде».
«И если мы создадим условия, чтобы они сюда переселились, и эта русская Украина будет сужаться и сужаться. Давайте четко эту проблему обозначим. Либо мы перетаскиваем людей, и они будут жить нормально и комфортно, но теряем Украину», — сказал журналист.
© РИА Новости, Наталья Селиверстова
Дмитрий Белик в связи с этим подчеркнул, что тут России нужно определиться: «мы защищаем людей или думаем об электорате?»
А Погребинский отметил, что перелома в настроениях украинцев пока не произошло: массы видят, что всё идёт не так, но свою вину в происходящем пока что признать не готовы. «А будут ли готовы?» — поинтересовался Хисамов. Погребинский ответил, что — будут, жизнь заставит…
«Повод к войне»
Юсин подчеркнул, что Москве следовало бы, по его мнению, быть гибче в реакциях на действия Киева. По его словам, провокаторы «очень хорошо знают, как Москва отреагирует, а она отреагирует на уровне собаки Павлова, рефлексов».
«Мы не проявляем гибкости и идем в ту ловушку, которую для нас расставила Украина. Да, вполне возможно, будет новая провокация с использованием катеров в нужный момент. Россия отреагирует так же. Украинские власти достигнут сразу многих целей. Они ребята упорные и знают, что им нужно: конкретные европейские санкции за азово-черноморские дела», — отметил политобозреватель, добавив, что «упорные ребята» также рассчитывают сорвать всё же проект «Северный поток — 2» и создают к тому поводы.
Очень высокую вероятность дальнейших провокаций со стороны Украины отметил и военный эксперт Евгений Крутиков, заявивший, что «провокации обязательно будут».
По его словам, это будет не обязательно морская провокация, могут быть обострения в Донбассе или у Крыма. Ожидать сейчас можно чего угодно.
«Зачем-то понадобилось переводить в Бердянск всё, что летает из авиации. Они находятся в зоне (поражения, — ред.) наших С-400 в Крыму… Зачем это делать? Если он залетит не туда, он будет сбит. Вот вам и casus belli (повод к войне, — ред.)», — отметил Крутиков.
По его словам, во время Керченского инцидента удалось остановить украинские корабли без применения чрезмерного насилия (все моряки живы), но в другой раз так может и не получиться.
С этим согласился Александр Асафов. По его мнению, «эти кораблики (которые шли в Керченский пролив, — ред.) с подготовленными экипажами (…) должны были погибнуть в бою», фактически — стать «морской сотней» (по аналогии с «небесной сотней» Майдана, — ред.).
«Целью является втащить Россию в конфликт, чтобы Россия вступила в войну, в ту, которую ведет Украина», — констатировал эксперт, напомнив, что «Россия почему-то за последние 5 лет на эту войну не явилась».
Но всё может быстро измениться. Крутиков отметил, что сложившаяся сейчас обстановка «не добавляет психического равновесия всем силам». Россия просто вынуждена отвечать на угрозы и провокации. При этом политической позиции в Москве так и не выработали, но приказа «просто терпеть» — не будет. Вероятность конфликта, по словам Крутикова, сейчас очень велика — «50 на 50».
© пресс-служба президента Украины, Михайло Палінчак
Нужны ли Киеву ответы
В России склонны преувеличивать самостоятельность украинских политиков, тогда как они просто выполняют поставленные перед ними задачи, считает Александр Асафов.
«Отсутствие ответа на тот хамский выпад Романа Цымбалюка (на пресс-конференции Путина, — ред.) симптоматично, поскольку Цымбалюку не нужен содержательный ответ. Как содержательный ответ не нужен и Порошенко…» — сказал политолог.
Впрочем, за Киевом стоит Запад.
«Мы преувеличиваем суверенность „коллективного Цымбалюка“. По-моему, за последние пять лет было много документов о нахождении там американских советников, есть постоянные визиты за „ярлыком за княжение“ всех кандидатов (в президенты Украины, — ред.)на выборах. Та же Тимошенко устроила фактически road-show по США», — сказал политолог.
Он добавил, что «американцам не очень важно, какая будет фамилия у следующего президента Украины, для них важно, чтобы сохранялся антироссийский контекст».
Отметим, что в ходе дискуссии тезис о полной несамостоятельности киевских политиков был подвергнут сомнению: вероятно, какая-то свобода действий у них всё же есть.
Угроза для всей Европы
Асафов высказал мнение, что выборы на Украине будут декоративными, а победит на них, скорее всего, действующий президент Пётр Порошенко — благодаря админресурсу и поддержке со стороны США. По его словам, если нынешний режим на Украине закрепится, это будет угрожать и спокойствию Европы: «Украина для американцев важна как инструмент давления на Европу, на ту же Германию».
