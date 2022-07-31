«Нейтральная зона» 30.07.2022
Анатолий Вассерман – журналист, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва – в первой части своего двухчасового интервью программе «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE отвечает на вопросы, связанные с особенностями взаимоотношений России и Украины на разных этапах истории, оценивает перспективы воссоединения Украины с Россией, комментирует проукраинские акции в Израиле, а также высказывает свое мнение об отказе ряда российских официальных структур де-юре признавать Крым частью России.
Ведущий программы Александр Вальдман.