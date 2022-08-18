Итак, трезвенническое движение в стране нарастало, и народ всё решительнее требовал введения «сухого закона», восстановления отменённого в 1925 г. ленинского закона о трезвости.

В правительстве была создана комиссия и, судя по словам некоторых её членов, предполагались далеко идущие постановления. Но тут скоропостижно скончался Ю. В. Андропов. Ставший на его место К. Черненко не проявил интереса к проблеме, и работа комиссии заглохла. Однако в правительство шли (бесконечные петиции, решения собраний, телеграммы от коллективов и отдельных граждан. Шли требования о введении «сухого закона», под которыми стояли тысячи подписей. Но во все время пребывания у власти К. Черненко дела не двигались. С приходом М. С. Горбачёва движение в комиссии стало принимать определённые формы. И наконец, 17 мая 1985 года вышло долгожданное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Можно по-разному его оценивать, критиковать за половинчатость, но нельзя не признать, что в то время это был большой шаг вперед.

Народ уже устал от пьянства. В Постановлении люди увидели очень серьезное начало борьбы в государственном масштабе за нормальную, здоровую жизнь, что и вызвало мощное движение за трезвость. На первых порах оно принесло результаты, которые оказались неожиданными даже для тех, кто выносил это Постановление. Они явились победой разума, победой прогрессивных сил страны над всей алкогольной мафией, над всеми бюрократами и чиновниками, не желавшими никаких изменений в этом вопросе, победой над теми врагами нашего народа, которые мечтали о его уничтожении с помощью алкоголя и уже потирали руки от удовольствия, видя, как катастрофически быстро он несётся в пропасть.

Постановление оказало огромное психологическое и нравственное влияние на весь народ. Уже к концу 1985 г. производство и потребление алкоголя снизилось на 25 — 35%. В течение всего 1986 г. оно продолжало снижаться. Это сразу же сказалось на общественном климате, оздоровив всю обстановку в стране: уменьшилось количество заболеваний, связанных с потреблением алкоголя, повысилась производительность труда, снизились прогулы на производстве.

Сам факт признания правительством угрожающего положения в стране от массового пьянства сказался очень резко на самосознании народа. Специальный пункт постановления о запрещении коллективных попоек на производстве не только оздоровил обстановку, но и повысил ответственность всех звеньев административного аппарата.

Заметно улучшилось поведение людей в общественных местах. Стало уже не так страшно ездить поздно вечером на электричке или идти по улице. Почти не наблюдалось компаний подвыпивших молодчиков, которых раньше приходилось обходить далеко стороной. Подвыпивший держался на улице тихо и скромно. Люди стали говорить, что «раньше прохожие боялись пьяницу, а теперь пьяница боится прохожих».

Сокращение виноторговли навело порядок и в магазинах, где покупатели обычных продуктов уже не сталкивались с пьянчужками. Для них были выделены специальные торговые точки. Явно повысился нравственный уровень населения. Ни в театре, ни в других общественных местах мы уже не являлись свидетелями пьяных сцен, компрометирующих город и позорящих достоинство человека.

Снизился процент травматизма на дорогах, на производстве. Но самым большим достижением явилось повышение самосознания и настроения людей. Возникло радостное чувство жизни вне пьяного угара. Все увидели, насколько лучше идёт работа, каждый невольно почувствовал какое-то освобождение от того гнёта, который создавал алкоголь своим разлагающим действием на человека, толкая его к тунеядству и преступлению.

Впервые за многие годы люди стали всерьёз задумываться о трезвом образе жизни. И если не все были согласны с тем, чтобы навсегда отказаться от спиртного, то оказалось довольно легко настроиться на полную трезвость, когда предстояли большие и неотложные дела. В ряде регионов выносились решения о полном прекращении продажи алкогольных изделий на весь период сельскохозяйственных работ и т. д.

