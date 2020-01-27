ВП СССР. «О текущем моменте» № 1 (140), январь 2020 года

3. Историко-политический контекст, в котором события 15-16 января 2020 года — всего лишь один из многих эпизодов, хотя и необходимый

От себя не эмигрируешь, не сбежишь в пу́стынь, себя не обманешь…

«… нет ничего легче, как отрицать и глумиться над прогрессом, и что, напротив того, нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений» — М.Е. Салтыков-Щедрин, «Помпадуры и помпадурши» .



1) меры по повышению рождаемости и поддержке института семьи и системы образования с целью выхода из демографического кризиса и обеспечения какой ни на есть культурной состоятельности новых поколений [2] ,

2) меры по повышению реальных доходов населения с целью ощутимого снижения статистики нищеты и бедности,

3) предложения по изменению действующей конституции.

Сразу же после этого премьер-министр РФ Д.А. Медведев заявил об отставке правительства, и В.В. Путин отставку принял [3] . Далее было заявлено, что Д.А. Медведев займёт должность заместителя председателя Совета безопасности России, а на должность главы правительства был предложен Михаил Владимирович Мишустин, который с 1998 г. работал в «налоговом ведомстве» [4] , а с апреля 2010 г. возглавлял федеральную налоговую службу.



16 января 2020 г. Госдума утвердила М.В. Мишустина в должности премьер-министра. Также 16 января 2020 г. В.В. Путин подписал Постановление о создании рабочей группы в составе более 70 человек для разработки изменений, которые предстоит внести в конституцию.



Кроме того, 15 января был первый день работы одной из главных либеральных «интеллектуальных» тусовок России — ежегодного XI гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС при президенте РФ, который прошёл практически без упоминаний в СМИ, поскольку его затмили названные выше события и отклик общества на них [5] .



А 20 января В.В. Путин предложил Совету федерации освободить Ю.Я. Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу и назначить на эту должность зам. главы следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции И.В. Краснова.

Со второй половины дня 15 января на протяжении нескольких дней в интернете наблюдается всплеск публикаций на темы, связанные с этими событиями.



Их авторы, обладая различной информированностью о прошлом и настоящем, будучи носителями различных и не всегда совместимых друг с другом мнений о «правильной» (с точки зрения каждого из них) организации жизни общества и экономики, опираясь на различные по эффективности личностные культуры мировосприятия и интеллектуальной деятельности, успели наговорить и написать много чего, оценивая и события, и участников, и перспективы на будущее взаимоисключающим образом — от «это полный трындец, господа-товарищи, все на защиту конституции!» [6] (либерал-буржуины-космополиты-глобализат оры, «мраксисты»-коммунисты и часть патриотов-государственников-«непутиноидо в», какие-то прочие приверженцы неизменности конституции в её нынешнем виде) до «наконец-то мы перешли в контрнаступление» [7] (либерал-буржуины из числа патриотов-государственников и некоторые другие группы патриотов-государственников за исключением «мраксистов»-коммунистов, которым капитализм в любом виде неприемлем, но которые уже почти 30 лет мечтают о возрождении СССР, ничего для этого не делая).



Верх довольно массового идиотизма — мнения типа: «А мы давно говорили, что Путин всё делает, чтобы наплодить рабов и остаться у власти пожизненно до глубокой старости, изображая при этом видимость демократии и законности» [8] .

С другой стороны, читательско-зрительская аудитория тоже активизировалась и рыщет по сайтам, чтобы узнать, чего ждать в будущем.



Многие из них жаждут готовых к употреблению мнений «надёжных авторитетов», ранее им полюбившихся, что потенциально способно сделать их заложниками ошибок избранных ими авторитетов; меньшая часть на основе ознакомления с этим «плюрализмом мнений» [9] компилирует «своё» мнение; а ещё некоторая доля, столкнувшись с этим «плюрализмом», впадает в озлобленный или унылый нигилизм и замыкается в своих бытовых проблемах или заливает нигилизм алкоголем.



