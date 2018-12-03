Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2018

Вчера, 2 декабря «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии находятся на Украине. По информации телеканала, в этой бригаде служат свыше тысячи человек, которые «выполняют военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».



На эту новость отреагировало российское посольство, отметив, что Британия расширяет свое присутствие на Украине накануне президентских выборов, которые должны состояться в конце марта следующего года. В дипмиссии подчеркнули, что последствия этих шагов Лондона еще предстоит оценить.

«В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого правительства победителей в нарушение конституционного строя в стране», — говорится в заявлении.



А в 21 ноября появление съемочной группы Первого канала российского телевидения возле военного объекта в графстве Беркшир стало причиной самой настоящей паники, секретного предупреждения, разосланного министерством обороны британским военным, и даже срочного сообщения силовым министрам страны.

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Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков 21 ноября были замечены возле расположения 77 армейской бригады в лесах близ деревни Эрмитаж. Специализация бригады — кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете.

Камеры наблюдения зафиксировали действия россиян: они вели съемки из машины, подъезжали вплотную к ограждению из колючей проволоки и пытались проникнуть на территорию базы. Их серебристая «тойота» была замечена также в деревне, рядом с солдатскими казармами и домами, где живут офицеры 77 бригады и их семьи.

Сиразиев ответил на обвинения на своей странице в «Инстаграме»: «Я журналист, а не шпион! Сегодня в британских СМИ про нас пишут. Пишут неправду. Делаю об этом сюжет. Подробности в новостях на Первом», — написал он.



На следующий день, 22 ноября, в программе «Время» в эфире российского телевидения был показан 8-минутный репортаж Сиразиева и Волкова о «фабрике троллей под Лондоном».

Что такое 77 бригада?

Деятельность специального подразделения британской армии проходит в киберпространстве. Неофициально 77 бригаду называют «Чиндитами» — в честь подразделения британской и индийской армии, созданного во время Второй мировой войны в Бирме. «Чиндиты» вели боевые действия в тылу врага, занимаясь саботажем и подрывными действиями.



«Русская служба Би-Би-Си» пишет об этом подразделении так: «В обязанности 77 бригады входит проведение кибератак на террористические компьютерные сети, борьба с пропагандой в интернете и противодействие пиратству и экстремизму в «глубокой сети» (Dark web)».

«Сейчас несколько групп военных этого профиля находятся на Украине для обучения защите компьютерных систем от кибератак. Сотрудники подразделения также инструктируют правительственные силы в Ираке и в странах Северной Африки», — нимало не смущаясь сообщает Би-Би-Си.

В 77 бригаде служат 1200 человек, у многих из них — дипломы по компьютерным специальностям. В подразделении три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.

Daily Mail характеризует их как людей, «которые являются экспертами в области новых технологий — они могут перехватывать сообщения, отслеживать и вести прослушивание мобильных телефонов пользователей».

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