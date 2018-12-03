Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2018
- 07:46 Порошенко пожаловался французам на нежелание Путина отвечать на звонки.
- 07:02 BBC: Секретная британская бригада участвует в спецоперациях на Украине.
- 03:30 Как Украина тянет Турцию в конфликт с Россией.
- 01:56 Летать в Европу на распродажи.
- 00:20 Украина в ловушке истории.
- Вчера 21:52 Кадыров: Пётр Порошенко лишил украинцев Родины.
Порошенко пожаловался французам на нежелание Путина отвечать на звонки
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе не может связаться с главой российского государства Владимиром Путиным.
По словам Порошенко, он поручил связаться с российским лидером сразу после задержания Россией украинских кораблей, сообщается на сайте президента Украины.
В интервью France 24 Порошенко сказал, что Путин так и не ответил на запрос. Президент Украины заявил, что Москва отказывается от прямых телефонных переговоров, Киев при этом согласен на любой формат – «двусторонний, нормандский, с участием американских партнеров и т.д.».
Напомним, накануне Путин сообщил, что не отказывается от контактов с Порошенко.
«Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить», – заявил президент России, пояснив, что украинская сторона не выполняет уже достигнутые договоренности, передает РИА «Новости».
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BBC: Секретная британская бригада участвует в спецоперациях на Украине
Вчера, 2 декабря «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии находятся на Украине. По информации телеканала, в этой бригаде служат свыше тысячи человек, которые «выполняют военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».
На эту новость отреагировало российское посольство, отметив, что Британия расширяет свое присутствие на Украине накануне президентских выборов, которые должны состояться в конце марта следующего года. В дипмиссии подчеркнули, что последствия этих шагов Лондона еще предстоит оценить.
«В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого правительства победителей в нарушение конституционного строя в стране», — говорится в заявлении.
А в 21 ноября появление съемочной группы Первого канала российского телевидения возле военного объекта в графстве Беркшир стало причиной самой настоящей паники, секретного предупреждения, разосланного министерством обороны британским военным, и даже срочного сообщения силовым министрам страны.
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Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков 21 ноября были замечены возле расположения 77 армейской бригады в лесах близ деревни Эрмитаж. Специализация бригады — кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете.
Камеры наблюдения зафиксировали действия россиян: они вели съемки из машины, подъезжали вплотную к ограждению из колючей проволоки и пытались проникнуть на территорию базы. Их серебристая «тойота» была замечена также в деревне, рядом с солдатскими казармами и домами, где живут офицеры 77 бригады и их семьи.
Сиразиев ответил на обвинения на своей странице в «Инстаграме»: «Я журналист, а не шпион! Сегодня в британских СМИ про нас пишут. Пишут неправду. Делаю об этом сюжет. Подробности в новостях на Первом», — написал он.
На следующий день, 22 ноября, в программе «Время» в эфире российского телевидения был показан 8-минутный репортаж Сиразиева и Волкова о «фабрике троллей под Лондоном».
Что такое 77 бригада?
Деятельность специального подразделения британской армии проходит в киберпространстве. Неофициально 77 бригаду называют «Чиндитами» — в честь подразделения британской и индийской армии, созданного во время Второй мировой войны в Бирме. «Чиндиты» вели боевые действия в тылу врага, занимаясь саботажем и подрывными действиями.
«Русская служба Би-Би-Си» пишет об этом подразделении так: «В обязанности 77 бригады входит проведение кибератак на террористические компьютерные сети, борьба с пропагандой в интернете и противодействие пиратству и экстремизму в «глубокой сети» (Dark web)».
«Сейчас несколько групп военных этого профиля находятся на Украине для обучения защите компьютерных систем от кибератак. Сотрудники подразделения также инструктируют правительственные силы в Ираке и в странах Северной Африки», — нимало не смущаясь сообщает Би-Би-Си.
В 77 бригаде служат 1200 человек, у многих из них — дипломы по компьютерным специальностям. В подразделении три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.
Daily Mail характеризует их как людей, «которые являются экспертами в области новых технологий — они могут перехватывать сообщения, отслеживать и вести прослушивание мобильных телефонов пользователей».
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Как Украина тянет Турцию в конфликт с Россией
После задержания украинских катеров из Киева начали звучать угрозы в адрес России. В одной из них командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Турция закроет Босфорский пролив для российских судов.
Для пущей легальности Воронченко сослался на 19-ю статью доктрины Монтре 1936 года, дающую Турции право закрыть проливы для военных кораблей воюющих государств.
Международное право всегда разбивают на статьи и трактуют к своей выгоде. Поэтому украинский командир выборочно ссылается на вырванную из контекста статью 19. Но есть и другой критерий, на который, отвечая на мой вопрос, сослался бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.
«Закрытие этого пролива — вещь непростая. Есть специальные условия. Согласно конвенции Монтре 1936 года, неприбрежные страны в Черном море могут отправить в Черное море военно-морские силы, которые не превышают 2/3 мощи сильнейшего государства, то есть России. Второе условие — нельзя превышать общий тоннаж в 45 тонн.
По этой причине Турция не может закрыть Босфор, говоря „я тебе не разрешаю проход, потому что ты принимаешь участие в том или ином конфликте“. Если проходящий флот соответствуют этим критериям, Турция не может закрыть Босфор», — сказал бывший дипломат.
Это что касается международного права. Но в политике есть критерий, который работает всегда — политическая целесообразность. Или Realpolitik. Так вот, даже если Анкара юридически могла закрыть проливы, она бы не пошла на это.
С Россией у Турции есть стратегические проекты, как АЭС «Аккую», «Турецкий поток», морской участок которого уже проложен, продажа важнейшей для турецкой системы ПВО С-400 и Сирия. Закрытие Босфора значит разрушение взаимовыгодного партнерства с Москвой и риск для турецких позиций в Идлибе, которые Анкара сохраняет благодаря сочинской сделке Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Россия для Турции — это еще рычаг давления на США, которые и Россия, и Турция хотят вытеснить из «Сирийского Курдистана».
Даже в кризисные дни 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24, турецкое руководство не стало препятствовать проходу черноморского флота через Босфор и Дарданеллы.
А из-за киевского режима, который скрепя сердце наблюдает за строительством «Турецкого потока», пойти на закрытие проливов у Эрдогана еще меньше стимулов. Киеву нужно сорвать «Турецкий поток», чтобы не потерять роль транзитера российского газа. А для этого нужен новый турецко-российский кризис.
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Камран Гасанов
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Украина в ловушке истории
Украина в ловушке истории
На днях на телеканале 1+1 рассказывали об украинских корнях актера Леонарда Нимоя, который родился в Бостоне, в семье еврейских беженцев из Волынской губернии, и больше всего известен благодаря роли в сериале Star Trek. Как известно, он сыграл там вулканца Спока – представителя вымышленной космической расы, которая анализирует окружающую реальность исходя из формальной логики, почти не замутненной осадком чувств и эмоций.
В этом было немало иронии – и не только из-за комичной попытки вписать американского актера в пантеон украинских знаменитостей, вслед за Энди Уорхолом или миллиардером Прицкером, избранным на днях губернатором Иллинойса. Ведь если бы вулканец Спок попробовал рационально оценить результаты исторического пути независимой Украины, он наверняка испытал бы что-то вроде острого когнитивного диссонанса.
Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году значительным экономическим, научным и человеческим потенциалом – о чем нам подробно рассказывали тогда знаменитые руховские листовки – превратилась за неполные тридцать лет в самую бедную страну континента, с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, стагнирующим образованием и полностью деградировавшей социальной сферой. Демографические потери Украины, где на рубеже девяностых проживало 52 миллиона граждан, сравнимы с населением далеко не самой маленькой европейской страны – и давно превысили количество прямых и опосредованных жертв Голодомора. При этом, темпы депопуляции постоянно растут – о чем вслух говорят как украинские, так и международные социологи.
Как результат, Украина стала чем-то вроде черной дыры континента – в большинстве случаев ее рассматривают, как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь, вместе с ручейками утекающего из зоны боевых действий оружия.
Но важно другое – все эти разрушительные процессы проходили под знаменем национального возрождения нашей несчастной родины. Корреляция была слишком явной – страна скатывалась в пропасть по мере растущей популярности национализма, который, как будто бы, ставил своей целью благополучие и процветание украинской нации. Украинцы жили все хуже и хуже – но каждый этап перманентного кризиса, который являлся следствием националистической и неолиберальной политики, только подпитывал националистические настроения, усиливая стремление к правильному «европейскому» капитализму. И незнакомый с логикой Гегеля коммандер Спок вряд ли смог бы осмыслить этот трагикомический парадокс.
