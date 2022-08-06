Кандидат исторических наук С. Жарникова, известна также исследованиями мифологии Севера Руси и символики узоров северных нарядов русских национальных костюмов. Она отметила «прослеживание на обширной территории России свастического рисунка ариев». Но я предлагаю обратить внимание теперь на топонимию или язык Земли, оставленный ушедшими много тысячелетий назад поколениями предков.

Эта поразительная информация опубликована давно, однако большого интереса в научной среде тогда не вызвала. Хотя, по сути, сенсационность ее просто ошеломляющая. В ней показана прямая связь народа, проживавшего на территории этого региона и оставшегося, видимо, до сих пор здесь, с носителями индоевропейского языка, ариями, переселившимися в Индию. И с ними же связано формирование индийской культуры и арийского языка Индии – санскрита.

Где Карелия, а где Индия? Первая на самом дальнем северо-западе России, вторая на самом дальнем юго-востоке. Что может их объединять? Оказывается, их может объединять топонимия и история! Самая что ни на есть древнейшая история. Речь идет не о двух-трех-пяти, а о целых 10-ти, или даже о 13-ти тысячах лет назад.

Мало кого может оставить равнодушным уникальная информация о странном совпадении названий древних «криниц» в древнеиндийском эпосе «Махабхарате» с названиями водных объектов Карелии . О чем еще в далеком 1997 году в статье «Мы кто в этой старой Европе?» в журнале «Наука и жизнь» [№5, 1997 г.] поведала С. Жарникова. Она привела целый список названий северных рек и речушек Вологодской области, которые имеют перевод с санскрита.



Совпадение совпадением, но иногда очень полезно увидеть эти замечательные водные объекты на карте. Я нанес на карту Прионежья только часть гидронимов, в которых явно звучат индийские аналоги (на рис.). Их появление здесь может показаться забавным казусом.



Но может быть, что-то прояснят археологические раскопки.

В разное время такие раскопки были проведены в 1936 году на Южном Оленьем острове Онежского озера и в 1978-1980 гг. в Архангельской области возле озера Лача.

Выяснилось, что на Онеге обитали древние европеоиды – там, в мезолитической стоянке, обнаружен костяк возрастом около 7500 тысяч лет назад с Y-хромосомной гаплогруппой R1a-М420.

Также у озера Лача из могильника Песчаница 1 (культура Веретье-1) в Архангельской области был извлечен образец возрастом около 10-10,5 тысяч лет назад. В обнаруженном мезолитическом поселении имелось 3 жилища площадью 40–65 кв. м.



В каждом был очаг на песчаной подсыпке или из камней. Подобные очаги располагались и между домами. Повсюду скопления оружия, орудий, бытовых предметов. Обращает на себя и наличие у жилища № 3 мастерской в виде высокой каменной наковальни.



А рядом скопление расколотого кремня, берестяной туес с кремнёвыми заготовками и орудиями. И вблизи с поселением останки 42 собак.

Определение Y-хромосомной гаплогруппы извлеченного образца показало – R1a.

«Это, безусловно, замечательная находка С. Ошибкиной (2006), – отмечал А. Клесов, – поскольку теперь позволяет поместить самую древнюю гаплогруппу R1a в Архангельскую область, рядом с озером Лача, в 160 км к востоку от Петрозаводска, и в 400 км к северу от Ярославля…. Она имеет археологическую датировку 10728±59 до. н.э. И статья показала, что это гаплогруппа R1a, с цепочкой снипов: R1a-M420 → M459 → YP1272 → YP1301».

Также А. Клесов подчеркивает, что «снипа YP1301 в современной номенклатуре нет, но предшествующий снип YP1272 образовался 94 снипа, или примерно 13500 лет назад».

И носитель гаплогруппы с Южного Оленьего острова на Онеге c датировкой 7265±250 лет назад оказался более «молодым».

Археологи отметили, что европеоиды первыми появились на севере Восточной Европы после отступления ледника.

Но тот ли это человек, которого вообще можно назвать европеоидом? Заглянем в Большую Российскую энциклопедию. Читаем:

Носители В. – первое население региона после ухода ледников, по культуре близко группам охотников-собирателей у юж. побережья Анцилового оз. (от совр. территорий Прибалтики и юга Финляндии до Германии и Ютландии).



В неолите Вост. Прионежье было занято каргопольской культурой, не связанной с В. Вероятно, носители традиций В. сдвинулись на запад, в пользу чего свидетельствует сходство со стоянками мезолита у Онежского оз. и антропологич. обликом людей, похороненных на Оленеостровском могильнике.

Материалы более древних могильников Песчаница и Попово (ок. 200 км к востоку от Онежского оз., см. в ст. Нижнее Веретье) позволяют уточнить, что после отступления ледника первыми на севере Вост. Европы появились европеоиды….

В поселении обнаружили интересные артефакты – большая костяная пластина с изображением жилища, овальная пластина со сложным геометрическим рисунком, а также, изделие из лопатки лося с гравировкой в виде заштрихованных треугольников (возможно, изображение жилищ) и зооморфные фигурки.

Там же у поселка Нокола был обнаружен череп мужчины 40-45 лет, а также отдельное захоронение костей ног «другого индивида (радиоуглеродная дата 9890±120 лет назад, калиброванная – 9500–9010), вокруг скопления костей животных, засыпанных красной охрой».

Как видим, жизнь 9-10 тысяч лет назад на северо-западе протекала вполне себе оживленная. Исследовательница назвала обнаруженную культуру мезолитической культурой Веретьё 1.

