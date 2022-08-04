Клим Жуков. Сага о Кровавом Золоте
Клим Жуков. Сага о Кровавом Золоте
Для максимального погружения в тему фестиваля, вот вам легенда, вокруг которой будут вертется все события на поле – в турнирах, состязаниях, сражения и интригах. Внимательно следите за сюжетом и погружайтесь в нашу сагу по самые уши
Даты проведения: 18 – 21 августа 2022 года
✅ День туриста: 20 августа 2022 года
Место: Новгородская область, д. Шевелево
58.795792, 31.585766
Расписание:
11:00–18:00 — Мастер-классы, ярмарка, демонстрация военных лагерей
11:00 — Открытие от Клима Жукова
11:15 — Похороны конунга Хольмгарда
12:00 — Турниры
15:30 — Тинг
17:00 — Выступление Клима Жукова
17:15 — Финальная битва
18:00 — Закрытие фестиваля
Купить билет https://vk.cc/ccXTQG
Группа фестиваля: https://vk.com/blodguld