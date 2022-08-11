Все мы люди, да не все человеки.

(Русская поговорка)

«Человек! – Это звучит гордо. Но это пока не я и не ты».

«А разве мы не люди?!» – Если сравнивать с животными или с другими такими же людьми, мы – люди. Но правильный результат измерения получится, если сверяться с эталоном, образцом, идеалом.

Если сравнивать с идеалом, истинным человеком, чем/кем должен быть по своей природе человек, как природы, обретшей разум, мы еще не стали полноценными людьми, застревая в переходе от животного к человеку.

Каждый человек, чтобы развить свои способности, стать истинным специалистом/мастером в какой-то сфере науки, искусства, техники, ремесла, спорта, должен поставить это целью, применить соответствующие цели средства, приложить труд.

Полноценным человеком/ разумным человеком/истинным человеком, также можно стать, если поставить это целью и прикладывать для достижения этой цели всю свою жизнь ежедневный, соответствующие цели средства, труд.

В чем проблема, что люди еще не соответствуют своему природному предназначению, быть «подобными Богу»?