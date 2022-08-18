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Истинные хозяева Российской империи // Олег Комолов. Простые числа

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2022 год – время новых санкций, кризиса и массового исхода из России зарубежных компаний. Несмотря на громкие обещания государства обеспечить нашей экономке экономический суверенитет роль иностранного капитала всё это время оставалось весьма значительной, причём как в добывающих, так и в обрабатывающих производствах. Впрочем, всё это не ново. В конце 19 – начале 20 века Российская империя также находилась под значительным влиянием иностранного капитала, играя роль кормовой базы, из которой западный бизнеса извлекал хорошую прибыль.
Подробнее о противоречиях экономики Российской Империи и значимости этой темы для современной России читайте в диссертации Г.С. Сергеева “Российский корпоративный капитал в мировом хозяйстве начала XX и XXI веков: сравнительный политико-экономический анализ” https://istina.msu.ru/dissertations/455545373/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m0NI0xFH99Y
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