Что же случилось за эти годы с нашей страной? Этим вопросом задаются сегодня многие, пытаясь выделить тот момент, когда ее становление якобы пошло по неправильному пути. Однако эти усилия тщетны – поскольку Украина развивалась именно так, как это было запрограммировано во времена рыночной реставрации девяностых. Сформированная в те годы экономическая система была целиком построена на эксплуатации общественных богатств, накопленных в советский период – подчас крайне тяжелой ценой. Наиболее ценные активы государственной собственности на глазах уходили в частные руки будущих олигархов, а постоянно беднеющее государство постепенно сбрасывало с себя непосильный груз социальных гарантий советского времени. Хотя достаточно сильная оппозиция в лице парламентских левых партий до определенной поры сдерживала этот процесс – не в пример пережившей ельцинскую ломку России.
Новая экономическая и политическая реальность с неизбежностью создавала соответствующую идеологическую надстройку. Ее основой явился характерный для Восточной Европы синтез рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, густо приправленный цивилизационными мифами и антипролетарскими предрассудками. Эта крайне правая по своей сути идеология обозначила основную линию государственной пропаганды, и, вместе с тем, стала настоящей гражданской религией новой украинской интеллигенции – в широком спектре от откровенных нацистов до проевропейских умеренных либералов. И она вполне доказала свою эффективность в смысле политического господства над жестоко пострадавшим от «реформ» обществом.
«Постсоветский национализм – это механизм управления и контроля в руках правящего класса», – писали мы почти десять лет назад, в 2009 году. Было очевидно, что национализм позволяет трансформировать социальное недовольство в ксенофобские предрассудки, перенаправляя его в сторону «врагов нации». По мере углубления кризиса, на этапе истощения унаследованных от советской эпохи ресурсов, националистическая идеология оставалась последней возможностью удерживать в послушании стремительно беднеющие массы – вдобавок, используя их протест в собственных политических целях. Демоническая сила национализма оказалась поистине колоссальной – что, в общем-то, и показала победа Евромайдана. Ведь, несмотря на ненависть к своим олигархам, украинцы в очередной раз помогли им прийти к власти, а затем защищали ее стабильность ценой собственного благосостояния и своей жизни, под истерические лозунги вечной войны с агрессором.
Этому способствовал антикоммунизм, который де-факто является сейчас официальной идеологической доктриной украинского государства. Демонизируя советское прошлое и представляя левых в качестве извечной пятой колонны Кремля, правящий класс стремился дискредитировать антикапиталистическую альтернативу как таковую – чтобы украинцы в принципе не представляли себе возможности построить какую-то другую, не рыночную действительность. Жителям нашей страны постоянно рассказывали о реальных и вымышленных преступлениях советской эпохи, приводили тысячи примеров несостоятельности левой идеологии – в географическом измерении от Китая до Кубы. И поясняли: очевидные несправедливости существующего строя все равно лучше попыток «вернуться в совок» – под которыми обычно понимаются самые робкие попытки приостановить процессы приватизации, или хотя бы сохранить уцелевшие социальные льготы.
«Антикоммунизм фактически лишает Украину надежды на человечную, социалистическую альтернативу либерализму. Общество разложившихся псевдодемократических институтов, где господствуют культивируемые пропагандой правые настроения, обречено рано или поздно выбрать авторитарный путь – в тот момент, когда в нем наконец вспыхнет предсказанный Валлерстайном социальный конфликт. Олигархия однозначно поставит в этом случае на правый авторитаризм. Чтобы, под его личиной, повторно поработить одураченные массы – их собственными руками, вскинутыми в приветствии какому-то фюреру», – предупреждали мы об этом задолго до знаменитого твита Мустафы Найема, позвавшего нас на майдан с хорошим настроением и печеньем.
