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“Модный приговор. Спецвыпуск СВО”

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"Модный приговор".
В чем админ канала "Grey Zone" поехал воевать в зону Специальной Военной Операции".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7801016.html
Метки: Видео, война на украине, Украина, экипировка
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