Первый секретарь горкома партии г. Отрадного Куйбышевской области Иван Тимофеевич Комаров писал мне, что такое решение во всём районе было принято с энтузиазмом. Было обещано, что осенью, 25 октября, этот вопрос будет снова обсуждён, и народ сам решит, продлить ли трезвость. Всё население терпеливо ждало этого срока, и никто запрета не нарушал.

В нескольких регионах страны было объявлено об обязательной для всех трезвости на определённый срок, и большинство населения строго придерживалось «сухого закона», пока начальство сверху не отменило его в административном порядке.

В народе после долгого отупения и безразличия, вызванного массовым потреблением алкоголя, стало пробуждаться человеческое достоинство, чувство Родины, сознание своего долга перед всем тем, что сливается в великое понятие — Россия.

Во многих семьях резко изменилось отношение к вину. Его перестали считать безвредным и необходимым атрибутом любого застолья. Стали проникать в сознание те факты из литературы и из жизни, в которых алкоголь предстаёт как наркотический яд.

Меня по-прежнему просили выступать с докладами и лекциями. Просьбы были настойчивые, поддержанные авторитетами директоров крупных предприятий, секретарей парткомов, райкомов, обкомов, руководителей воинских частей.

Несмотря на всю занятость, я старался им не отказать, я чувствовал, что люди действительно изголодались по правде, им надоели полуправда и ложь об алкоголе, призывы пить «умеренно», когда никто толком не мог ответить, что это такое. Я ездил с докладами много раз в Москву, Тулу, Жуковск, Тамбов, Мичуринск, Архангельск, Североморск, Иркутск, Саратов, Череповец, Ижевск, Ригу, Вильнюс и многие другие города. В Ленинграде читал целый цикл лекций в самых разных аудиториях.

Было удивительно, как люди стремились узнать правду. В большинстве городов я читал лекции в клубах и домах культуры, где размещались по 1000 — 1500 человек, кроме того, целые толпы собирались у дверей. Слушали внимательно, задавали очень много интересных вопросов. Среди них обязательно такой: «Почему правительство не вводит «сухой закон»?»

Когда я после лекции спрашивал, кто за то, чтобы у нас был введён «сухой закон», как правило, все присутствующие поднимали руки. Когда я спрашивал, кто из них с завтрашнего дня объявит полную трезвость для себя и своей семьи, поднимались сотни рук, но далеко не все. «Как же так, — говорю, — вы ведь только что голосовали за то, чтобы в стране был объявлен «сухой закон», а для себя вы его не хотите!» Обычно отвечали так: «Мы бы с радостью не пили, но когда её, проклятой, кругом полно, то к кому ни придёшь в гости, тебя обязательно начнут угощать. Отказаться невозможно, начнут спрашивать: ты что, больной? А если нет, то значит ты нас не уважаешь и т. д. А если в гостях тебя угощали, то, когда к тебе придут, а вина на столе не будет, — обидятся, подумают, что скупой на угощение. А если бы её не продавали, то никто бы и не пожалел об этом».

Тем не менее мы всё больше настаивали на том, чтобы люди объявляли «сухой закон» для себя. И с каждым разом всё больше поднималось рук. В Новосибирске, где кампанию за трезвость учёные проводили очень настойчиво, уже через год десятки тысяч семей приняли для себя такое обязательство. Идея трезвости быстро занимала и упрочивала свои позиции, опережая намеченные планы. Этому способствовали заверения. М. С. Горбачёва, который на всех встречах с трудящимися говорил, что борьба за трезвость — это серьёзная борьба, а не кампания, что от намеченного курса мы не отступимся, на полпути не остановимся. Этим словам народ верил и с ещё большим энтузиазмом боролся за искоренение пьянства, от которого люди давно уже устали.

Однако наступлению самой трезвости мешали очень многие факторы. Прежде всего и самое главное — это свободная продажа алкоголя, который как наркотик является огромным соблазном; привычка людей, возникшая за последние десятилетия, употреблять алкоголь по всякому поводу и без повода; алкогольная зависимость миллионов людей, в том числе и большинства лиц, находящихся в руководстве партийного, советского и хозяйственного аппарата; зависимость местного и общепланового бюджета от продажи алкоголя; наконец, противодействие алкогольной мафии, наживающей в год до 8—11 млрд. руб.

