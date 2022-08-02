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Зачем Запад душит Сербию? Стеван Гайич

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Как оккупируют Македонию? Насколько велика степень инфильтрации США в управляющие структуры балканских стран? Как Китай недавно спас Сербию? Зачем американцы поддерживают язычников по всей Европе? Обо всём этом в беседе с доктором политических наук Еленой Пономарёвой говорит сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

Телеграм-канал Елены Пономарёвой: t.me/whitefilin

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#ДеньТВ #Сербия #Косово
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SmNuIYzaY5g
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