Но пройдёт недели две, и они всё забудут под воздействием новых событий…

Настоящая записка не является запоздалой [10] попыткой породить ещё одну «действительно истинную» оценку событий 15-16 января, поскольку они — всего лишь очередной, хотя и значимый в аспекте формирования будущего, эпизод в потоке событий, рассматривать которые следует на интервале времени, начиная, как минимум, с 18.08.1948 г., когда была принята Директива Совета национальной безопасности США 20/1 «Задачи в отношении России».



В настоящей записке далее речь пойдёт о долговременном процессе, в котором происшедшие 15-16 января события — один из эпизодов, значимость которого — вовсе не итоговое решение всех проблем страны и не провал в ещё более тяжёлые проблемы, как это представляется многим в зависимости от того, положительно или отрицательно они оценивают Послание президента и его следствия.

2. Чуда не будет: на него не наработали…

Прежде всего, тем, кто ждал или продолжает ждать экономического чуда как следствия Послания Федеральному собранию и отставки правительства во главе с Д.А. Медведевым и каких-то пока ещё неведомых событий в будущем, следует смириться с тем, что экономического чуда — т.е. скоротечного повышения потребительского благополучия широких масс населения — не будет.



Для высоких темпов экономического роста, ориентированного на удовлетворение повседневных житейских потребностей всех граждан и потребностей развития общества и государства в преемственности поколений, — требуется обеспечить соответствие архитектуры органов государственной власти и кредитно-финансовой системы этой задаче по полной функции управления.



Для этого необходимо реализовать принципы обеспечения финансово-экономического суверенитета России [11] :



центробанк влить в качестве подразделения в министерство финансов (либо подчинить ему);



в министерство финансов в качестве подразделения влить федеральную налоговую службу (либо подчинить ему);



министерство финансов влить в качестве подразделения в министерство экономического развития [12] (либо подчинить ему);



в министерство экономического развития влить росстандарт (либо подчинить ему);



минэкономразвития подчинить госплану, который должен быть вне структуры правительства, подчинённым администрации президента, Думе и Совету федерации, при совещательной роли минэкономразвития и аппарата главы правительства, а также — и постоянно действующей экспертной группы (которую необходимо создать) из числа представителей различных отраслей науки (как общественного института), чьи знания необходимы для обеспечения жизненной состоятельности методологии планирования и самих планов; госплан должен быть в праве знать всё, что происходит в стране и что предполагается осуществить;



при этом в минэкономразвития и в Академии наук полезно создание своих прогнозно-планирующих подразделений (в целях профилактирования ошибок планирования путём сопоставления планов, представленных разными разработчиками);



госкомстат (источник информации для оценки положения дел и перспектив, а также — для осуществления планирования) должен быть подчинён непосредственно администрации президента,





а остальные органы всех ветвей государственной власти должны быть лишены права давать ему какие бы то ни было указания о том, как он должен вести работу, на основании каких процедур сбора и обработки информации,



и при этом все органы государственной власти должны быть обязаны предоставлять госкомстату запрашиваемую информацию, а за предоставление заведомо ложной информации виновные должны отвечать как за государственную измену;



на госкомстат должна быть возложена обязанность предоставлять всем органам государственной власти запрашиваемые ими статистические данные;



аудит его деятельности и научно-методологического обеспечения его работы должна проводить специально созданная комиссия, включающая в себя представителей администрации президента, парламента, счётной палаты и Академии наук;





для работы всего этого (включая и профилактирование склок приверженцев разных планов) необходимо научно-методологическое обеспечение государственного строительства и управления и управления в экономике;



все депутаты всех уровней, все госчиновники, чьи подпись и слово придают властную силу выработанным управленческим решениям, и топ-менеджеры во всех секторах экономики должны владеть этим научно-методологическим обеспечением;



последнее должна обеспечить система высшего профессионального образования, для чего в ней должны быть подготовлены кадры преподавателей, также владеющих необходимым научно-методологическим обеспечением государственного строительства и управления и управления в экономике, а соответствующая литература должна наличествовать в библиотеках всех вузов и в интернете.



