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Китайские контрмеры

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МИД КНР объявило о контрмерах в ответ на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань

Несмотря на решительные протесты и серьезные представления со стороны КНР, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань.

По этому поводу Министерство иностранных дел КНР в пятницу объявило о следующих ответных мерах:

1. Прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США.

2. Отмена рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США.

3. Отмена встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море.

4. Приостановка сотрудничества между Китаем и США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов.

5. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области правовой помощи по уголовным делам.

6. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в борьбе с транснациональной преступностью.

7. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками.

8. Приостановка переговоров между Китаем и США по вопросам изменения климата.

https://t.me/boris_rozhin/59742 – цинк

Помимо этого:

1. Военные учения продлены до 15 августа.
2. Ввиду этого уже вовсю говорят о частичной морской и воздушной блокаде, которая влияет на большое количество морских и авиарейсов.
3. Пентагон жалуется, что китайские военные просто не берут трубку, когда американцы звонят по военным вопросам в Пекин.

Примечательно, но трамписты вслед за Трампом высмеивают визит Пелоси на Тайвань называя его глупым и дающим Китаю дополнительные козыри для давления на Тайвань. И это при том, что республиканцы как правило более негативно относятся к Китаю, чем демократы. Но скоро выборы, поэтому даже такой демарш демократов против Китая внутри США будет подаваться как идиотский и выгодный Китаю в долгосрочной перспективе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7783924.html
Метки: Китай, кнр, пелоси, США, тайвань, Трамп
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