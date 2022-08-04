«Нейтральная зона» 03.08.2022
Анатолий Вассерман – журналист, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва – во второй части своего двухчасового интервью программе «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE отвечает на вопросы об «испуганных патриотах» и о ««тошнотворческой тусовке взаимопризнанных гениев», кто в Государственной Думе РФ на самом деле «за правду» и почему политическое планирование в России подменяют пиаром, о представителях «тоталитарной секты либералов» в правительстве РФ и о своей приверженности сталинизму, о «парниковщине» и «зеленой» энергоразориловке, о евреях и русских еврейского происхождения, о причинах интеллектуальной деградации значительной части ведущих мировых политиков и о многом другом.
Ведущий программы Александр Вальдман.