Все это накладывалось на геополитические коллизии, в силу которых Украина стала разменной картой в конкурентной борьбе между США, Евросоюзом и полупериферийной Россией, решившей побороться за влияние на постсоветском пространстве. Украинский национализм придавал этому противостоянию характер цивилизационной борьбы просвещенного Запада и варварского Востока, объявляя нашу страну естественным барьером европейской культуры на пути постоянно угрожающей ей Орды. Государственные элиты добровольно приняли вассальные обязанности по отношению к заокеанским сюзеренам – поскольку их капиталы были размещены в иностранных банках, а акции торговались на фондовых биржах Люксембурга и Лондона. Что же касается национальной интеллигенции, она видела в «западном мире» сказочный Авалон – царство справедливости и прогресса, по пути которого должна пойти Украина. А всякая критика глобальной системы капитализма, любые попытки указать на ее противоречия и проблемы, сразу отбрасывались как измышления коммунистической пропаганды.
Эта простодушная идеализация новой версии «старшего брата» сыграла с украинцами злую шутку. Провинциальные украинские интеллектуалы принимали мировую историю исключительно в ее неолиберальной трактовке. Они считали империализм пропагандистской выдумкой коммунистов – распространяя это понятие исключительно на Россию – и потому не осознавали, что политическая поддержка со стороны ведущих демократий планеты, как правило, не приносит демократию в зависимые от них страны. Американское правительство десятилетиями поддерживало правые диктатуры в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. Нищие коррумпированные режимы и людоедские исламистские теократии всегда считались приемлемыми союзниками – если их можно было использовать в борьбе против политического врага.
Случай Украины полностью укладывается в канву давно опробованной политики по отношению к стратегически важным колониальным доминионам. Каким бы вороватым и недемократичным не было сформированное по итогам Евромайдана правительство, какими бы явными не были преступления де-факто подконтрольных ему нацистов, украинская власть всегда может рассчитывать на покровительство коллективного Запада. Бесконечная война и страдания масс никак не влияют на этот прагматический подход европейских и американских политиков, который в принципе не учитывает интересы самих украинцев – сколько бы они не твердили об общей цивилизационной судьбе европейских наций. Нужно ясно осознавать: европейские чиновники и США готовы бесконечно гальванизировать полностью обанкротившееся государство, используя его как источник ресурсов, рынок сбыта и удобный наступательный плацдарм в продолжающейся геополитической войне – в самом крайнем случае ограничившись ничего не значащей верхушечной рокировкой на выборах.
Это обстоятельство позволяет законсервировать украинский кризис на непредсказуемо долгое время. Наши патриотические правители будут прилагать для этого все усилия – поскольку они небезосновательно опасаются ответственности за результаты своего правления Украиной. Отлаженная машина государственной пропаганды, которая по-прежнему эксплуатирует националистическую риторику, позволяют удерживать контроль над деморализованным и запуганным обществом. Пять лет спустя майдана в стране не осталось никакого достоинства. Украинцы послушно сносят повышение тарифов и понижение качества своей жизни, а представители власти могут позволить себе самые глумливые и скандальные фразы – вроде того, что коррупция помогает борьбе против Путина – заведомо зная, что общество проглотит любое унижение, которое прольется на него сверху.
Хуже всего, что в Украине не осталось общественно влиятельных сил, которые могли бы стать субъектом политических перемен, объединив вокруг себя пострадавшие от неолиберальной политики массы. Оппозиция деморализована и зачищена, левые партии запрещены и не могут легально работать в условиях прессинга со стороны сотрудничающих с властью националистов, профсоюзы не имеют никакого влияния, занимаясь локальной, и заведомо проигрышной борьбой на нескольких предприятиях огромной страны. Деиндустриализация привела к окончательному размыванию промышленного рабочего класса, который люмпенизируется и уходит в прошлое вслед за закрытыми или стагнирующими заводами, уступая место прекариату. Трудоспособное население ищет выход в массовой трудовой миграции, а либеральная интеллигенция, которая зачастую выступает в других странах агентом борьбы за демократические права, почти не отличается по своим взглядам от ультраправых, послушно перенимая у них идеологию национализма и милитаризма.
