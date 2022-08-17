Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, глава государства обратил внимание на проблему алкоголизма.

По данным Путина, показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

«Это много», – указал он и призвал развернуть борьбу с болезнью.

«Думаю, вы со мной согласитесь: здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и т.д., но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные. Первое – нужно всё-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни, – отметил президент. – Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, всё не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер – ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее – пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Это первое».

При этом, по словам главы государства, «одной пропаганды недостаточно».

«Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова, – назвал он второй шаг. – Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься. Здесь есть над чем работать».

Путин пообещал, что передаст обращения Авдеева по важным для области вопросам в соответствующие министерства и ведомства.

На прошлой неделе Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым призвал не замалчивать проблемы региона и «запихивать куда-то под ковёр». Среди самых острых проблем президент назвал высокий уровень алкоголизации населения.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