Всего этого (за исключением основ научно-методологического обеспечения [13] ) в России на момент оглашения Послания президента Федеральному собранию 2020 нет. В стране по-прежнему всё «заточено» под реализацию либерально-рыночной экономической модели, к которой с 1991 г. бессистемно добавлялись элементы государственного планирования и регулирования.

Воплощение всех изложенных выше принципов в жизнь требует весьма продолжительного времени, главным образом вследствие необучаемости представителей официоза отечественной науки, системы образования, депутатского и чиновничьего корпуса, обусловленной как слабоумием и ленью многих, так и их загруженностью повседневной текучкой и бюрократизмом, не оставляющими ни свободного времени, ни сил для личностного развития.



Кроме того, способности к самообразованию и обучению многих представителей этих социальных групп в значительной мере подорваны «банкетным алкоголизмом» (праздники в этой среде чаще, чем раз в месяц — и на их фоне не протрезветь).

Предполагаемые изменения конституции РФ также не обеспечивают решения этой задачи: в частности, для изменения статуса центробанка необходим созыв конституционного собрания, а законодательного обеспечения его созыва и его работы к настоящему времени не выработано потому, что Дума многократно срывала рассмотрение и принятие такого рода законопроектов [14] .



Кроме того, изменения конституции, выражающие изложенные выше принципы, могут сформулировать только люди, которые сами владеют необходимым для этого научно-методологическим обеспечением государственного строительства и управления и управления в экономике, но таких людей в государственной власти России в настоящее время нет; нет их и в составе рабочей группы [15] , которая должна сформулировать предложения по трансформации ныне действующей конституции в будущую, которую спустя некоторое время (непродолжительное по историческим меркам) всё равно придётся модифицировать, чтобы она обеспечивала полноту суверенитета и реальную (а не декларативную) общенародность государства.

Поэтому максимум, что стало возможным в результате отставки правительства во главе с Д.А. Медведевым, так это то, что может быть на очередном историческом этапе М.В. Мишустин окажется более эффективным и полезным для России главой правительства, чем мог бы быть на этом новом этапе Д.А. Медведев. [16]

В аспекте экономической политики для этого необходимо обеспечить более эффективное инвестирование в развитие реального сектора экономики [17] и его более высокую продуктивность [18] при неизбежном сохранении в обозримой перспективе либерально-рыночной экономической модели с бессистемно включёнными в неё элементами государственного планирования и регулирования.

Однако вывод экономики страны в режим, обеспечивающий иное — лучшее — качество её функционирования и лучшее качество жизни общества, — требует отказа от либерально-рыночной экономической модели и построения народного хозяйства на изложенных выше принципах обеспечения финансово-экономического суверенитета.



Образно говоря, вы не сможете обеспечить 250-километровую скорость железнодорожных перевозок, если хотите добиться этого на основе паровозной тяги, — в силу конструктивных особенностей паровозов классических схем; вам потребуется отказаться от паровозов и создать иной локомотивный парк, подвижной состав, путевое хозяйство, депо и службу управления движением и грузообработкой.

Ещё одна возможность свершения культурно-экономического «чуда» — построение союзного государства с Белоруссией и создание на основе изложенных выше системообразующих принципов сектора экономики, находящегося под юрисдикцией союзного государства.



Но этим тоже некому заниматься ни в России, ни в Белоруссии, поскольку в государственной власти России и в государственной власти Белоруссии нет никого, кто является носителем изложенных выше принципов и научно-методологического обеспечения их реализации, не говоря уж о том, что с этими принципами ни там, ни там не согласится местный олигархат, заинтересованный в своём семейно-клановом беспредельном обогащении, а не во всеобщем благоденствии в преемственности поколений [19] .

Внутренний Предиктор СССР

17 — 25 января 2020 г.