В Постановлении специальным пунктом было отмечено, что пропаганда «умеренного» и «культурного» винопития есть не только ошибочная, но и провокационная акция, требовалось разъяснить народу, что любая доза алкоголя наносит вред здоровью человека. Кроме того, была подчеркнута обязанность всех партийных и советских организаций вести непримиримую борьбу с пьянством через все средства массовой информации. Поэтому в борьбу за трезвость на первых порах включились центральные газеты «Сельская жизнь», «Известия», «Правда», «Советская Россия» и ряд газет ведомственных и областных. Такие журналы, как «Молодая гвардия» и «Наш современник», стали систематически печатать правдивый материал по алкогольной теме.

К чести этих журналов надо сказать, что они начали публиковать объективные данные об алкоголе ещё до Постановления и продолжают твёрдо эту линию по сей день. На страницах этих изданий появлялись научно обоснованные материалы по алкогольной проблеме и критические оценки тех, кто сознательно искажает истину, стремясь сохранить прежний высокий уровень потребления алкоголя. Уже официальные органы печати знакомили читателей с той правдой, которую мы сообщали в своих лекциях и которую многие ответственные лица квалифицировали нередко как экстремизм.

Постановление создало условия для обязательного освещения в цифровых данных того огромного ущерба, который наносил алкоголь человеку, обществу и государству в целом.

Мы смогли познакомиться с материалами специальной комиссии Совета Министров СССР в составе: председателя Госкомитета по науке и технике академика Г. Марчука, президента Академии наук СССР академика А. Александрова, президента Академии медицинских наук СССР академика Н. Блохина, президента Академии педагогических наук академика М. Кондакова. Перед комиссией была поставлена задача — дать строго научное освещение всей алкогольной проблемы. В марте 1986 г. комиссия представила свои данные, которые заслуживают того, чтобы они были приведены хотя бы в выдержках.

В своей докладной записке учёные пишут:

«Пьянство стало серьёзным препятствием на пути повышения культурного уровня и здоровья людей, роста производительности труда, укрепления трудовой дисциплины и борьбы с преступностью…

…Основной причиной является: значительный рост производства и потребления алкогольных изделий…

…Одной из причин чрезмерного потребления алкоголя являются… традиции застолья, связанные с праздником и бытовым общением…

В последние 20 лет в стране произошло существенное увеличение потребления алкоголя и в 1980 г. достигло 8.7 л. абсолютного алкоголя на душу населения, без учёта спиртных изделий домашнего приготовления.

…Выборочное обследование крупных промышленных предприятий показало, что около 40% рабочих-мужчин систематически злоупотребляют алкоголем, т. е являются пьяницами и алкоголиками.

…Существенно нарастает пьянство среди женщин, подростков и молодёжи, а процесс привыкания к алкоголю у женщин и подростков происходит в 3 — 4 раза быстрее, чем у мужчин… в медицинские медвытрезвители попадают ежегодно 8 млн. человек.

…Продолжительность жизни алкоголиков на 15 — 20 лет меньше средней продолжительности жизни населения.

…В Псковской области за 1969 — 1979 гг. средний возраст наступления смерти населения — 62.1 г., а у алкоголиков — 45.8 г.

…В Москве основной причиной смерти в трудоспособном возрасте является травма и отравление, которое в 80% случаев связано с употреблением алкоголя. 60% мужчин, употребляющих алкоголь, умирает в возрасте 50 лет.

…Ежегодно в стране от отравления алкоголем погибает 40 тыс. человек.

…Более половины всех дорожно-транспортных происшествий непосредственно связано с употреблением алкоголя.

…56% краж, 80% ограблений, более половины тяжёлых преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения (по мнению ряда зарубежных учёных, страна, где будет прекращено производство и потребление алкоголя, может закрыть 9/10 тюрем).