Страна стремительно проходит невидимые точки невозврата. Новые поколения украинцев стабильно уступают в образовательном уровне своим предшественникам, а политические взгляды молодежи формируются в атмосфере ненависти, при тотальном господстве исторической мифологии – что изначально превращает их в электорат правых партий и пушечное мясо будущих войн. Профессиональное образование и наука находятся на грани уничтожения – так что в случае возрождения закрытых в националистическую «пятилетку» заводов для них почти не останется рабочих и инженерных кадров. Впрочем, это возрождение практически невозможно – ведь прежние рынки бывших гигантов авиакосмического машиностроения давно поделены конкурентами, и безнадежно отставшая в научно-техническом плане Украина уже не может рассчитывать на их возвращение. Даже сравнительно успешный аграрный бизнес серьезно страдает от нестабильности и криминализации общества, что ежегодно приводит к самым настоящим битвам за урожай, с применением палок и огнестрела. Под вопросом элементарное наполнение бюджетных и пенсионных фондов – ведь в условиях массового исхода трудоспособного населения страна приучается жить за счет расхищаемых властями кредитов – которые тоже надо будет вернуть в ближайшие годы.
Современная Украина была целиком сформирована в период советской эпохи – как мультикультурная, полиязычная, индустриально развитая республика – и всесторонний процесс декоммунизации вполне логично приводит к ее медленному распаду. «Ужасный конец в формате ужаса без конца», – этот невеселый афоризм, прозвучавший в одной из наших статей, достаточно точно отражает будущее Украины – вялотекущий процесс увядания и регресса. Неизбежная катастрофа не будет одномоментной – ведь быструю смерть тоже надо иногда заслужить – а люди имеют свойство приспосабливаться к постепенно ухудшающимся условиям жизни, привыкая к тому, что раньше показалось бы им невыносимым. Вместе с тем, развитие кризиса дополнительно усилит миграцию из вымирающего, стагнирующего государства, которое все равно будет вписано в схемы глобального рынка – пускай даже через какие-то специфические разновидности уродливого, колониального и полукриминального бизнеса.
В подобной ситуации нет ничего уникального. Многие страны Ближнего Востока или Центральной Африки существуют в таком режиме годами: причем, в их столицах нет недостатка в дорогих отелях, лимузинах, ночных клубах и модных хипстерах. А сам этот процесс может растянуться на несколько поколений – если субъекты глобальной политики однажды не превратят Украину в поле битвы нового мирового конфликта.
«История имеет способность время от времени устраивать ловушки и заводить в глухие тупики», – написал незадолго до Евромайдана Сергей Жадан – имея в виду судьбу украинских левых, которые были изначально назначены в Украине на роль внутреннего врага. Мои товарищи обиделись на эти слова поэта, хотя он был совершенно прав. Жадан не учел одного – отсутствие левой альтернативы националистическому и неолиберальному курсу всего лишь говорило о том, что Украина сама находится в ловушке истории, которая и захлопнулась пять лет назад – с громким звуком стреляющих на Донбассе пушек.
«Все ли так плохо?» – спросит уставший от чернухи читатель, которому обычно хочется получить хотя бы призрачный намек на надежду. Возможно, все даже хуже – поскольку темпы охватившей страну катастрофы усиливаются еще быстрее, чем мы прогнозировали в 2014 году. Но это не повод отказываться от борьбы за будущее своей родины. Сейчас для этого существует единственный способ – объединение всех общественных сил, выступающих за прекращение войны и политическую демократизацию Украины. Создать такой альянс очень сложно – этому мешает растущее давление властей и мелочные дрязги между противниками националистического режима. Однако другого пути нет. Оказавшись в ловушке, мы можем выбраться из нее только вместе, объединив наши усилия.
Андрей Манчук
http://liva.com.ua/ukraina-strana-v-lovushke-istorii.html – цинк
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Кадыров: Пётр Порошенко лишил украинцев Родины
Глава Чечни в своем Telegram-канале прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России:
— Петр Порошенко лишил украинцев Родины. Президент Украины думал, что закрыв для мужского населения России границу, нанесёт удар по русским и другим народам нашей страны.
Но на самом деле он сделал то, что не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам. В России только по официальным данным проживает более двух млн украинцев, которые официально это признают. А сколько млн русских и других, родившихся и выросших на Украине, невозможно сосчитать. И вот Петр Порошенко лишил их права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине.
Я не говорю о миллионах украинцев, которые ездят на работу в Россию.
В отличие от Президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование.
Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек.
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