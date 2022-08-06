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Клетки для нацистов

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Подготовка клеток для суда над нацистами в Мариуполе. В июне заявлялось, что процесс над украинскими военными преступниками должен пройти в Мариуполе во второй половине августа и стать частью серии открытых процессов, которые должны пройти на территории ДНР над украинскими нацистами из "Азова" и ВСУ, а также над иностранными наемниками.



По ряду обвинений подсудимым может грозить смертная казнь, мораторий на которую в ДНР недавно отменили.
Несколько наемников уже приговорены к смертной казни и они сейчас пытаются оспорить приговор в рамках установленных процедур.
Если суд им откажет, то лишь помилование со стороны Пушилина, может остановить жернова правосудия.
Британия выменивать своих наемников желания не изъявила.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7783294.html
Метки: азов, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь, Нацисты
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