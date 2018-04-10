Что стоит за эскалацией торговых трений между КНР и США?

Источник: russian.people.com.cn

С 22 марта, китайско-американские торговые трения привлекли повышенное внимание КНР и США, а также международного сообщества. За «торговой войной», инициированной Соединенными Штатами, все заметнее становится тревожность Вашингтона.



Сильное китайское производство

В списке китайских товаров, которые будут подвергаться высокому налогообложению, по американской статье 301, высококачественное производство является основным объектом. Список имеет отношению к китайскому экспорту товаров в объеме $50 млрд., затрагивает информационные и коммуникационные технологии, авиацию и космонавтику, роботов, медицину, автоматизацию и другие сферы.

Начальник института по внешней экономике Китайского НИИ по макроэкономике Е Фуцзин считает, цель США не только в ограничении экспорта отдельных китайских товаров, но и преграждение высококачественного промышленного развития и экономической трансформации КНР.

«Китайское производство-2025» стало основным обвиняемым объектом в расследовании по статье 301 США. «Безусловно, «Китайское производство-2025» путем совершенствования технологических и инновационных способностей делает более сильным китайское производство, однако ключевая роль китайского правительства в этом процессе – создать технологическую и инновационную экосистему на базе открытости и взаимодействия, а не принуждать иностранные компании к передаче технологий. Китайский план не нарушает никакие принципы», — отметил начальник НИИ промышленной экономики Академии общественных наук КНР Хуан Цюньхуэй.

По мнению инсайдеров, разные признаки свидетельствуют о том, что США уже совершили стратегический промах, в настоящее время находятся в замешательстве.

Китайские контрмеры нанесут удар по США

На пути торгового протекционизма США действуют самовольно, Китай твердо выступает против и принимает ответные меры. Изначально КНР объявила о приостановлении обязательств по сокращению тарифов на 128 импортных из США товаров по семи категориям, затем заявила о введении контрмер, введении 25%-ных пошлин на 106 товаров 14 категорий, в том числе американские соевые бобы, автомобили и самолеты.

«Объявленные китайской стороны контрмеры нанесут прямой удар по США. Американские соевые бобы, автомобили, самолеты и другая продукция сильно зависят от китайского рынка. Если торговые трения продолжатся, то США следует серьезно задуматься о последствиях», — отметил профессор Экономического института Народного университета Китая Ван Сяосун.

Китай уже стал важным зарубежным рынком для многочисленных товаров США. В прошлом году Министерство коммерции КНР опубликовало доклад, согласно которому Китай стал первым экспортным в мире рынком для американских самолетов и соевых бобов, и вторым рынком по экспорту автомобилей США. В 2016 году 62% экспортированных соевых бобов, 17% автомобилей и 25% самолетов Boeing США были проданы Китаю.

Кроме соевых бобов, в список также входят автомобили и самолеты, которые обладают высокой добавочной стоимостью, это станет «сильным ударом» для автомобильного производства и индустрии самолетостроения.

США свивает вокруг себя кокон

Рассматривая будущие тенденции, эксперты отмечают, что если США продолжат политику торгового протекционизма, то Китай непременно даст жесткий ответ, предпримет новые комплексные меры для защиты собственных интересов.

«Китай расширяет открытость торговли услугами, однако если американская сторона вынудит КНР, то она может потерять этот большой рынок», — заявил заместитель директора Института по государственному развитию Пекинского университета Юй Мяоцзе.

В настоящее время Китай является страной, с которой США имеет самое большое сальдо в торговле услугами. По данным Министерства коммерции КНР, за прошлые 10 лет объем американского экспорта в области услуг в Китай вырос в 6 раз. Предприятия США получили высокую прибыль в КНР в таких сферах, как туризм, образование, кино и книжные изделия.

Профессор Народного университета Китая Ван Сяосун сказал, что опубликованный список повышенных пошлин США, в действительности, в большей части касается высокотехнологического и передового производства предприятий на американском капитале в Китае, поэтому это означает «вред» для своих же американских предприятий. Все это уменьшит долю компаний США на китайском рынке.

Согласно официальным данным США, объем американских инвестиций в Китае достигает $92,5 млрд. Только с 2010 по 2015 годы 1/3 роста зарубежного объема продаж компаний на американском капитале пришелся на КНР.

Вне зависимости от внешнего давления КНР будет твердо продолжать политику реформ и открытости, это в свою очередь будет продвигать открытость внутреннего рынка и расширять импорт. По мнению специалистов, если американская сторона будет продолжать в одностороннем порядке усиливать торговые трения, то в конечном итоге она будет «свивать вокруг себя кокон».

Источник: nstarikov.ru