…Убытки, связанные с потреблением алкоголя, в 2 — 3 раза превышают доходы от розничной реализации алкогольных изделий».

В опровержение всей пропаганды, рекомендующей «умеренное» и «культурное» винопитие как средство против пьянства и алкоголизма, комиссия пишет: «…Алкоголизм развивается постепенно и вне прямой зависимости от степени опьянения, в том числе и в ходе «культурного» потребления алкоголя».

Комиссия призывает «разъяснить народу социально-биологическую сущность этого явления и необходимость его нравственного осуждения». Она подчёркивает, что средства массовой информации не только не вступили в серьёзную борьбу с этим страшным всенародным злом, но часто сами подключаются прямо или косвенно к его пропаганде: «В кинопередачах телевидения и художественной литературе антиалкогольная пропаганда представлена слабо, неинтересно, нарочито, тогда как пропаганда алкоголя встречается нередко».

«…За последние 20 лет заболеваемость хроническим алкоголизмом выросла в СССР в 3. 5 раза, контингент больных алкоголизмом, состоящих на учёте в наркологических диспансерах, увеличился в 10 раз. Ежегодно выявляется и берется на учёт около 550 тыс. новых больных алкоголизмом. К началу 1985 г. 2. 5% всего населения страны в возрасте старше 14 лет стояло на учёте по поводу алкоголизма, а среди всех мужчин — 4%. Особенно напряженная эпидёмиологическая ситуация в отношении алкоголизма сложилась в славянских республиках».

Заключение столь авторитетной комиссии помогло понять одну из причин создания чудовищных, буквально дебильных проектов переброски рек, строительства атомных электростанций в стратегических точках нашей страны, гидроэлектростанций в равнинных местах с затоплением гигантских плодоносных полей, дамб и предприятий, которые ведут к гибели людей, уничтожению водохранилищ, окружающей среды и т. д. Людям стало ясно, что не случайно то там, то тут происходят страшные аварии и катастрофы, которые поражают своей нелепостью и. тяжёлыми последствиями с многочисленными человеческими жертвами.

Люди увидели, что разрушения нравственности добиваются не только с помощью алкоголя. Пользуясь массовым опьянением народа, моральному разложению способствуют средства массовой информации, кино, эстрада. Из телевизионных программ активно выхолащивают классическую и народную музыку, настойчиво насаждая взамен рок, о губительном действии которого на нравственность и даже на физическое здоровье молодёжи сказано достаточно ясно и доказательно. Не проходит ни одного вечера, где бы нас не потчевали или роком в том или ином виде, или очередным «конкурсом» обнаженных красоток.

Кино же изощряется в разврате. Из того, что мне удалось посмотреть, не было ни одной картины без откровенного секса. «Двое на острове», «Вышка» или «Маленькая Вера» — это же наглая демонстрация разврата, которая льёт грязь на русскую женщину, разлагает нашу молодёжь. Почему же никто не вступился за наших детей, в сознание которых так упорно насаждают такие «нормы» жизни?

К сожалению, некоторые органы печати не только не отстают от кино, но и превосходят его в увлечении подобными сюжетами. Страна стала наводняться и невесть откуда возникшими порнографическими изданиями…

В Постановлении была рекомендована организация «Общества борьбы за трезвость» и журнала «Трезвость и культура». Сам по себе этот факт действовал на первых порах положительно, привлекая внимание и в какой-то мере обязывая что-то сделать местные организации, как бы они сами ни смотрели на эту проблему. По всей стране стали создаваться общества трезвости. Сначала в областном и районном масштабах, а затем и на предприятиях возникали первичные организации, призванные вести борьбу за трезвый образ жизни.

