БПЛА под Керчью и Севастополем
БПЛА под Керчью и Севастополем
Помимо традиционных обстрелов Донецка и Горловки, сегодня активно противник обстреливал Светлодарск, есть немало погибших, включая детей.
Также сегодня подорвали склад в Белгородской области, разбросали в области "Лепестки", а также попытались атаковать БПЛА Керченский мост и аэродром Бельбек (сбито 2 БПЛА – 1 в районе Бельбека, 1 в районе Керчи). Ну и продолжаются обстрелы ЗАЭС и Энергодара.
Относительно вопросов на тему того, что с этим делать, то моя позиция с весны не изменилась.
1. СБУ и ГУР МОУ должны быть на официальном уровне признаны террористическими организациями. Члены этих организаций и их пособники должны автоматически трактоваться также, как террористы и пособники ИГИЛ.
2. В качестве демонстративных ответных мер крайне желательны удары по центральным и региональным управлениям СБУ, а также объектам ГУР МОУ, в том числе в Киеве.
3. В качестве ответных мер на удары по Запорожской АЭС – форсировать отключение Украины от ЗАЭС. Демонстративно в качестве ответной меры уничтожить несколько ТЭС, а также нанести удары по инфраструктуре подземных газовых хранилищ. Выбор объектов на самом деле опционален.
У терроризма должна быть цена, которая Украина или то что от нее осталась должна платить на долгосрочной основе.
Истерики тут не нужны, нужны методичные и системные удары по инфраструктуре терроре и его инфраструктурно-экономической базе, безотносительно первоочередных вопросов проведения войсковой операции по разгрому ВСУ на украинском ТВД.
Керчь и Севастополь города-герои в борьбе с фашизмом.
Запарожская АЭС может причинить много вреда всем вокруг.
Нужно остановить спецоперацию, и сесть за стол переговоров с нацистами.
Турция приступила к помощи по восстановлению коммуникаций Украины.
Нужен мир с нацистами.
Миги с кинжалами прибыли в Калиниград
скорее, это “учебная” тревога,всё по сценарию.
виртуальную провокацию для завершения горячей фазы делать, конечно, будут
нужно же как-то обосновать введение ЧС и перенаправление ВСУ и НГ на внутренние дела, а равно и “приостановление” СВО с нашей стороны после освобождения ДНР “по гуманитарным соображениям”
но по срокам пока рановато, до выборов в США еще 2,5 месяца
так что пока будут разминать тему, как перед 24 февраля разминали тоже 2,5 месяца
Не вижу связи кинжалов и выборов.
Вопрос сложный.
Чужой, он и есть чужой! И шёл бы в задницу с советами о переговорах! Разговор может быть лишь в формате полной безоговорочной капитуляции Салорейховского режима на Украине с полным разоружением! Те же, кто топит за нацисткий режим Украины, естественно, призывают к переговорам чтобы сохранить анклав Бендеревцев и питомник их воспроизводства для реванша в будущем! Статья я же вполне адекватная!
А кто это все будет потом кормить ? Вы ?
Тогда я лучше в заднице посижу по вашей рекомендации.
Гуттеришш(португалия -Сити)и Эрдоган во Львове в это время вели переговоры.Нет ,ни о мире- не их дело -они озабочены поставками зерна и металла ,какое зерно будет ,если что с ЗАЭС..Бельбек -это Любимовка -30км от Севастополя -любимое наше место отдыха было..Все поезда отменены в Москву,Питер там..Сезон похоже не закончат..
Виктор Имантович Алкснис
вчера в 19:21
Судя по всему, появились новые факты, позволяющие предположить непосредственное прямое участия США и стран НАТО в боевых действиях на территории Украины. Если они подтвердятся, то это может стать casus belli (поводом к войне).
Некоторое время назад появилась информация, что по одной из наших РЛС в Херсонской области был нанесен удар американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. При этом одна ракета не взорвалась и попала в жилой дом. В Интернете появились фотографии этой ракеты, которая очевидно сейчас изучается нашими военными специалистами. Вы скажите: “А что тут такого? ВСУ регулярно применяет различные американские ракеты?”.
Но дело в том, что это ракета является противорадиолокационной и предназначена для поражения различных РЛС. И она наводится на их излучение. Но ее особенностью является то, что она может применяться лишь с самолетов. . Просто взять эту ракету и подвесить на любой самолет невозможно, самолет должен быть оборудования соответствующим образом. На самолете должна быть установлена соответствующая аппаратура предупреждения об облучении, которая анализирует поступившие сигналы излучения РЛС, определяет тип РЛС и ее координаты. Бортовой компьютер выдает информацию внешнего целеуказания на пассивную головку самонаведения AGM-88 HARM. Головка самонаведения по полученным данным внешнего целеуказания начинает поиск излучения РЛС в заданном направлении и после обнаружения этого излучения захватывает его источник. В самолетную систему управления оружием выдается сигнал “Цель захвачена. К пуску готова”.
Мне представляется, что учитывая отсутствие у Украины носителей пуски этих ракет осуществляют американские самолеты F\A -18G Growler из акватории Черного моря. Тем более что полеты данных самолетов над Черным морем фиксируются регулярно. Причем часто они выключают свои самолетные ответчики и куда направляются неизвестно. Может даже на территорию Украины, находящуюся под контролем Киева. Дальность полета AGV-88 HARM 150 км и ничего невозможного в поражении целей на освобожденной территории нет. Тем более, что после нашегр ухода с острова Змеиный и гибели крейсера “Москва”, которые осуществляли контроль воздушного постранства этой части акватории Черного моря, мы такой контроль возможно утратили.
И то что первый удар HARM нанесли по целям в Херсонской области подтверждает мою версию о пусках этих ракет из акватории Черного моря.