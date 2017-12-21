Итоги Сирии, Медведев и инфляция
В студии Mediametrics Piter в гостях у Андрея Жидкова состоялось обсуждение самых разных актуальных вопросов.
00:00:00 – Медведев и инфляция
00:08:22 — Как развить сельское хозяйство?
00:11:28 – Увеличение рождаемости – выход из кризиса пенсионной системы
00:15:45 – Чего мы добились в Сирии
00:23:02 – Мы должны предложить миру новый проект
00:25:23 – Есть в ДНР государство?
00:28:51 – ДНР и ЛНР необходимо объединять
00:31:27 – Нам нужна вся Украина
00:35:50 – О кандидатах в кандидаты на президентские выборах
00:40:37 – Россия – монархическое государство
Источник: nstarikov.ru