Постепенно эта работа развернулась по всей стране. Так, например, к декабрю 1985 г. в Перми и области во всех городах и районах прошли учредительные конференции. Там, где обществу оказывалась поддержка со стороны партийных и советских организаций, работа шла успешно. Но так было не везде. Если в Кировском районе Перми на 25 декабря 1985 г. было создано 10 первичных организаций на промышленных предприятиях с общим количеством членов 346 человек, то в Свердловском районе — только 2 организации (15 человек), а в Краснокаменске — 3 организации (18 человек). Всего в Пермской области появились 164 первичные организации, объединявшие в своих рядах 2784 человека.

Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС, проверив работу по борьбе за трезвость в Пермской области, признала её неудовлетворительной, ибо потребление алкоголя оставалось практически на прежнем уровне. Так, несмотря на сокращение количества лиц, доставляемых в медвытрезвители, число прогулов на предприятиях не уменьшилось, а это говорило о том, что пьянство не идёт на убыль, а переходит в бытовую сферу.

И всё же объём продаваемого алкоголя заметно уменьшился. Если сравнить данные о продаже алкоголя в ноябре 1984 и 1985 гг., то разница окажется существенной. Так, водки и ликёро-водочных изделий стало меньше на 24%, вин виноградных — на 52%, вин плодово-ягодных — на 85%, коньяка — на 44%. Шампанское осталось в том же объёме, а пиво не учитывалось, что, конечно, имело отрицательные последствия, так как за их счёт компенсировался дефицит в других алкогольных изделиях, а кроме того, из-за пива к алкоголю приобщились женщины и молодёжь. И всё же проверка в ряде регионов страны, проведенная в сентябре 1986 г., показала значительный рост трезвеннического движения и улучшения всех показателей.

Весь 1986 г. прошёл под знаком борьбы за трезвость. Так, например, в Пензенской области за 6 месяцев производство водки и ликёро-водочных изделий сократилось на 36%, плодово-ягодных вин — на 68%. По сравнению с 1985 г. продажа всех видов алкогольных изделий сократилась на треть, уменьшилось потребление алкоголя на душу населения. Но в то же время количество торговых точек по реализации спиртных напитков сократилось на 64%, то есть вдвое больше, чем продажа алкоголя. А этим самым создавались условия для винных очередей и недовольства населения.

Вместе с тем работа шла. Было создано около сорока «зон трезвости». По инициативе газеты «Пензенская правда» и некоторых районных типографий были отпечатаны брошюры с текстом устава общества трезвости и разосланы по первичным организациям.

В Тамбовской области был организован ряд клубов трезвости, которые вели постоянную работу по утверждению здорового образа жизни. Свыше 200 населённых пунктов объявили движение «За населённые пункты образцового порядка, высокой культуры и трезвого быта». Некоторые сельсоветы объявили свои территории «зонами трезвости». В районах области на время весенне-осенних полевых работ прекращалась продажа винно-водочных изделий. В Жердевском районе был введён «сухой закон». В результате на многих предприятиях прогулы из-за алкоголя сократились в полтора раза.

В Коми АССР в результате серьёзной борьбы за трезвость реализация винно-водочных изделий в расчёте на одного человека в целом по республике сократилась в 2 раза.

В Челябинской области более 400 сельских населённых пунктов из 800 прекратили продажу спиртного. В трех районах устанавливались 6 «уборочных», то есть трезвых, дней в неделю. На период посевных и уборочных работ во всех районах продажа винно-водочных изделий не осуществлялась.

В Кабардино-Балкарской АССР производство винно-водочных изделий в 1986 г. уменьшилось на 56.7%, продажа их — на 57.2%. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в республике сократилось число лиц, доставленных в медвытрезвитель, — на 36.2%, преступлений на почве пьянства — на 28.4%, количество водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, — на 23.7%, случаев употребления спиртных изделий подростками — на 69.1%, На территории 11 сельских советов образована «зона высокой культуры и трезвого образа жизни», 79 бригад и звеньев объявлены коллективами трезвости.

Во многих районах и городах Тюменской области были приняты решения об ограничении времени торговли вином и водкой, созданы территории и зоны трезвости.

