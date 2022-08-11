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Человек не сможет стать человеком, если не ставит это главной целью

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Человек! – Это звучит гордоВсе мы люди, да не все человеки.
(Русская поговорка)

«Человек! – Это звучит гордо. Но это пока не я и не ты».

«А разве мы не люди?!» – Если сравнивать с животными или с другими такими же людьми, мы – люди. Но правильный результат измерения получится, если сверяться с эталоном, образцом, идеалом.

Если сравнивать с идеалом, истинным человеком, чем/кем должен быть по своей природе человек, как природы, обретшей разум, мы еще не стали полноценными людьми, застревая в переходе от животного к человеку.

Каждый человек, чтобы развить свои способности, стать истинным специалистом/мастером в какой-то сфере науки, искусства, техники, ремесла, спорта, должен поставить это целью, применить соответствующие цели средства, приложить труд.

Полноценным человеком/ разумным человеком/истинным человеком, также можно стать, если поставить это целью и прикладывать для достижения этой цели всю свою жизнь ежедневный, соответствующие цели средства, труд.

В чем проблема, что люди еще не соответствуют своему природному предназначению, быть «подобными Богу»?

1. Люди еще не ставят главной целью своей жизни стать разумными.
Само собой, стихийно, эволюционно, в результате исторического или научно-технического  прогресса,  люди не могут стать истинными людьми.

2. Не поставили это целью потому, что не осознают, что они еще не совсем люди, не соответствуют своему идеалу = своей природе.

3. Не осознаем потому, что наш разум поверхностен, неполноценен, ограничен.

4. Неполноценность, ограниченность, разума абсолютного большинства людей связана с ограниченными целями, которые люди считают главными в своей жизни; это, так называемые «материальные блага», удовлетворение потребностей тела, инстинктов, «удовольствия», комфорт, размножение себе подобных людей.

5. Сущность человеческой природы есть разум. А люди ставят, пока, главной целью жизни не свою природу, а животные потребности. И «во вторую и в последующие очереди» практически никто не ставит цели развитие своей человеческой природы.

6.  В результате – людей на Планете много и людей, в истинном значении слова, практически нет. Мы имеем огромное количество людей, проживающих жизнь, так и не ставших людьми.
Люди, отказавшиеся быть истинно людьми, нарушают законы природы и  получают «наказания» через законы же природы: бесчисленные войны, преступность, «проблемы экологии», нищету, голод, деградацию, фашизм, геноцид.

7. Если кто ощутит потребность развиваться в истинно человека и поставит это целью, никто и ничто не сможет помешать ему это сделать.
Лучшее, что может сделать для себя и других людей, общества, человек, это начать развивать свою человеческую природу, разум.

8. Истинный разум – истинно человек. Истинный разум развивается только на поиске истины ради нее самой. Пока же люди-«материалисты» ищут «свою истину» = корыстный, материальный интерес.

Евгений Фадеев


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6193255.html
Метки: общество, развитие, человек
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