Что касается красной охры, то она была характерным атрибутом по мнению Ю. Петухова [Тайны древних русов, 2009 ] обитания здесь предков русов. Красный цвет неизменно сопровождал древних русов, вплоть до красных стягов «Слова о полку Игореве». Об этом подробнее в статье:

https://zen.yandex.ru/media/bonorus/krasnyi-cvet–etnicheskaia-harakteristika-rusichei-po-vneshnemu-vidu-ili-simvol-vlasti-rusov-5f43a02ee92fa556edaff38c.

Сразу же после отступления ледника «у южного побережья пресноводного послеледникового Анцилового озера появилось первое население региона по культуре близко группам охотников-собирателей».

Сходство традиций культуры Веретьё со стоянками мезолита у Онежского озера и антропологическим обликом людей, похороненных на Оленеостровском могильнике, по мнению археологов, свидетельствует о том, что ее носители сдвинулись на запад. С этим не поспоришь.



Можно только обратить внимание на 3-х тысячелетнюю разницу во времени жизни носителей R1a-М459 (Южный Олений остров) и R1a-YP1272 (Веретье 1), при том, что расстояние между обнаруженными образцами поселениями всего 200 км.

Это могло означать, что все три тысячелетия от 10,5 до 7,5 тысяч лет назад на пространстве Онега – Лача обитали европеоиды гаплогруппы R1a, находясь в лоне единой арийско-ведической культуры того далекого периода.

На приведенной выше карте, где четко очерчивается ареал обитания как тех, так и других, и где названия водных объекты Прионежья носят арийские названия, зелеными треугольниками показаны оба этих древних объекта мест. Именно там среди раздолья озер и речушек Ганг и Анга и обитали древнейшие носители гаплогруппы R1a.

И куда мог ежегодно с дарами из Эллады летать Апполон (Купало), как не на свою Гиперборейскую Родину, где на Русском Севере ждала его родня.



Помним, что Зевс, Лето, Аполлон, Гера, Афродита, Арес и другие небожители Олимпа были «золотокудры», голубоглазы, «белотелы» и могучи. Это были арии, ставшие богами и героями смуглых и чернобородых греков средиземноморского антропологического типа классического периода.

В. Демин [Загадки Русского Междуречья. М., Вече;, 2003], поборник северного происхождения цивилизации ариев, не сомневался, что в бывшей Олонецкой губернии Руси (ныне Карелия, а также Вологодская и Астраханская области) и находится та самая прародина индоевропейцев-ариев, прародителей русов.



Многочисленные экспедиции, топонимические данные, названия рек, на удивление перекликающиеся с далекими санскритскими названиями далекой Индии, показывают, что во многом он прав.

Перенесемся на 4000 тысячи километров на юго-восток, к озеру Байкал.

Такая кучность аналогичных арийских гидронимов в ареале озера Байкал не может не вызвать интереса. Что касается обитателей этого региона, именно на стоянке Мальта обнаружены костные останки с Y-хромосомной гаплогруппой R1a возрастом 24 тысячи лет назад (по А. Клесову).

Получается, исходить следует из предположения, что миграция R1a шла с юга Сибири по южной дуге через Анатолийский полуостров, как полагает ДНК-генеалогия, на протяжении 15 тысяч лет. И 9-10 тысяч лет древние R1a оказались на Балканах. Этот момент зафиксировали. И на Балканах, видимо, гидронимов «карельского» типа нет

В таком случае, требует объяснения наличие древних R1a в Карелии и на Русском Севере (Архангельская, Вологодская области) в интервале 7,5-10,5 тысяч лет назад. Тем более, что обильная арийская гидронимия (названия водных объектов) не допускает другого объяснения, как их обитание в ареале от озера Онега до озера Лачи.

На пути с Южного Урала арии 3500 тысяч лет назад принесли свой язык, мифологию и некоторые названия рек (Ганг, Инд) в Индию. Но как объяснить множество гидронимов арийского происхождения у Байкала? Когда они появились? Когда арии R1a-Z93 только шли на юг? И почему совпали с местностью, где вообще предположительно зародился род R и R1a?

Можно предположить, что прежде носители арийской гидронимии прошли севернее еще одной широкой полосой с Южной Сибири через Восточно-Европейскую равнину на Русский Север. Этот предположительный путь показан на рисунке миграции R1a оранжевым пунктиром.

Такое предположение вытекает из картины достаточного количества гидронимов арийско-индусского типа на Русской равнине (рис. внизу).

Что это за гидронимы? Большинство – из Махабхараты и индусского пантеона богов Ригведы, а также из санскрита:

Индра – Индусский бог неба и атмосферы, царь богов; Яма – Владыка преисподней, Царь смерти и справедливости; Кама – один из древнейших, ведических богов; Сара – ручей, жидкий, текучий; Сома – напиток богов, хмельное растение; Падма – лотос; Сандал – род деревьев, эфирное масло; Анга – гневный, злой (Авеста).

Как и когда они попали на Русскую равнину? – По пути R1a с Южной Сибири далекие 15-10 тысяч лет назад? А затем далее – с Русского Севера на Урал и еще дальше, на юг, в Индию? А может быть, все-таки с Русского Севера во многих направлениях понесли и язык и гидронимы и богов!?



И отголоски этого движения мы видим и в мифологии «древних греков», и в «Ведах» индусов!

Еще Валерий Брюсов задавался этим вопросом в 1914 году:

Не надо обманчивых грез,

Не надо красивых утопий,

Но Рок поднимает вопрос –

Мы кто в этой старой Европе?

Случайные гости? орда,

Пришедшая с Камы и с Оби,

Что яростью дышит всегда,

Все губит в бессмысленной злобе?

Иль мы — тот великий народ,

Чье имя не будет забыто,

Чья речь и поныне поет

Созвучно с напевом санскрита?

Б. Новицкий



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