К сожалению, многие исполкомы на местах робко шли навстречу пожеланиям людей, нерешительно принимали соответствующие постановления. Когда общество трезвости обратилось в Тюменские горисполком и горком партии с предложением объявить месячник трезвости в честь 400-летия Тюмени, оно было принято только частично. Активисты общества заявили, что если бы местные партийные и советские организации всерьёз взялись за введение здорового образа жизни, при этом не обязательно административными путями, то трезвенническое движение было бы эффективней в 2 — 3 раза.

В Латвийской ССР многие руководители трудовых коллективов сами возглавили первичные организации обществ трезвости или активно участвовали в их работе. Это заметно сказалось на общей борьбе за трезвость. В результате в республике реализация алкогольных напитков за 1-е полугодие 1986 г. в сравнении с тем же периодом предыдущего года уменьшилась на 22% (в 1985 г. против 1984 г. — на 24%). Сократилось количество несчастных случаев правонарушений, на 35% стало меньше травматизма на почве алкогольного опьянения. План по реализации продукции выполнен на 102.2%, обеспечено выполнение договорных обязательств. 12 сельских советов объявили себя «зонами трезвости», где полностью свернули продажу алкогольных изделий.

В Томской области 19 заводских общежитий объявили себя «зонами трезвости».

Реализация фруктовых соков в области за 6 месяцев 1986 г. возросла на 126%, мороженого — на 116%, безалкогольных напитков — на 103%. В 1986 г. прогулы сократились на 36%, а потери рабочего времени — на 50%. В 1985 г. объём продажи спиртного уменьшился на 30.6%, в 1986 г. — на 30%, в 1987 г. он продолжал сокращаться, и все показатели работы улучшались. В Томской областной газете «Красное знамя» от 6.03.88 г. опубликована таблица:

Реализация винно-водочных изделий в Томской области (в литрах)

Таким образом, в Томской области за каких-то 3 года потребление водки сократилось более чем в 15, вина — более чем в 6, пива — в 5, а в целом потребление алкоголя на душу населения — в 8 раз.

Резко изменилась и криминальная обстановка.

Приведу очень интересные сравнительные данные о причинах смерти, связанной с алкоголем и его суррогатами:

Данные эти очень поучительны и полностью разбивают лживость уверений «ломехуз» о росте смертности от суррогатов при сворачивании продажи алкогольных изделий. Во-первых, из таблицы видно, что отравление суррогатами имело место в широких масштабах и при свободной торговле алкоголем. Кроме того, несмотря на дефицит спиртного, в 1987 г, по сравнению с 1984 г. случаев отравления суррогатами стало меньше почти вдвое, хотя за это время продажа алкоголя государством сократилась в 8 раз.

Все учёные мира, объективно и непредвзято изучавшие алкогольную проблему, и раньше знали, что по мере сокращения продажи спиртного государством сокращаются и отравления его суррогатами, ибо последние появляются только в обществе с отравленным алкоголем мозгом.

Социологические исследования показали, что в регионах, где добились резкого снижения потребления алкоголя, общественное мнение на стороне трезвости. Газета «За коммунистический труд» завода «Томский манометр» опубликовала данные опроса населения г. Томска (22.06.88 г.):

Другие данные сообщили мне трезвенники города нефтяников — Альметьевска: они выясняли отношение населения к алкоголю в 1985 г.

Это были интересные и обнадёживающие данные. Странно, что центральные органы печати не заинтересовались ими и не сделали их достоянием широкого круга читателей.

Тем не менее внимание к алкогольной проблеме не убывало.

В политическом докладе на XXVII съезде КПСС было сказано: «В стране развернулась борьба против пьянства и алкоголизма. Во имя здоровья общества и человека мы шли на решительные меры, повели бой с традициями, которые складывались и насаждались годами. Не обольщаясь достигнутым, можно сказать, что пьянка потеснена с производства, меньше её стало в общественных местах. Оздоровляется обстановка в семьях, сократился производственный травматизм, укрепился порядок. Но и дальше нужна большая, настойчивая, разнообразная работа, чтобы обеспечить окончательный перелом в сложившихся привычках. Никаких послаблений здесь быть не должно».

