Итоги Сирии, Медведев и инфляция

В студии Mediametrics Piter в гостях у Андрея Жидкова состоялось обсуждение самых разных актуальных вопросов.

00:00:00 – Медведев и инфляция

00:08:22 — Как развить сельское хозяйство?

00:11:28 – Увеличение рождаемости – выход из кризиса пенсионной системы

00:15:45 – Чего мы добились в Сирии

00:23:02 – Мы должны предложить миру новый проект

00:25:23 – Есть в ДНР государство?

00:28:51 – ДНР и ЛНР необходимо объединять

00:31:27 – Нам нужна вся Украина

00:35:50 – О кандидатах в кандидаты на президентские выборах

00:40:37 – Россия – монархическое государство

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Источник: nstarikov.ru