Понятно, что в нынешнем своём состоянии Украина представляет угрозу для России. И недооценивать киевских «упорных ребят» не стоит, они действуют по выверенному плану и достаточно успешно, отметил Хисамов, добавив, что не следует недооценивать и украинскую экономику.
Асафов в связи с этим напомнил, что товарооборот между Россией и Украиной растёт — вопреки звучащей со всех сторон «военной риторике».
Где адекватные граждане?
У власти на Украине русофобы, но украинский народ этой болезнью не страдает, отметили участники дискуссии. Михаил Погребинский указал на данные соцопросов, в соответствии с которыми даже в нынешних условиях хорошо к России относятся 45% украинцев.
«Почему же не слышен голос адекватных граждан Украины?» — такой вопрос был задан во время пресс-конференции. Погребинский ответил, что сегодня подать голос на Украине — это угроза для жизни.
«Для того чтобы было слышно других — адекватных — украинцев, нужно, чтобы были активные люди, готовые идти на риск для жизни. Таких людей очень мало, и те, которые есть, сидят в тюрьме, некоторые преследуются, а некоторые убиты. У государства такой репрессивный аппарат, что идти против него невозможно», — указал он.
Политолог добавил, что по этой же причине практически невозможно сейчас создание «адекватной» политической организации на Украине.
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Украинский военный флот — иллюзия и реальность (ФОТО)
Министр обороны Украины Степан Полторак сделал одно из таких заявлений, верить которым не то чтобы не стоит — в них содержится некоторая привязка к реалиям — просто терминология, используемая на Украине для обозначения тех или иных явлений, структур, процессов, является очень специфической.
Скажем, если речь идет об экономическом росте, надо понимать, в каких статистических данных он отражается. Например, ВВП в гривне увеличился из-за падения ее курса, однако в долларовом исчислении по той же самой причине он катастрофически просел. То есть всякий раз, когда речь заходит о развитии, улучшении тех или иных параметров, следует иметь в виду, что все это принципиально невозможно в стране, где рушится абсолютно все.
Тем не менее есть одна область, где дела действительно обстоят не так ужасно, как в иных сферах, хотя тоже не блестяще. Это военное строительство. Значительное увеличение расходов на военный бюджет страны должно способствовать росту боеспособности национальной армии. Напомню, что на 2018 год он составил около 165 млрд гривен против 130, выделенных в 2017-м. В ноябре выделили еще 5 млрд. В следующем году сумма должна остаться прежней. Это огромные средства — не менее 5% ВВП, как записано в соответствующем бюджетном законе.
Имея такое финансирование, армия Украины вроде бы в состоянии закупать вооружения, проводить модернизацию уже имеющегося, повышать денежное довольствие военнослужащим, строить для них жилье и делать много чего еще. Но все не так просто.
Закон законом, но тот же Полторак жалуется, что Верховная Рада отказывается выполнять принятое ею же решение — вместо 5% депутаты выделили на нужды обороны менее 3%.
Поэтому сегодняшнее заявление украинского министра обороны нужно делить на фактор всеобщей деградации, учитывая при этом, что армии это касается в существенно меньшей степени.
А рассказал Полторак о перспективах наращивания боевого потенциала Военно-морского флота Украины. По его словам, «в корабельный состав принято четыре малых бронированных артиллерийских катера, готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые катера типа “Кентавр”». Также предполагается принятие новых образцов вооружения и военной техники.
Кроме того, Полторак отметил, что сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море.
Задачи ВМС на следующий год — ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа Island, которые должны прибыть на Украину; завершить строительство ракеты «Нептун» и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины.
Невоенному человеку может показаться, что речь и впрямь идет о серьезной модернизации Военно-морских сил — однако специалист лишь улыбнется. Основная цель повышения боевой мощи флота — это противостояние «российской агрессии» в Черном и Азовском морях, что бы под этим ни имели в виду Порошенко и украинские военные. Но на фоне возможностей российской военной флотилии все эти катера кажутся байдарками, пытающимися противостоять крейсерам и линкорам.
Сами украинские политики и чиновники не раз публично заявляли о том, что на воде их страна ничего не может противопоставить соседу. Вот именно так — НИЧЕГО.
Заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука весьма образно описал эту ситуацию так: у Украины на море «есть только дуля».
Более того, в Глобальном индексе военной мощи Global Firepower Украина заняла всего лишь 29-ю позицию среди 136 стран, что существенно ниже, чем до начала боевых действий. Возглавляют список США, Россия и Китай. И именно малоразвитый военный флот оказался тем балластом, который тянет украинскую армию вниз. Составители рейтинга оштрафовали украинскую армию за то, что ее кораблики — это никакие не Военно-морские силы, а их жалкая имитация. Авианосцев, эсминцев и субмарин у Украины ноль единиц; фрегатов, корветов и тральщиков — по одному. Также есть 12 патрульных катеров, из которых 2 потеряны во время провокации в Керченском проливе.
