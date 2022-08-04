Главная » Видео, История, Мировоззрение

Клим Жуков. Сага о Кровавом Золоте

26 0

Клим Жуков. Сага о Кровавом Золоте

Для максимального погружения в тему фестиваля, вот вам легенда, вокруг которой будут вертется все события на поле – в турнирах, состязаниях, сражения и интригах. Внимательно следите за сюжетом и погружайтесь в нашу сагу по самые уши

Даты проведения: 18 – 21 августа 2022 года
✅ День туриста: 20 августа 2022 года
Место: Новгородская область, д. Шевелево
58.795792, 31.585766

Расписание:
11:00–18:00 — Мастер-классы, ярмарка, демонстрация военных лагерей
11:00 — Открытие от Клима Жукова
11:15 — Похороны конунга Хольмгарда
12:00 — Турниры
15:30 — Тинг
17:00 — Выступление Клима Жукова
17:15 — Финальная битва
18:00 — Закрытие фестиваля

Купить билет https://vk.cc/ccXTQG

Группа фестиваля: https://vk.com/blodguld
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-HXK1JpGDQ4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Куликовская битва: правда и вымысел
Разведопрос: Клим Жуков про «Новую хронологию» академика Фоменко
Разведопрос: Борис Юлин про монголо-татарское иго
Разведопрос: Клим Жуков про «Новую хронологию» академика Фоменко

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru