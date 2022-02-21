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Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

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По итогам заседания СБ РФ Путин заявил, что сегодня примет решение по вопросу признания ДНР и ЛНР.
Перед этим публично выступали другие руководители, которые выступили в поддержку признания – Шойгу, Лавров, Мишустин, Кокольцев, Матвиенко, Медведев, Золотов и т.д.

В своих выступлениях они говорили очевидные вещи о неготовности Запада договариваться с Россией, о русофобском и марионеточном характере режима в Киеве и его нежелании выполнять Минские соглашения. В общем, все это вы могли читать в блоге на протяжении 8 лет еще до 1-го Минска.
Колокольцев призвал к признанию ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей.
Матвиенко заявила, что у России есть моральный долг перед Донбассом (с процентами за 8 лет ожидания).
Бортников заявил, что уже сейчас на территории РФ принято 68,5 тыс. беженцев. Также подтвердил уничтожение двух ДРГ ВСУ и взятие 1-го пленного.
Мишустин заявил, что экономика РФ готова к последствиям признания ДНР и ЛНР.
Патрушев заявил, что переговоры имеет смысл вести только с США, остальные все равно ничего не решают. Толстый намек, что никаких встреч с Зеленским не будет.

В целом, мы на пороге исторических событий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7456588.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, лнр, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 21467 17969
    марина час назад

      Признавая осколочки областей без Мариуполя и порта ВВП тем самым признает и оставшуюся часть Украины в руках жидов.
      “чтобы оценить , нужно дождаться точных юридических формулировок, в каком качестве признание, с условиями или без, будет ли увязано с Минскими соглашениями или похерят их

      кроме того, на Совбезе были пробросы, что у западных партнеров еще есть шанс до конца дня по МСК отреагировать конструктивно. Время еще пока тикает

      Если Макрон отвез предложения Лондона Байдену, где есть какие-то негодные оговорки, то можно до конца дня успеть эти оговорки снять, и тогда формулировки признания будут допускать варианты

      Если лондонские упрутся, то формулировки булут жестче, включая признание ЛДНР в админ.границах двух областей, а это уже конкретное обоснование продвижения корпусов ЛДНР под защитой ВС РФ

      Похоже, что развязка близка не только для ЛДНР, но и для глобального бодания”..

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