В резолюции высшего партийного форума говорилось: «Съезд отмечает исключительно важное значение развернутой по инициативе ЦК КПСС и активно поддержанной советским народом работы по утверждению здорового образа жизни, преодолению пьянства и алкоголизма. В борьбе с этим злом не должно быть никаких послаблений».

На съезде 15 делегатов в той или иной мере касались вопросов пьянства и алкоголизма, поддерживая решения по этому вопросу и настаивая на их неуклонном выполнении. Таким образом, в начале 1986 г. нашему обществу был дан серьёзный и авторитетный наказ по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Успех этой борьбы в первые годы был, без сомнения, значителен. Как сообщал исполком Московского горсовета, подводя итоги 1987 г., продажа алкогольных изделий уменьшилась вдвое и на 1988 г. было запланировано дальнейшее значительное сокращение реализации винно-водочных изделий. И это в Москве, которая считалась не самой благополучной в смысле борьбы за трезвость. Даже в такой области, как Сахалинская, отличающейся высоким уровнем потребления алкоголя, за три года преступность снизилась на 55%, удельный вес преступлений, совершенных в пьяном виде, — ещё более, бытовой травматизм на почве пьянства уменьшился в 2.5 раза. Более чем в 4 раза сократилось количество больных алкогольным психозом. Объемы реализации водки стала меньше в 3, а вина — почти в 5 раз.

В Ульяновской области, где душевое потребление алкоголя стояло почти на первом месте в стране, превышая 25 л, — тот критический уровень, за которым следует национальная катастрофа, — благодаря энергичным мерам первого секретаря обкома партии Г. В. Колбина через 3 года не превышало 4 л, то есть стало ниже среднедушевого по стране.

Указ 1985 г. буквально встряхнул страну. Народ, измученный разгулом алкогольно-табачной наркомании, с облегчением вздохнул, поверил в перестройку и новым партийным лидерам. Этот духовный подъём отразился в следующих показателях.

С 1985 по 1989 г. выпито в стране водки на 37 млрд. руб. меньше. Что это дало?

— В сберкассы внесено на 45 млрд. руб. больше;

— ежегодно продавалось продуктов питания (вместо наркотических ядов) на 4,5 млрд. руб. больше, чем до 1985 г.;

— безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 59% больше;

— производительность труда в 1986—87 гг. повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 млрд. руб.;

— количество прогулов снизилось в промышленности на 36%, в строительстве — на 34% (одна минута прогула в масштабе страны обходится нам в 4 млн. руб.).

Итог, тщательно скрываемый от народа: прибыль от трезвости в 3 — 4 раза превышает недобор от продажи алкогольно-табачных ядов.

В 198,6 и 1987 гг. у нас рождалось на 500 — 600 тыс. младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет.

В 1986 — 1987 гг. умирало в год на 200 тыс. человек меньше, чем в 1984 г. В США, к примеру, такого снижения добились не за год, как у нас, а за целых семь лет. В результате за 2.5 года сохранена жизнь полумиллиона людей.

Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в 1987 г. на 20%, а смертность мужчин этого же возраста — на 37%.

В 1986 г. смертность от несчастных случаев, отравлений и в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей сократилась на 30%, а производственный травматизм снизился на 20% (к 1984 г.).

В 1986 — 1987 гг. население увеличивалось на 2.9 млн. человек в год, тогда как в 1981 — 1985 гг. — на 2.4 млн.

Выросла средняя продолжительность жизни, особенно у мужчин: с 62.4 в 1984 г. до 65 лет в 1986 г.

Снизилась детская смертность.

На 8% уменьшилась доля ослабленных детей среди новорождённых.

Народ стал оживать. Страна, как после тяжёлой болезни, стала поправляться и постепенно залечивать свои раны.