2 Культурная состоятельность — один из аспектов демографии. Она выражается в способности людей и общества в целом профилактировать «вызовы времени» и отвечать на них, вследствие чего в каждую эпоху культурная состоятельность в каждом обществе обладает своеобразием, отличающим его от других обществ и других эпох. Ошибки в демографической политике выражаются не только в сокращении численности населения и неправильности формы демографической пирамиды, в росте статистики заболеваемости (прежде всего врождённой), но и в неадекватности политики в сфере образования и развития культуры, вследствие которых общество оказывается культурно несостоятельным.

3 «"Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ", — сказал Медведев, добавив, что эти изменения внесут существенные изменения в целый ряд статей Конституции и в баланс власти. "В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", — отметил Медведев и добавил, что в этих условиях было бы правильно, чтобы правительство ушло в отставку. В ответ Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу. При этом он отметил, что не всё получилось» ( https://www.mk.ru/politics/2020/01/15/medvedev-i-vse-pravitelstvo-podalo-v-otstavku.html ).

4 Налоговое ведомство на протяжении всего этого времени меняло свои официальные названия.

5 А 17 января В.В. Путин приехал в гости и лично поздравил Татьяну Борисовну Юмашеву (младшую дочь Бориса Николаевича Ельцина) с днём рождения, при этом присутствовала и вдова Б.Н. Ельцина — Наина Иосифовна, и они с В.В. Путиным обменялись приветствиями.

6 Помнится, такое в нашей истории уже было 14 декабря 1825 г., да благодаря решительности Николая Павловича социокультурная катастрофа, в которую неизбежно бы ввергла страну возможная победа декабристов, тогда не произошла…

7 «Отставка Правительства РФ. Медведев уходит? Евгений Федоров об отставке Правительства» (опубликовано 15.01.2020: https://www.youtube.com/watch?v=wB9WKK4zAmA — 62 739 просмотров по состоянию на 23:00 17.01.2020; 68 675 просмотров по состоянию на 22:53 21.01.2020).

8 Из интернета образчики такого рода запредельного неадеквата:

«https://twitter.com/oleg_kozyrev «Послание Путина: Дорогой народ, я знаю, как вы обеднели, как трудно выживать. Поэтому вот вам подробный комплекс мер о том, как мне остаться у власти».



«Сергей Удальцов @s_udaltsov: Для оппозиции теперь критически важно собрать мощную команду на выборах 2021 года и дать бой «единороссам», подготовить ярких лидеров для президентских выборов, чтобы предложить свой вариант властного транзита».



9 Кто жил в годы «перестройки», должны помнить, что за «плюрализм мнений» (множественность мнений) ратовал М.С. Горбачёв. «Фишка» этой политтехнологии в том, чтобы в этом плюрализме всегда было полно взаимоисключающих мнений, но никто не мог выделить из этого плюрализма Правду-Истину, а тем более указать на её отсутствие в этом плюрализме, и назвать тех, кто об этом позаботился.

10 Поскольку публикуется спустя несколько дней после событий 15-16 января, когда большинство комментаторов и аналитиков уже высказались, а массовый эмоционально взвинченный интерес к теме угас.

11 Обоснование излагаемого далее см. в монографии: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития» (М.: Концептуал. 2017). Интернет-публикация редакции 2015 г. по ссылке: http://kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomika_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efimov_Zaznobin.pdf .

12 В одном из выступлений на радио «Аврора» «Я — ни при чём. Хазин и Делягин об отставке Правительства» об этом же сказал М.Л. Хазин: ( https://www.youtube.com/watch?v=K3ix3ACB56Q&t=70s , с 11:18: «… надо поставить нормального министра финансов, это, во-первых, во-вторых, подчинить министра финансов министру экономики» — всё это было сказано с весьма ехидными интонацией и выражением лица). Но это — только часть того, что необходимо сделать, чтобы на уровне системообразующих принципов решить задачу гарантированного экономического обеспечения благополучия всех, кто морально готов честно работать, в преемственности поколений.

