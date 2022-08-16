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Путин: Запад использует украинцев как «пушечное мясо» для сохранения своей гегемонии

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Путин: Запад использует украинцев как «пушечное мясо» для сохранения своей гегемонии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, целенаправленно разваливая систему европейской безопасности и провоцируя конфликты. Об этом он заявил в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

Глава государства отметил, что за 10 лет форум стал значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем.

«Сегодня такая открытая дискуссия особенно актуальна. Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности. Этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития. Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка, – заявил он. – Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм».

Как отметил российский лидер, «в ход идут любые средства». «США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И всё это делается с одной целью – сохранить своё доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой, – указал он. – Вот почему <…> так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное».

«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты, – пояснил Путин. – Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект “анти-Россия”, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми. В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом ООН. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида».

Также Путин отметил, что «ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт».

«И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», – заявил он. – Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит».

Президент отдельно обратил внимание на то, что «коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе: с этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и др.».

«Снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путём кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю, эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении, – констатировал глава государства. – <…> Подчеркну, именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них – региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность. Все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть».

«Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие, – подчеркнул Путин. – Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов».

В X Московской конференции по международной безопасности участвуют свыше 700 человек. Среди них — министры обороны, делегации военных ведомств, эксперты из разных стран и представители международных организаций. С докладом выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Накануне Путин в своём обращении к участникам молодёжного форума «Таврида.Арт» назвал глупостью попытки «отменить Россию» и её культуру. «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – сказал он.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_zapad_ispolzujet_ukraincev_kak_pushechnoje_maso_dla_sohranenija_svojej_gegemonii_826.htm
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