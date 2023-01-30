“Модный приговор”
"Модный приговор"
Уже 3 февраля 2023 года в кафе «Александр» в Москве (Нащокинский пер, 14) пройдет очередной перфоманс историка моды, как он себя называет, Александра Васильева. Билеты по 5.000 рублей.
Это тот самый Васильев, который раньше вел Модный приговор на «Первом канале». «Хороший русский» Васильев, который в прошлом году после начала СВО написал покаянное письмо литовским властям:
«Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Я имею Литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!»
Васильев зарабывает не только в Москве, но и в Калининграде. Например, проводит платные лекции в музее курортной моды (Зеленоградск, Курортный проспект 5). Там же у него кафе и магазин, которые он открыл … в мае 2022 года (https://www.mk-kaliningrad.ru/culture/2022/05/01/istorik-mody-vasilev-otkryl-kafe-i-magazin-v-zelenogradske.html).
Всё это не мешает Васильеву изо дня в день поливать Россию и русских помоями на Youtube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком». Не стесняясь рассуждать, в том числе, о смене власти.
Есть у Васильева и французское гражданство (https://selyanka1.livejournal.com/449838.html) помимо литовского. Но зарабатывает Васильев не в Литве и не во Франции. Зарабывает он в ненавистной России.
Вопрос – зачем это надо России? И куда у нас смотрят спецслужбы Калининграда (да и Москвы), мы тоталитаризм или где?
https://t.me/SergeyKolyasnikov/45971 – цинк
Опять же к вопросу о "российском тоталитаризме". Данная тварь спокойно себе зарабатывает в стране уже почти спустя год после начала СВО.
Когда нет настроения или плохо на душе, в обязательном порядке включаю этот шедевр отечественного телевидения и понимаю, что у меня просто всё великолепно. Спасибо первому каналу, побольше бы таких жизнеутверждающих передач.
Мое мнение, что такие посты – это специальный вброс, типа рекламы. ТВ теряет свою популярность вот и ищут темы для поднятия рейтинга.
Как сказал один известный человек: “Если нагадить под дверью, позвонить в звонок и убежать, это инсталляция. А если позвонить в звонок и сесть гадить под дверью – это перфоманс”
гусский,гусский ,мама Татьяна Гуревич ,очень гоубой художник ,он творил еще в студии такого же с украины театрала Виктюка голубого .Но они всегда оригиналы ,художественны ,толерантны..тонкие как кб наш …
Когда неолиберальный сионистский правящий режим выполнит требования Общества и народа исключить из публичного пространства, а тем более из возможности зарабатывать врагам России миллионы, предоставляя им СМИ, концертные площадки, разрешая гастроли по стране, время на ТВ. Надо немедленно параллельно начать и сво по очищению российского пространства народов неевреев от ЛГБТ, граждан с двойным и вторым гражданством, проживающими за границей, хранящими там имущество, активы,деньги и т.д.