13 Материалы Концепции общественной безопасности — «Основы социологии» (6-титомник), «Экономика инновационного развития», «Введение в конституционное право», «Русское правоведение», «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности», «Диалектика и атеизм: две сути несовместны».

14 История вопроса о саботаже либеральной Думой принятия федерального закона «О Конституционном собрании РФ»: «— 1997 год. Законопроект № 97018921-2, внесли Депутаты Государственной Думы Г.А. Зюганов, Н.М. Харитонов, Н.И. Рыжков, А.И. Лукьянов, Н.И. Шаклеин, В.А. Калягин, Ю.П. Иванов. Законопроект не рассматривался и был отозван самими инициаторами законопроекта. — 1998 год. Законопроект № 98052983-2. Внесён депутатом Государственной Думы В.П. Зволинским. Законопроект также не рассматривался и отозван самим депутатом. В 2000 году было подготовлено сразу два законопроекта: — Законопроект № 90056938-3, внесён депутатами Государственной Думы Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, В.В. Володиным, В.А. Крюковым. Законопроект футболился в Госдуме несколько лет и в итоге был отклонён аж в 2012 году. — Законопроект № 4800-3, внесён депутатом Государственной Думы С.А. Ковалевым. Судьба схожа с предыдущим законопроектом — годы рассмотрения и в итоге — отклонение в том же 2012 году. — Законопроект № 488365-4, внесён Депутатами Государственной Думы В.И. Алкснисом, С.Н. Бабуриным, И.К. Викторовым, И.В. Савельевой. В рекордные сроки (13 дней) было принято решение вернуть законопроект инициаторам без рассмотрения» ( https://nstarikov.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-konstitutsionnom-sobranii-rf-87275 ). Ещё один законопроект пал жертвой саботажа в 2015 г. Инициаторами разработки и рассмотрения законопроекта «О Конституционном Собрании РФ» стали депутаты Е.А. Фёдоров и А.В. Романов (оба — «Единая Россия»).



Голосование по проекту федерального конституционного закона № 874565-6 «О Конституционном Собрании Российской Федерации» состоялось в Государственной Думе 01.12.2015 г. Результаты голосования: «За» — 61 (13,5 %), «Против» — 3 (0,7 %), «Воздержались» — 0, «Не голосовало» (отсутствовали) — 386 (85,5 %).



От «Единой России» в голосовании приняли участие только сами инициаторы законодательной инициативы — остальные «едровцы» (235 индивидов) были заняты какими-то более важными для них делами и отсутствовали (при этом на момент начала заседания было заявлено о присутствии 441 депутата из общего числа 450, т.е. кворум изначально был).



В итоге законопроект в первом же чтении отклонён (причина — «не набран кворум»). Заседание по этому вопросу вёл Сергей Евгеньевич Нарышкин. При этом Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемый В.Н. Плигиным, предложил отклонить этот законопроект. В январе 2017 г. депутат Государственной Думы В.В. Бортко выступил за принятие закона о созыве Конституционного собрания и внёс соответствующий законопроект. Но он тоже не дошёл до обретения статуса действующего федерального закона. Так депутатский корпус на протяжении многих лет стоит на страже принципа юридической неподотчётности центробанка государственной власти России и тем самым защищает тиранию глобальной ростовщической мафии.

15 Персональный состав этой рабочей группы см. по ссылке: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2571545-echo/ .

16 См. «Я. Кедми: Начался новый этап развития России» с оценкой событий 15-16 января 2020 г. и перспектив в программе Марка Горина «Особая папка» на канале «ITON TV» израильского телевидения: https://www.youtube.com/watch?v=JcEbyVvaAyg . Если на новом этапе предстоит решать задачи, не характерные для завершившегося этапа, то кандидат на должность премьер-министра должен быть носителем других «компетенций», которыми Д.А. Медведев не обладает.

17 Это требует реализации двух направлений в экономической политике государства: 1) целесообразность распределения инвестиций по отраслям и регионам в аспекте их соответствия задачам общественного развития, 2) сведения к минимуму «распилов» и «откатов» в ходе реализации инвестиционных циклов.

18 Это требует роста производительности труда и культуры производства, обеспечивающей высокое качество продукции.

19 Российский олигархат может предложить белорусскому олигархату только выбор между слиянием и поглощением. (Встречает Волк в лесу Красную Шапочку и говорит ей: «Ну, Красная Шапочка, выбирай: либо слияние, либо поглощение»). Но от такого выбора белорусский олигархат отказывается и желает найти себе другого «волка», в надежде, что тот предложит ему «более выгодное» слияние или поглощение. Учитывая эти обстоятельства, заинтересованные силы противника могут оказывать воздействие методами «гибридной войны» как на одну, так и другую сторону в этом конфликте интересов. Интерес к «западным ценностям» у руководства Белоруссии и некоторой части прозападных «истинно белорусских патриотов» может выразиться в ошибочной политике, аналогичной политике пронацистских «элит» государств Прибалтики и постмайданной Украины. Не прошло и 75 лет после кровопролитной борьбы против гитлеровского «евросоюза», как А.Г. Лукашенко уже говорит о том, что Великая Отечественная война — не война белорусского народа за его будущее ( https://www.youtube.com/watch?v=BUqorLnRWCw : «Беларусь да и Казахстан всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Первая мировая, Вторая мировая война — это не наши были войны, но, тем не менее, мы горя хлебнули»). Мышление президента Белоруссии неадекватно исторической правде, поскольку: будь Беларусь после 1917 г. самостоятельным государством (как Польша), а СССР бы не вмешивался в европейские дела, то Беларусь стала бы частью «санитарного кордона» между «цивилизованной Европой» и Советским Союзом.



В этом случае она была бы вынуждена в одиночку противостоять «евросоюзу» во главе с третьим рейхом, с мировоззренческих позиций заправил которого Беларусь была населена расово неполноценными недочеловеками — белорусами и евреями; при этом бы в вооружённых силах такой самостийной гипотетической Беларуси не было ни Т-34, ни КВ, ни ИС-2, ни ИСУ-152 («зверобоя»), ни гаубицы Б-4 («Сталинской кувалды»), ни ЗиС-3, ни «Катюш», ни самолётов должного уровня боеспособности, ни всего прочего из арсенала СССР, благодаря которому народы СССР под руководством И.В. Сталина и партии большевиков смогли победить, пусть даже ценой жизни 27 миллионов советских граждан, от полутора до двух миллионов из которых — это жители Беларуси (Беларусь потеряла порядка 1/4 довоенного населения).



Франко-британские «гаранты самостийности» и номинальные союзники, будь они у такой «самостийной» Беларуси, кинули бы её точно так, как они же «кинули» Чехословакию (в 1938 г. в Мюнхенском сговоре с Гитлером) и Польшу (после 1 сентября 1939 г.) в реально свершившей истории.



Так что Великая Отечественная — вопреки высказанному А.Г. Лукашенко — наша общая война, за будущее всех народов не только СССР, но и всего мира. И такой «хуторской» по своим масштабам и кругозору мелкобуржуазный национализм А.Г. Лукашенко не способен решить проблем Беларуси. Делая такого рода заявления, А.Г. Лукашенко явно игнорирует тот факт, что экономика постсоветской Беларуси явно не самодостаточна в аспекте производства и потребления всего необходимого для жизни и развития общества и нужд государства, в силу чего вынуждена прибегать к импорту многих видов продукции.



Поэтому экономический суверенитет Беларуси осуществим только по японской модели — собственный экспорт при сложившейся конъюнктуре мировых рынков должен покрывать издержки на импорт. Если при таких условиях положительное сальдо экспортно-импортного баланса нет, то остаётся скромно идти на поклон к тем, кто может покрыть разницу и принимать их условия оказания финансовой поддержки. Для того, чтобы выйти из положения такого рода зависимости от источников импорта, необходимо строить плановую экономику на тех же принципах, что представлены выше в основном тексте. Но этим в Беларуси заниматься некому…



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Продолжение следует.

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