Кстати, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) Александр Турчинов пару дней назад пообещал повторить проход военных судов в заливе. Если это и впрямь произойдет, то в следующем году Украина может опуститься в военном рейтинге еще на одну позицию, а то и на две.
Из сегодняшнего заявления также следует, что денежное содержание флотских командиров существенно подрастет. Правда, не совсем понятно, касается ли это рядовых и младшего офицерского состава. Учитывая, что в украинской армии количество генералов превышает все разумные пределы (их там более 150), на всех денежных средств едва ли хватит. Кстати, отток военнослужащих из армии в 2018 году приобрел массовый характер. По некоторым данным, из рядов Вооруженных сил по разным причинам уволилось около 30 тысяч человек.
Повторю мысль, высказанную в начале.
Когда люди, представляющие украинское государство, рассуждают об экономике, армии, промышленности или медицине, надо отдавать себе отчет, что в привычном смысле все эти вещи в сегодняшней стране отсутствуют. Но в каком-то мультяшном, пародийном виде они есть.
Когда дети играют в доктора, они на время забывают, что у них в руках игрушечные стетоскопы, градусники, которыми ничего нельзя измерить, подобия медицинских инструментов. Они так увлекаются, что действительно считают себя настоящими докторами и пациентами.
Когда Полторак говорит о наращивании мощи военного флота, он, я думаю, уверен, что есть и мощь, и флот. А на самом деле их нет, господин военный министр. То же самое касается и авиации. Но это уже тема для другого разговора.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
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Вниманию родителей! — рекомендации от полиции ДНР
C наступлением зимних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на игровых площадках. Этому способствуют погодные условия, наличие свободного времени, а главное — отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Сотрудники полиции подготовили ряд рекомендаций, позволяющих снизить риск попадания детворы в неприятные ситуации, рассказали «Русской Весне» в МВД Донецкой Народной Республики.
Уважаемые родители! Регулярно напоминайте детям о правилах дорожного движения и предостерегайте их от игр вблизи проезжей части, железной дороги, недостроенных и разрушенных зданий. Разъясните, почему не следует взбираться на высокие конструкции и сооружения, прыгать в снежные сугробы с большой высоты, а также брать в руки незнакомые и подозрительные предметы, запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов, выход на лёд.
Лед на водоемах — это зона повышенного риска, которая представляет собой огромную опасность!
Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться к ним в транспорт. Объясните, что если за ребенком на улице кто-то неотрывно идет или бежит, то ему необходимо как можно быстрее оказаться в людном месте. Если незнакомые взрослые попытаются силой куда-то увести, то нужно сопротивляться и громко звать на помощь.
Контролируйте временной режим и информацию при просмотре детьми телевизора и во время работы на компьютере. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы, внимание у них бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять, — резюмировала начальник СДН Харцызского ГО Оксана Смирнова.
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Пресс-служба Харцызского городского отдела полиции МВД Донецкой Народной Республики
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Финансирование ВСУ возрастет на 16 млрд, — Порошенко
В 2019 году финансирование армии возрастет по сравнению с предыдущим годом на 16 миллиардов гривен.
Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область.
Президент отметил, что в соответствии с решением Военного кабинета и Совета национальной безопасности и обороны была утверждена военная составляющая государственного бюджета на 2019 год.
«Как и предполагалось законом, в военном бюджете наконец расходы исключительно на оборону превышают 3% ВВП, а всего на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП. На армию на следующий год выделено около 102 миллиардов гривен. На 16 млрд больше, чем в прошлом году», — сообщил Порошенко.
При этом он добавил, что это происходит благодаря макрофинансовой стабилизации в результате сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности сотрудничества с ЕС, МВФ и Всемирным банком.
Порошенко добавил, что в ближайшей перспективе ВСУ получат новые ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун».
«Есть деньги, наконец, для приобретения для Вооруженных сил Украины в перспективе таких новейших комплексов, как ракетное вооружение «Ольха», которое прошло успешное испытание, ракетного вооружения «Нептун», самоходной артиллерийской установки «Богдан», ударного разведывательного комплекса «Сокол» и многого другого», — сообщил президент.
Порошенко отметил, что это неполный перечень, но его еще рано сообщать для средств массовой информации.
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В ЛНР тысячи людей собрались на открытии главной елки Республики
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На главной площади столицы ДНР состоялось торжественное открытие Новогодней елки
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