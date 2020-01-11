Чего боится Польша? Для чего Варшава придумала «Полокост»

Когда польский лидер Анджей Дуда отказался принимать участие в намеченных на 23 января мероприятиях по случаю 75-летней годовщины освобождения советскими войсками Освенцима, многие в Израиле, наверное, вздохнули с облегчением.

Руководитель страны, которую в еврейском государстве неофициально считают соучастницей Холокоста, не имел морального права находиться среди глав государств, освобождавших узников концлагеря. В какой бы параллельной исторической реальности не существовал господин Дуда, как бы не кипели от негодования польские политики и политологи недовольные тем, что им в очередной раз предъявили режущую глаза правду, трудно спорить с документальными свидетельствами. А они наглядно подтверждают: значительная часть польского общества непосредственно участвовала в уничтожении живших в стране евреев после прихода нацистских войск.

Безусловно, существовали примеры обратного и о них в Израиле также не забывают. Например, помнят о том, как директор варшавского зоопарка прятал евреев от немцев в клетке со львом. Но такого рода человеческие поступки — капля в море. Поляки охотно сотрудничали с нацистами, когда речь шла об уничтожении еврейского населения: исследователи Холокоста собрали множество доказательств того, как жители сельских районов Польши убивали бежавших от нацистов евреев, чтобы присвоить их имущество, а вымогатели охотились за евреями в расчете на материальное вознаграждение от немцев. Для того, чтобы скрывать эти неприглядные факты, польское руководство в 2019 году протолкнуло так называемый «закон о Холокосте». Этот документ должен был заставить замолчать тех историков, кто связывал Холокост не только с действиями нацистской Германии, но также с Варшавой. В первоначальном варианте закона за упоминание сведений о причастности поляков к Холокосту вводилась уголовная ответственность — тюремное заключение. Тем самым президент Дуда рассчитывал заткнуть рот исследователям, которые отказывались в угоду нынешней политической конъюнктуре денно и нощно очищать поляков от совершенных ими преступлений в отношении евреев. Правда, позже, после активных протестов Израиля и под давлением международной общественности, параграф об уголовной ответственности за «непольское» видение истории был все же удален из закона. Но это вовсе не означает, что нечто подобное не появится вновь — теперь польский парламент готовит закон, чтобы «пресечь предположительную попытку России переиначить историю». В этой связи стоит напомнить о каком «переиначивании» идет речь. 24 декабря 2019 года президент Владимир Путин напомнил Варшаве об архивном документе — докладной бумаге, которую посол Польши в Германии направил министру иностранных дел Польши г-ну Беку. В ней польский дипломат пересказал свою беседу с Гитлером и привел свою реакцию на план фюрера по высылке евреев в Африку. «Я ему (Гитлеру) ответил, что, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — сообщал начальству польский дипломат. Такого рода факты в Варшаве хотели бы навсегда спрятать в пыльных архивах. Потому что это далеко не единственные свидетельства того, как поляки участвовали в Холокосте.

На территории Польши было уничтожено три миллиона евреев, больше, чем в любой стране мира. Причем, по оценке историков, на каждого принимавшего участие в уничтожении еврейского населения немецкого карателя приходилось 10-15 добровольных помощников из числа местного населения. Только в Варшавском гетто умерло от голода и болезней до полумиллиона человек — на обочинах лежали голые трупы. Те же евреи, кто хотел по-человечески похоронить скончавшихся родственников, должны были заплатить большой налог. Причем поляки отлично знали, что происходит в гетто, — ежедневно они видели через колючую проволоку, как умирали люди. Но очень немногие, по свидетельствам очевидцев, бросали обитателям гетто пищу. Когда же от безысходности в гетто вспыхнуло восстание, Армия Крайовы отказалась помогать оружием сражавшим против нацистов польским евреям. Все время, пока продолжалось восстание, на улицах Варшавы выступал цирк, и горожане как ни в чем не бывало ходили на его представления.

Жители сельских районов Польши убивали бежавших от нацистов евреев

В 2019 году исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем выступлении процитировал покойного премьера Ицхака Шамира, чья семья осталась в Польше и была уничтожена в годы Холокоста. Шамир говорил: «Многие поляки сотрудничали с нацистами. Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». В феврале 2019 года во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на территории бывшего варшавского гетто, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху также подтвердил: «Многие поляки сотрудничали с нацистами». Эти оценки вызвали в Варшаве приступ ярости. Еще бы, польские власти делают из своей страны главную жертву нацистской Германии и так старательно убеждают в этом мир, что любую иную версию событий в Варшаве считают опасной крамолой. В итоге директор польского музея, где выступал Нетаньяху, был снят за нелояльность с должности. Израильская газета «Гаарец» рассказала о том, как в Польше создают фейковую историю. Издание обратило внимание на статью в Википедии, где говорилось о действовавшем в Варшаве нацистском лагере смерти, который якобы был специально создан для уничтожения поляков. В публикации утверждалось, что там было уничтожено 200 тысяч человек. Но, как установили историки, такого лагеря для поляков никогда не существовало. А вот «Варшавский концлагерь», упомянутый в статье, действительно был, но находились в нем не поляки, а евреи, которых нацисты использовали в качестве рабочей силы для сноса полуразрушенного во время восстания гетто. Тем не менее в Варшаве продолжают использовать лживую статью в Википедии, чтобы сочинять собственный Холокост — «Полокост». И на этом основании требовать новых репараций от Германии. А теперь о том, почему официальная Варшава столь настойчиво переписывает историю. Все дело в деньгах. Послевоенное правительство Польши экспроприировало как еврейскую, так и польскую частную собственность, объявив её средством для восстановления страны. Часть имущества погибших во время Холокоста евреев присвоили поляки. Но после того, как президент США Дональд Трамп подписал в мае 2018 года Билль 447 о компенсации жертвам Холокоста стоимости утраченного имущества, в Варшаве всерьез испугались, что им придется платить. Отсюда желание уравнять в правах Холокост и придуманный в Варшаве «Полокост», чтобы никому не пришло в голову заставить польское государство вернуть награбленное родственникам трех миллионов евреев, убитых в годы Второй мировой войны. Именно поэтому премьер Польши Матеуш Моравецкий в мае 2019 года в очередной раз заявил: поляки ничего не станут выплачивать за Холокост, поскольку сами являются жертвами нацистов. После войны Польша присвоила имущество погибших во время Холокоста евреев Официально свой отказ предоставить слово польскому президенту на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима его организаторы объяснили тем, что Польша не входила в число стран, чьи солдаты освобождали концлагерь и не была среди государств, победивших нацизм. Они также напомнили о том, что из полутора миллионов жертв лагеря смерти, около 1,1 миллиона были евреями и в каких странах они родились не имеет значения. Но в отличие от других европейских стран в Израиле не забывают о том, что определенные лица и группы в Польше сотрудничали с фашистской Германией. В то время как советская армия с союзниками по антигитлеровской коалиции освободила Европу от нацизма.

Обложка: Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/chego-boitsja-polsha-dlja-chego-varshava-pridumala-polokost-112245