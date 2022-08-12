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Медведев в ЛНР

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Медведев приехал в Луганск, где провел встречу с главами ДНР и ЛНР. Обсуждали процесс восстановления республик и обеспечения жизнедеятельности граждан на освобожденных территориях, а также вопросы безопасности. Наверняка и темпы референдумов касалась. Вместе с Медведев в ЛНР приехали Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Краснов, Кириенко и ряд других высокопоставленных чиновников. Это самый масштабный визит представителей российского руководства на Донбасс с 2014 года.






Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7795819.html
Метки: донбасс, кириенко, лнр, Луганская Народная Республика, медведев, пасечник, пушилин
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Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9502 7138
    чужой только что

      Ну приехали и приехали. И чё ?
      Сделали то что ?
      На масштабную пьянку прилетел сантехник шестого разряда. На аэродроме его встречали сантехник пятого разряда с супругой.
      Зачем прилетели ?

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